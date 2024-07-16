Франс Халс: бунтарь и реформатор портретной живописи

Молодой человек в дублете в красно-черную полоску, украшенном золотистыми помпонами, бросает озорной взгляд через плечо. Кажется, еще миг и он откинет каштановую прядь волос с лица и ударит пальцами по струнам лютни, заражая публику своим весельем. Это лишь один из портретов, представленных на выставке "Франс Халс. Мастер мгновения", которую Берлинская картинная галерея посвятила представителю золотого века нидерландской живописи.

Смелые мазки и непринужденность персонажей

Родившийся в конце 1580-х годов художник привнес в портреты быстрые, смелые и раскованные мазки, наделив своих персонажей необычайной выразительностью и придав каждому из них нотку индивидуальности. Будь то преуспевающий торговец, играющая с ребенком женщина или юноша с флейтой - они предстают перед зрителем в непринужденной обстановке, приветливые и живые.

Порой Халс уделяет лицу больше внимания, чем костюму Фото: Art Media//HIP/picture-alliance

Например, в картине "Веселый собутыльник" автор подчеркивает жест мужчины с бокалом для вина, его раскрасневшееся лицо под черными полями шляпы и приоткрытый рот. Зато одежда, по которой в персонаже можно распознать офицера стрелковой гильдии, лишь бегло набросана. Такой техникой живописец опередил свое время и проложил путь к импрессионизму.

"Франс Халс был выдающимся наблюдателем, гениальным портретистом, мудрым учителем, но в то же время художником-бунтарем, индивидуалистом, а также инноватором и пионером модернизма", - заявила директор музея Дагмар Хиршфельдер (Dagmar Hirschfelder).

"Невидимые" слои общества на холстах Халса

Быстро разработавший свой неповторимый стиль художник показывал не только элиту Харлема, где провел большую часть своей жизни. Халс не боялся нарушать классовые барьеры. Примером может служить портрет Катарины Хофт и ее кормилицы, в котором отчетливо видна сильная привязанность между девочкой из богатой семьи и ее няней. Это явное нарушение условностей того времени, поскольку одетой в простое черное платье женщине вообще не отвели бы места на холсте. Но автор изобразил обеих независимо от разницы в социальном положении.

Художник, который постоянно испытывал финансовые трудности, несмотря на большой объем заказов, чутко относился к маргиналам, глядя на них в том числе с творческой позиции. Он сделал видимыми представителей этого социального слоя, которым в то время не было места в портретной живописи.

Персонажи полотен Халса предстают перед зрителем непринужденными Фото: Fine Art Images/Heritage Images/picture alliance

В своей работе "Малле Баббе", известной также как "Ведьма из Харлема", живописец c воодушевлением изображает реального человека - Барбару Клас, имевшую репутацию безнравственной личности. Но Халс не предстает судьей и не забрасывает женщину камнями, пусть и в переносном смысле, а отрывочными мазками улавливает ее безудержный смех. Барбара, сидящая за столом с совой на плече, будто смеется над всеми обвинениями в свой адрес.

В 1869 году "Малле Баббе" была показана на первой Международной художественной выставке в Мюнхене и так впечатлила Гюстава Курбе, одного из ключевых представителей французского реализма, что он написал копию. Ее тоже можно увидеть в Берлине .

"Тощая рота" и другие совместные работы

Над некоторыми работами живописец трудился не один. Так, именно он начал работу над впервые представленным в Германии полотном "Тощая рота", которое изображает группу военных. Но завершил монументальную - шириной более четырех метров - картину Питер Кодде. Сам Халс спустя несколько лет после получения заказа якобы отказался ездить в Амстердам и писать портреты каждого из персонажей, а заказчиков не устроило его предложение приезжать в Харлем и позировать. Впрочем, над созданной несколькими годами ранее "Продавщицей фруктов и овощей" харлемский художник осознанно работал с коллегами.

К картине "Тощая рота" приложил кисть не только Халс Фото: Malcolm Park/Avalon/Photoshot/picture alliance

Нелюбовь Халса к автопортретам и религиозным полотнам

Будучи мастером в изображении других, уроженец Антверпена не любил автопортреты. Известна лишь одна такая работа. Этим Халс отличается от Рембрандта, который не раз изображал себя в фантастических одеждах и замысловатых позах.

А еще Халс редко писал картины на религиозные темы. Возможно, причина кроется во влиянии Реформации на Нидерланды и ее доктрине Sola scriptura, предполагающей, что Библия является единственным источником вероучения. На выставке представлено лишь три таких работы, в том числе апостолы Лука и Матфей из коллекции Одесского музея западного и восточного искусства.

В Берлине показывают около 50 ключевых работ Халса Фото: Fine Art Images/Heritage Images/picture alliance

Улыбающиеся и раскованные персонажи полотен Халса не кажутся легкомысленными. Это можно объяснить болезненным жизненным опытом самого художника. В его первом браке супруга скончалась через пять лет после свадьбы и лишь один из троих детей достиг совершеннолетия. Детская смертность не обошла стороной и следующий брак живописца, в котором трое из 11 детей умерли до совершеннолетия.

Выставка, объединившая картины из более чем 20 государственных и частных коллекций в Европе, США и Канаде, организована совместно с Национальной галереей в Лондоне и амстердамским Рейксмюсеум. Под одной крышей собрано 75 полотен, включая около 50 наиболее значимых работ Халса, а также картины немецких импрессионистов, таких как Ловис Коринт (Lovis Corinth) и Вильгельм Лейбль (Wilhelm Leibl), вдохновленных Халсом. Изучить творчество одного из самых выдающихся портретистов в истории европейского искусства можно до 3 ноября.