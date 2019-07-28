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Рембрандт Харменс ван Рейн

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) - голландский художник, рисовальщик и гравёр, великий мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи.

Великий мастер, работавший в самых разных жанрах, открывший новые нюансы в обращении со светом и перспективой, опередил свое время на несколько веков. Рембрандт оставил после себя огромное количество картин. Даже если не брать во внимание многочисленные имитации и подделки, произведений, созданных его рукой, хватает на каталоги объемом с увесистые телефонные справочники.

Rembrandt van Rijn, Saskia Uylenburgh im Profil in reichem Kostüm, um 1634 bis 1642. Fragment

Как влюблялись, встречались и женились во времена Рембрандта 28.07.2019

Знаменитый художник обожал свою жену и написал множество ее портретов. Где они познакомились? Как жили? Выставка в Касселе приводит любопытные факты.
08.07.2019 2019-07-08 08:51:42 AMSTERDAM - Restauratoren arbeiten an einer Restaurierung der Nachtwache hinter einer Glaswand. Rembrandt van Rijns weltberühmtes Meisterwerk aus dem Jahr 1642 wurde zuletzt 1976 überarbeitet. Es ist nicht bekannt, wie lange die Restaurierung dauern wird. ANP FREEK VAN DEN BERGH |

Операция "Ночной дозор": как реставрируют шедевр Рембрандта 10.07.2019

В музее Рейксмюсеум в Амстердаме стартовала беспрецедентная акция: на глазах у посетителей там реставрируют холст Рембрандта "Ночной дозор". Следить за работой можно и в интернете.
20.03.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Eine Besucherin geht in der skulpturalen Installation «Das Haus des Sammlers» des belgischen Künstlers Hans Op de Beeck aus dem Jahr 2016. Die Ausstellung «Black & White. Von Dürer bis Eliasson» vom 22. März bis zum 15. Juli 2018 handelt von rund 100 Kunstwerken in Schwarz und Weiß vom Mittelalter bis heute. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Все оттенки серого в искусстве 03.05.2018

Рембрандт и Рубенс, Дега и Поллок: художники самых разных эпох владели искусством монохромного изображения. В Дюссельдорфе проходит выставка, на которой представлены черно-белые шедевры.
Thomas S. Kaplan is an American entrepreneur, natural resources investor, philanthropist and art collector. Photographed at Musee du Louvre in Paris. 30/12/2016

Как миллиардер потеснил "Мону Лизу" 01.04.2017

Лувр представляет "золотой голландский век". Здесь можно увидеть и картины из частной коллекции американского миллиардера Томаса Каплана.
5.4.2016 *** epa05244408 The painting 'The Next Rembrandt' is being unveiled at Galerie Looiersgracht60 in Amsterdam, The Netherlands, 05 April 2016. The painting was created by scientists and technicians based on the historical data of all 346 paintings by Rembrandt. EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/R. van Lonkhuijsen

Посмертный Рембрандт, или Попытка реинкарнации классиков 25.04.2016

Новая технология позволяет дописывать незаконченные романы, создавать новые картины покойных художников, снимать фильмы с давно умершими звездами кино.
Family portrait, Rembrandt Harmensz. van Rijn, c. 1665. Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig***ACHTUNG: Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung

Классик и экспериментатор XVII века 13.03.2015

Великий художник Рембрандт умер в бедности, пережив любимую жену и сына. И все-таки именно позднее его творчество особенно богато уникальными шедеврами.
'The Syndics’, Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1662, Rijksmuseum***ACHTUNG: Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung

Шедевры позднего Рембрандта 13.03.2015

Позднее творчество Рембрандта, которому посвящена сейчас выставка в музее Rijksmuseum в Амстердаме, - это вершина мастерства великого художника.
BERLIN - AUGUST 09: A portrait of 17th-century Dutch painter Rembrandt Harmensz. van Rijn hangs on display at the 3-part exhibition Rembrandt - The Search of a Genius at the Gemaeldegalerie August 9, 2006 in Berin, Germany. The exhibition, which includes about 80 of his paintings, celebrates Rembrandt's 400th birthday and will run until November 5. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Рембрандт создал больше картин, чем предполагалось 15.10.2014

Выяснилось, что 70 полотен, авторство которых ранее приписывалось ученикам либо помощникам великого голландского живописца, написал сам Рембрандт.
Anna Heckötter, Kuratorin der Ausstellung schaut sich am 09.10.2014 im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg (Niedersachsen) zwei Bilder von Edvard Munch Madonna (Liebende Frau) (r) von 1895/1902 und Weib mit rotem Haar und grünen Augen (Die Sünde) von 1901 in der Sonderausstellung Von Rembrandt bis Richter - Meisterblätter der Grafischen Sammlung an. Die Ausstellung kann vom 12.10.2014 bis zum 18.01.2015 besucht werden. Foto: Carmen Jaspersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Ольденбург представляет "скрытую" графику великих мастеров 13.10.2014

"От Рембрандта до Рихтера" названа выставка, где представлены созданные лучшими художниками в разные эпохи и практически не экспонировавшиеся ранее эскизы, акварели и офорты.
Screenshot myrembrandt.de BITTE IM ARTIKEL AUF DIE WEBSEITE BEZIEHEN Alexander Gerst mit einer Replik Jugendliches Selbstbildnis

#myRembrandt в космосе: в акции участвует немецкий астронавт 15.07.2014

Немецкий музей отправил знаменитый автопортрет Рембрандта в виртуальное путешествие. В проекте принял участие Александр Герст.
ACHTUNG: Bei Reproduktion eines Bildes ist die Zusendung eines Belegexemplars obligatorisch**** Deutschland Ausstellung Rembrandt Bugatti Alte Nationalgalerie Berlin 28.3. -27.7.2014 Die honorarfreie Reproduktion ist nur im Rahmen der Berichterstattung zur Ausstellung bei Nennung der vollständigen Creditline erlaubt. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, selbständig die Fragen des Urheber- und Nutzungsrechts zu klären. Bei Reproduktion eines Bildes ist die Zusendung eines Belegexemplars obligatorisch: Verein der Freunde der Nationalgalerie, Frau Andrea Fußstetter, Potsdamer Str. 58, 10785 Berlin ****Rembrandt Bugatti mit Modell im Zoo Antwerpen Foto: Rembrandt Bugatti Conservatoire

В Берлине знакомят с миром животных Рембрандта Бугатти 28.03.2014

Этому выдающемуся итальянскому скульптору-анималисту было чуть больше 30 лет, когда его не стало. Но за свою короткую жизнь он успел создать свыше 300 шедевров.
Rembrandt Harmensz. van Rijn Die Flucht nach Ägypten, 1652 Radierung, Kupferstich, Kaltnadel 213 x 281 mm (bis an den Plattenrand beschnitten) Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen, Kupferstichkabinett | Foto: Karen Blindow

В Бремене показывают ''репатриированные'' шедевры 05.03.2014

Редкие работы Рембрандта, Анри де Тулуз-Лотрека, Франсиско Гойи, нелегально вывезенные во время Второй мировой из Германии, вернулись на родину.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Veranstaltung verwenden!*** http://quadriennale-duesseldorf.de/pressematerial

Объявлена программа Дюссельдорфской квадриеннале - 2014 24.10.2013

13 музеев, выставочных залов и галерей примут участие в грядущем арт-марафоне, главным событием которого станет выставка "Кандинский, Малевич и Мондриан".
Ein Kameramann filmt am 27.08.2013 in Frankfurt am Main (Hessen) ein Werk in der Ausstellung «Rembrandt. Landschaftsradierungen aus dem Städel Museum». Die Ausstellung wird am 28.08. eröffnet. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Во Франкфурте показывают "другого" Рембрандта 28.08.2013

Рембрандт создавал не только неподражаемые живописные полотна. Он также был искусным гравером. Мельчайшие детали на его гравюрах рассмотреть можно только c лупой.
Hans Baldung, gen. Grien Die Sintflut, 1516 © Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Staatsgalerie in der Neuen Residenz/Leihgabe der Museen der Stadt Bamberg **ACHTUNG: VERWENDUNG NUR ZUR BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE AUSSTELLUNG**

"Паркур" по Ветхому Завету предлагает "Старая пинакотека" в Мюнхене 19.07.2013

В увлекательное путешествие по ветхозаветным местам и сюжетам приглашает мюнхенская "Старая пинакотека" – одна из известнейших картинных галерей в мире.
Eine seltene Radierung des niederländischen Malers Rembrandt aus dem Jahre 1631 hat das Frankfurter Städel erworben (Handout vom 16.12.2004). Die Galerie präsentierte die 147 auf 131 Millimeter große Druckgrafik mit dem Titel «Selbstbildnis mit Mantel und breitkrempigem Hut» am Donnerstag (16.12.2004). Die Radierung ist noch bis zum 2. Januar 2005 im Rahmen der Ausstellung «The Unfinished Print. Meisterwerke unvollendeter Druckgrafik aus sechs Jahrhunderten» im Städel zu sehen. Foto: Ursula Edelmann dpa/lhe (zu dpa/lhe 7366 vom 16.12.2004 - nur s/w - Verwendung nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Kauf der Radierung) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Нюрнберге впервые демонстрируются шедевры графики Рембрандта 05.03.2013

Более 40 гравюр и рисунков великого голландца демонстрирует Германский национальный музей. Большинство из этих произведений никогда до сих пор не выставлялись.
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