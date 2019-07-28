Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) - голландский художник, рисовальщик и гравёр, великий мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи.

Великий мастер, работавший в самых разных жанрах, открывший новые нюансы в обращении со светом и перспективой, опередил свое время на несколько веков. Рембрандт оставил после себя огромное количество картин. Даже если не брать во внимание многочисленные имитации и подделки, произведений, созданных его рукой, хватает на каталоги объемом с увесистые телефонные справочники.