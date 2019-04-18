"Репортеры без границ" сообщают о систематической травле журналистов

Журналистам все чаще приходится работать в атмосфере страха, в условиях, когда они систематически подвергаются травле и вынуждены бороться с клеветой о себе. К такому выводу пришла международная правозащитная организация "Репортеры без границ", опубликовавшая в четверг, 18 апреля, рейтинг свободы прессы за 2018 год, посвященный положению дел в 180 странах.

"В том числе и в Европе нацеленная дискредитация и агрессивные кампании популистских политиков против СМИ приводят к проявлениям физического насилия", - заявила представитель "Репортеров без границ" Катья Глогер (Katja Gloger). По ее словам, те, кто объявляют журналистов виновными во всех общественных проблемах, готовят почву для их травли, применению физической силы и даже убийствам. "Репортеры без границ" констатируют, что ситуация со свободой прессы в 2018 году в европейских странах в целом ухудшилась. Однако в то же время они подчеркивают, что, несмотря на это, Европа на сегодняшний день остается самым безопасным для работников СМИ регионом мира.

Травля журналистов во всем мире

Яркими примерами негативного развития являются, среди прочих стран, Сербия и США. В Сербии, опустившейся на 14 строчек на 90-е место, президент Вучич называл журналистов "лжецами" и "иностранными шпионами", а проправительственные СМИ целенаправленно распространяли ложь о критически настроенных журналистах, нападению подвергся Милан Йованович и его жена, когда неизвестные подожгли их дом. Через несколько дней было совершено второе нападение на репортера, писавшего о коррупции.

В США (48-е место) вербальные атаки президента Дональда Трампа на работников СМИ приносят плоды. По данным "Репортеров без границ", журналисты в Соединенных Штатах никогда еще не получали так много угроз убийством, как в 2018 году. Многие из них, включая одного из корреспондентов, аккредитованных в Белом доме, вынуждены нанимать частных телохранителей. Насколько реальна эта угроза, стало очевидно в июне, когда вооруженный мужчина проник в редакцию местной газеты в Аннаполисе и застрелил пятерых человек.

Лидеры рейтинга свободы прессы

Лидером рейтинга в третий раз стала Норвегия. За ней следуют Финляндия и Швеция. Германия поднялась на две строчки и заняла 13-е место, однако это связано не с позитивными изменениями внутри страны, а с тем, что ухудшились условия работы представителей СМИ в других странах, занимавших более высокие позиции в рейтинге. Список замыкают три диктатуры, которые по сравнению с прошлым годом поменялись местами: Туркменистан (180-е место), КНДР (179) и Эритрея (178).

Самой опасной страной для журналистов в прошлом году был Афганистан (121). Из 84 представителей СМИ, погибших по всему миру в связи со своей профессиональной деятельностью, там было убито 16.

Россия и постсоветское пространство - в рейтинге "Репортеров без границ"

Россия в прошлом году опустилась на одну позицию и заняла 149-е место в рейтинге. Как отмечают правозащитники, в РФ принимаются все новые законы, ограничивающие свободу в интернете. Кроме того, власти усиливают давление на международные платформы. В качестве примера "Репортеры без границ" приводят попытки ведомства по надзору за СМИ "Роскомнадзор" весной прошлого года заблокировать мессенджер Telegramm, в ходе которых на короткое время были заблокированы около 20 миллионов IP-адресов.

В Украине (102-е место) ведут слежку за работниками СМИ, занимающимися журналистскими расследованиями, к ним применяют насилие, пытаясь воспрепятствовать выполнению ими профессиональных обязанностей. Война на востоке страны негативно сказывается на свободе СМИ, иностранным журналистам часто отказывают во въезде в страну, говорится в докладе организации.

Улучшение ситуации "Репортеры без границ" отметили в Армении (61-е место, +19), где после бархатной революции снизилось давление властей на государственные СМИ, и в Киргизии (83-е место, +15). Незначительное улучшение ситуации правозащитники отметили и в Узбекистане, где на свободу вышли несколько журналистов, осужденных при прежнем правителе Исламе Каримове.

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