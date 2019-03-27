 ″Репортеры без границ″ призвали Германию защитить свободу СМИ в Евросоюзе | Новости из Германии о Европе | DW | 29.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

"Репортеры без границ" призвали Германию защитить свободу СМИ в Евросоюзе

В открытом письме ряд организаций призвали Берлин добиться существенных поправок в проект директивы ЕС о борьбе с террористическими материалами в интернете.

Страница соцсети Facebook на экране смартфона

"Репортеры без границ" и ряд других организаций призвали правительство Германии выступить в защиту свободы мнений и свободу прессы на переговорах о новой директиве ЕС, касающейся борьбы с распространением в интернете материалов террористического характера. С июля ФРГ будет в течение шести месяцев председательствовать в ЕС. В открытом письме министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer) и министру юстиции страны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) "Репортеры без границ", Wikimedia Deutschland и Союз журналистов Германии (DJV) призвали Берлин использовать связанные с этим возможности и добиваться изменений в тексте директивы.

По словам главы "Репортеров без границ" Кристиана Мира (Christian Mihr), подготовленный Еврокомиссией проект директивы содержит расплывчатые формулировки, которые допускают злоупотребление ими властей. Авторы письма призывают исключить из списка наказуемых журналистские материалы, осведомителей, а также материалы, используемые в научных, образовательных и культурных целях, как того требует Европарламент.

По мнению подписантов, в директиве следует более четко определить понятие "террористический материал" и ограничить список преступных действий "побуждением“ и "пособничеством". В настоящее время проект содержит также "одобрение" терактов, "поощрение" к участию в них, а также "содействие деятельности террористической организации". Такие расплывчатые формулировки в ряде стран с авторитарными режимами используются для того, чтобы заставить критиков замолчать, отмечают они.

"Репортеры без границ" также критикуют, что в проекте директивы решение о правомерности материалов будут принимать интернет-платформы, использующие для этого программы, которые проверяют контент до загрузки в интернет на соблюдение законодательства (в Германии известны как Upload-Filter. - Ред.). Организация считает использование подобных программ ограничением свободы СМИ и мнений и требует, чтобы решения о блокировке материалов в интернете принимали люди, а не алгоритмы.

Проект директивы о борьбе с террористическим материалами в интернете Еврокомиссия представила в сентябре 2018 года. С осени прошлого годе Европарламент и Европейский Совет пытаются согласовать его формулировки.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:07

Спасите интернет: почему у реформы авторского права в ЕС так много противников

  • Nokia 900

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Самый первый

    Именно так выглядел самый первый смартфон. Модель Nokia 900 Communicator была словно маленький компьютер: в смартфоне были установлены офисные программы, интернет-браузер и имелась возможность отправлять факсы. На прилавки магазинов Nokia 900 поступила 15 августа 1996 года, стоимость смартфона вместе с контрактом оператора начиналась от 800 долларов.

  • Лунная поверхность, Аполлон-11

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Небывалая мощность

    Современные смартфоны сильно "похудели". Они стали тоньше и легче, однако их возможности многократно возросли: вычислительная мощность актуальных моделей смартфонов больше, чем была у компьютера, благодаря которому "Аполлон-11" совершил полет на Луну.

  • Писающий мальчик в Брюсселе

    20 лет смартфону: история одного успеха

    В туалет на дозаправку

    Британские ученые изобрели топливный элемент, который "всего лишь после одного посещения туалета" (именно так застенчиво сформулирован принцип работы) способен выработать энергию для работы смартфона. Электроэнергию из мочи генерируют особые бактерии. Похоже, что 100 000 британцев на верном пути: именно столько смартфонов в Великобритании роняют в туалет ежегодно.

  • Смартфон на пляже

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Влетел в копеечку

    Американка Селин Ааронс несколько лет назад поставила незапланированный мировой рекорд: ее месячный счет за разговоры по мобильному телефону составил 201 000 долларов. А все потому, что во время отпуска в Канаде с ее телефона были отправлены тысячи СМС, к тому же активно использовался интернет. Роуминг может оказаться дорогим удовольствием!

  • Тропический лес

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Смартфоны спасают тропические леса

    Бесчисленное количество приложений для смартфонов не дает скучать своим владельцам. Но некоторые из них могут послужить благому делу - к примеру, в Индонезии смартфоны помогают бороться с незаконной вырубкой леса. Специальное приложение распознает звук бензопилы и автоматически посылает сигнал тревоги.

  • Гроза в Мюнхене

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Телефон предсказывает погоду

    Разработчики из группы OpenSignal обнаружили, что сенсоры, которые на телефонах под управлением системы Android измеряют температуру батареи, освещение и давление воздуха, могут собирать весьма точную информацию о погоде. Очень удобно! Вполне возможно, что карманные компьютеры скоро смогут выдавать прогноз погоды.

  • Samsung Galaxy S7

    20 лет смартфону: история одного успеха

    Их число растет с каждым днем

    Сегодня в мире насчитывается около двух миллиардов пользователей смартфонов - и цифра эта продолжает неуклонно расти. За первый квартал 2016 года было продано 349 миллионов новых смартфонов, по сравнению с прошлым годом рост составляет почти 4 процента. Самым продаваемым смартфоном на сегодня является Samsung Galaxy 7, за ним следуют iPhone 6s и 6s Plus от Apple.

    Автор: Харди Граупнер, Максим Филимонов


Контекст

Конец интернета? Что пишут СМИ ФРГ о реформе авторского права

Европарламент одобрил финальный вариант директивы об авторском праве. Это прогрессивная или консервативная реформа? Как комментируют это решение немецкие СМИ - в обзоре DW. (27.03.2019)  

Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС

Многие месяцы в Евросоюзе шли споры об изменении законодательства об авторском праве. Теперь поправки приняты Европарламентом. О чем именно идет речь и к чему это приведет - у DW. (26.03.2019)  

Google намерен фильтровать российскую пропаганду

Интернет-гигант Google работает над техническим решением, с помощью которого будет понижаться ранжирование сайтов RT и Sputnik. (21.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Борьба с пропагандой: как в ЕС вскрывают фейковые новости  

Как клеймо "иностранных агентов" мешает работе правозащитников в России  

Как в Германии охотятся за ворами фотографий в интернете  

Также по теме

EU-Urheberrechtsreform | Axel Voss

Конец интернета? Что пишут СМИ ФРГ о реформе авторского права 27.03.2019

Европарламент одобрил финальный вариант директивы об авторском праве. Это прогрессивная или консервативная реформа? Как комментируют это решение немецкие СМИ - в обзоре DW.

Реклама

Самые читаемые

Меры против последствий COVID-19 в Беларуси: поздно и без живых денег  

Хроника пандемии: в США мясокомбинаты приравняли к оборонным предприятиям  

Немецкие фирмы призывают вновь запустить экономику в России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно