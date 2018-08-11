 ″Рейхсбюргеров″ лишают разрешений на ношение оружия | Новости из Германии о Германии | DW | 11.08.2018

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Германия

"Рейхсбюргеров" лишают разрешений на ношение оружия

С апреля по июнь число так называемых "рейхсбюргеров", обладающих разрешением на ношение охотничьего или спортивного оружия, снизилось на 280 человек, пишет журнал Der Spiegel.

Револьвер в руке

В Германии сократилось количество лицензий на ношение оружия среди так называемых "рейхсбюргеров" и "самоуправленцев". Об этом, в субботу, 11 августа, сообщил журнал Der Spiegel. На конец июня 920 из них обладали разрешением на ношение охотничьего, спортивного или иного оружия. Это на 280 человек меньше, чем на конец марта, отметило Федеральное ведомство по охране конституции. При этом в 2017 году подобными лицензиями владели более 1600 "рейхсбюргеров".

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Между тем, количество "рейхсбюргеров" в ФРГ увеличилось с 16 тысяч 500 человек в 2017 году до 18 тысяч 400 человек на конец июня. Около 900 из них относятся к правым экстремистам, отметил глава ведомства Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen).

Отказ платить налоги

"Рейхсбюргеры" - давно известное в ФРГ движение, возникшее в 1980-е годы. Его сторонники считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками. Они не признают существования ФРГ как государственного образования, а также ее учреждения и законы.

"Рейхсбюргеры" отрицают легитимность Основного закона, органов исполнительной власти и немецких судов и не принимают никаких официальных уведомлений. В связи с этим они издают и выдают за деньги собственные "документы". Кроме того "рейхсбюргеры" отказываются платить налоги и образуют собственные "государственные субъекты".

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    Автор: Юлия Сеткова


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