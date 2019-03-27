"Репортеры без границ" призвали Германию защитить свободу СМИ в Евросоюзе

"Репортеры без границ" и ряд других организаций призвали правительство Германии выступить в защиту свободы мнений и свободу прессы на переговорах о новой директиве ЕС, касающейся борьбы с распространением в интернете материалов террористического характера. С июля ФРГ будет в течение шести месяцев председательствовать в ЕС. В открытом письме министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer) и министру юстиции страны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) "Репортеры без границ", Wikimedia Deutschland и Союз журналистов Германии (DJV) призвали Берлин использовать связанные с этим возможности и добиваться изменений в тексте директивы.

По словам главы "Репортеров без границ" Кристиана Мира (Christian Mihr), подготовленный Еврокомиссией проект директивы содержит расплывчатые формулировки, которые допускают злоупотребление ими властей. Авторы письма призывают исключить из списка наказуемых журналистские материалы, осведомителей, а также материалы, используемые в научных, образовательных и культурных целях, как того требует Европарламент.

По мнению подписантов, в директиве следует более четко определить понятие "террористический материал" и ограничить список преступных действий "побуждением“ и "пособничеством". В настоящее время проект содержит также "одобрение" терактов, "поощрение" к участию в них, а также "содействие деятельности террористической организации". Такие расплывчатые формулировки в ряде стран с авторитарными режимами используются для того, чтобы заставить критиков замолчать, отмечают они.

"Репортеры без границ" также критикуют, что в проекте директивы решение о правомерности материалов будут принимать интернет-платформы, использующие для этого программы, которые проверяют контент до загрузки в интернет на соблюдение законодательства (в Германии известны как Upload-Filter. - Ред.). Организация считает использование подобных программ ограничением свободы СМИ и мнений и требует, чтобы решения о блокировке материалов в интернете принимали люди, а не алгоритмы.

Проект директивы о борьбе с террористическим материалами в интернете Еврокомиссия представила в сентябре 2018 года. С осени прошлого годе Европарламент и Европейский Совет пытаются согласовать его формулировки.

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