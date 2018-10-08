Рентген на смартфоне: новый сервис для пациентов в Германии

Напоминания о приеме таблеток, прививочные сертификаты, результаты осмотра и рентгеновские снимки на экране смартфона - с сентября 2018 года больничные кассы Германии начали использовать мобильное приложение Vivy, которое должно упростить общение с доктором. Переход на новую систему добровольный. В чем преимущества этого приложения и что думают о нем немецкие врачи?

Как получить электронную медкарту для смартфона

В немецких клиниках и врачебных практиках медицинские карты уже давно ведутся в электронном виде. До сих пор пациенту по его запросу выдавали бумажные копии документов. Сейчас получить информацию о своем состоянии здоровья пациентам станет проще.

По предложению нового министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn), к 2021 году электронные медицинские карты для смартфона должны быть у всех обладателей государственной медицинской страховки. Это означает, что пациент получит онлайн-доступ к своим результатам последних анализов и обследований, дозировкам лекарств и выписанным направлениям к профильным специалистам. По желанию этими документами можно поделиться с другими врачами или отправить в лабораторию на сравнение. Кроме того, через приложение можно записаться на прием к доктору.

До этого в Германии не было единой системы: некоторые больничные кассы, например, Techniker Krankenkasse и AOK разработали приложения только для своих клиентов. Пока они находятся на стадии тестирования. К системе Vivy, которая заработала 17 сентября,уже присоединились около двух десятков частных и государственных больничных касс. Доступ к приложению можно получить только через свою страховую компанию.

Зачем нужны онлайн-медкарты

Как сообщил социологический институт Forsa, в Германии каждый второй опрошенный практически ничего не знает о взаимодействии лекарств, которые он принимает. МРТ и рентгеновские снимки хранит только каждый четвертый житель страны. Теперь данные по запросу будут сохранены в приложении Vivy.

В аптеке смогут запросить медицинские данные пациента только с его разрешения

"Люди с хроническими заболеваниями, принимающие более трех препаратов, получат специальный план: можно отсканировать штрих-коды с упаковок лекарств, и приложение составит инструкцию. Информация о взаимодействии препаратов загружается из фармацевтической базы. Сейчас врачи выдают такие планы в печатной версии", - объяснил DW Йорг Бодановиц (Jörg Bodanowitz), представитель страховой компании DAK. В этой больничной кассе застраховано более шести миллионов человек, компания уже присоединилась к Vivy. Дополнительные функции вроде советов по питанию и фитнесу эксперты оценивать не торопятся.

Мнение немецких врачей

Запуск берлинского стартапа Vivy - важный шаг в развитии цифровых технологий в Германии. Но пока больничные кассы считают его перспективным, медицинские работники настроены скептически. "Конечно, мы переживаем, что на врачей ляжет дополнительная работа. Разработчики обещают делать все операции в два клика, но если 100 пациентов запросят 100 документов, для доктора это будет серьезная нагрузка. Нужно решить, будет ли это оплачиваться дополнительно", - отметил в интервью DW Роланд Шталь (Roland Stahl), представитель Федеральное объединение врачей государственного медицинского страхования (Kassenärztliche Bundesvereinigung).

К тому же больничные кассы и немецкие врачи переживают за безопасность хранения личных данных. Но разработчики обещают надежную защиту: ни врач, ни фармацевт в аптеке не смогут запросить анализы или другие данные пациента без его разрешения.

"Это приложение хорошо тем, что вся информация хранится на одном сервере. Vivy будет работать в любой клинике и не требует дополнительных программ. Если раньше к нам приходил пациент и запрашивал результаты анализов, врач выдавал бумажную копию на руки. Сегодня он просто откроет доступ к этому файлу для конкретного человека. Эти данные принадлежат пациенту, он может делать с ними что угодно, хоть на Facebook запостить", - считает Роланд Шталь.

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