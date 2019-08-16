 ″Репортеры без границ″ призвали РФ не мешать СМИ освещать протесты | Новости из Германии о России | DW | 16.08.2019

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Россия

"Репортеры без границ" призвали РФ не мешать СМИ освещать протесты

Российские власти пытаются помешать работе независимых СМИ с помощью обысков и угроз, утверждают правозащитники. На акциях за честные выборы в Мосгордуму силовики задерживали и журналистов.

Задержание в Москве на акции протеста 27 июля

Задержание в Москве на акции протеста 27 июля

Российским властям следует обеспечить беспрепятственную работу СМИ, которые сообщают об акциях протеста в стране. "За прошедшие недели десятки журналистов, освещавших протесты, были задержаны", - говорится в заявлении международной правозащитной организации "Репортеры без границ", обнародованном в субботу, 16 августа. Кроме того, власти РФ пытаются препятствовать работе независимых медиа с помощью обысков и угроз, отмечают правозащитники.

Оказывая давление на тех, кто серьезно относится к журналистской деятельности, российское руководство пытается скрыть то, что оно не может обойти молчанием с помощью самоцензуры в государственных СМИ, заявил руководитель германского отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr).

Контекст

История с Иваном Голуновым показывает, что активная позиция людей - ключ к переменам и лучшая защита против произвола в авторитарном государстве, считает Александр Плющев. (09.06.2019)

Независимые журналисты в России, Беларуси и Турции сталкиваются с притеснениями со стороны властей. Отношения политики и СМИ обсудили участники Global Media Forum в Бонне. (28.05.2019)

В 2017 году положение СМИ ухудшилось в ряде стран ЕС. В России СМИ распространяют госпропаганду, а журналистов отправляют за решетку, отмечают "Репортеры без границ" в рейтинге свободы прессы. (25.04.2018)

Задержания на акциях в поддержку кандидатов в Мосгордуму

В Москве уже несколько недель проходят акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Ряд из них завершились массовыми задержаниями и жестокими действиями сотрудников ОМОНа и Росгвардии. Силовики задерживали в том числе и журналистов.

Позднее Telegram-канал "Товарищ майор" выложил файл с личными данными задержанных во время московских протестов 27 июля и 3 августа в Москве. Всего в файле около 3000 имен, а также паспортные данные и - во многих случаях - адреса.

Россия ухудшила свое положение в рейтинге свободы прессы

"Репортеры без границ" ежегодно составляют рейтинг свободы прессы. В 2019 году Россия опустилась на одну позицию и заняла в списке 149-е место из 180. Как отмечают правозащитники, в РФ принимают все новые законы, ограничивающие свободу в интернете. Кроме того, власти усиливают давление на международные интернет-платформы.

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