Репортаж DW: Как отпускали и снова задерживали Алексея Навального

В понедельник, 24 сентября, оппозиционера Алексея Навального освободили после 30 суток административного ареста за протестные акции конца января, чтобы тут же задержать за митинги против пенсионной реформы. Как прошел суд над политиком и что Навальный ответил главе Росгвардии Золотову, записала корреспондент DW.

10 секунд на свободе после месяца ареста

С пяти утра журналисты ожидали Алексея Навального возле спецприемника ГУВД №1. Отсюда оппозиционер должен был выйти после месячного ареста за митинги в конце января. В последний вечер перед освобождением, как расскажет позже сам Навальный, он спокойно собрал вещи в большую черную сумку, заказал жене приготовить щи, раздал сокамерникам подушку из дома и большую пластиковую бутылку, в которую так удобно набирать горячую воду и класть в непрогретую кровать. И только утром, когда Навальному возвращали телефон и ремень, по кислым лицам сотрудников спецприемника он понял, что домой сегодня не поедет.

Навального встретили полицейские

Едва он вышел за ворота спецприемника, как увидел полицейских и белый микроавтобус. "Гражданин Навальный, вы задержаны за организацию массовых беспорядков", - рапортовал один из сотрудников в форме. После чего политика увезли в ОВД Даниловское. Там Навальному предъявили новое обвинение: за организацию митинга против пенсионной реформы 9 сентября. По версии полиции, при проведении акции были допущены нарушения, которые повлекли вред здоровью человека. То, что Навальный на митинге не был и сидел в это время в спецприемнике, никого не смутило.

Без защиты и свидетелей: как судили Алексея Навального

Спустя восемь часов новое дело Навального и самого обвиняемого передали в Симоновский районный суд Москвы. В небольшом зале собралось поровну журналистов и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Последние принесли ему распечатанные новости, газировку и кофе.

Перед началом заседания, во время протокольной съемки, Навальный извинился перед журналистами за то, что им пришлось рано вставать и затем так долго ждать его у суда. Они сразу же спросили Навального о дуэльном вызове главы Росгвардии Виктора Золотова. Оппозиционер ответил, что обращение еще не видел, но много о нем слышал: "Первое, что я хотел сделать после ареста, - это поесть нормальной еды и посмотреть обращение Золотова. Но придется отложить". В следующие семь часов суда, включая долгие перерывы, Навальный ни разу не посмотрит видео с Золотовым. В том числе после настойчивой просьбы корреспондента Life, которая буквально поднесла ему экран с видео к лицу.

Алексей Навальный в суде

Заседание начала судья Елена Армяшина. Она уточнила, знаком ли Навальный с протоколом задержания и где его адвокаты. Тот ответил, что только утром вышел из-под ареста и у него с собой нет даже ручки с бумагой, что уж говорить об защитниках. Навальный призвал судью перенести заседание и "спокойно влепить двадцать суток" через пару дней. Судья дала ему полчаса, чтобы найти себе защитников и двадцать минут, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Когда выяснилось, что все адвокаты заняты - было почти шесть вечера, и город стоял в десятибальных пробках из-за ливня - Навальному ничего не оставалось, как защищать себя самому. Он попросил судью допросить свидетелей: как сотрудников ФБК, так и полицейского инспектора, которые пришли в суд. Судья взяла перерыв, после которого отказалась от допроса: "То, что они в суде, не значит, что их нужно допрашивать".

За что именно арестовали главу ФБК

В документах, которые пришли в суд, было указано, что Алексей Навальный выступил организатором митинга 9 сентября и действия демонстрантов нанесли ущерб здоровью сотрудников полиции и лакокрасочному покрытию патрульной машины "Тойота".

Аресты за несанкционированные митинги оппозиционер получал и раньше. Конкретно этот арест – третий за эти полгода. Но именно он дает право полиции возбудить новое уголовное дело по статье 212.1 УК за неоднократное нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Наказание – до пяти лет лишения свободы.

Сам Навальный, выступая перед судьей, прямо назвал свой арест "шагом к фабрикации уголовного дела". И заявил Армяшиной отвод. Та взяла перерыв.

Верзилов, выборы, бессрочный протест: что пропустил Навальный

В перерыве перед оглашением приговора, который продлился более двух часов, маленький зал судебного заседания превратился, по сути, в филиал штаба Навального. Не стесняясь журналистов и сотрудников ФСИНа, Навальный с командой обсуждали новые проекты, рейтинги передач, планы ведения каналов ФБК. Сам Навальный, пробыв 30 суток без новостей, просил многое ему рассказать.

Сначала он интересовался здоровьем Верзилова и передавал ему привет. Потом перешел к теме выборов в регионах: "Скажите мне, эта чудовищная Орлова страдает?" Сказал, что ничего не слышал про бессрочный протест в Москве, но читал статью про московскую школьницу Камиллу и попросил ее поблагодарить.

"У нас такие разговоры, мы точно несистемная оппозиция", - засмеялся политик.

Также, понимая, что нового ареста не избежать, Навальный попросил своего пресс-секретаря Киру Ярмыш вместе с ним составить новый список книг для чтения в камере. На столе у политика лежал роман "Щегол" Донны Тартт – недочитанный с предыдущего ареста.

Перерыв так затянулся, что Навальный не выдержал и, вздохнув, добавил: "Я хочу обратно уже в свою камеру. Приеду, помоюсь и лягу спать".

После одиннадцати ночи судья глухо зачитала приговор: 20 суток административного ареста. Навальный не изменился в лице и только спросил: "Зачем заседание проводили, если я с самого начала сказал, какой будет результат".

После, формально дожидаясь документов об аресте, оппозиционер записал видеообращение для своего канала на YouTube прямо из зала суда. Он поздравил подписчиков с проигрышем "Единой России" в ряде регионов и призвал их не сдаваться. А про свой арест добавил: "Нас же не остановишь такой фигней, правда?"

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