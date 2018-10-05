 Рейтинг ″Единой России″ обновил десятилетний минимум | Новости из Германии о России | DW | 05.10.2018

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Россия

Рейтинг "Единой России" обновил десятилетний минимум

Согласно опросу ФОМ, с 2016 года до апреля 2018 года единороссов поддерживали около половины россиян, затем их рейтинг упал до 31 процента. Популярность Путина тоже снижается.

Съезд Единой России (фото из архива)

Съезд "Единой России" (фото из архива)

Рейтинг партии "Единая Россия" впервые за последние 10 лет упал до рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в четверг, 4 сентября. Согласно им, если бы выборы в Госдуму проходили 30 октября, за "Единую Россию" проголосовали бы менее трети (31 процент) россиян.

Рейтинг правящей партии, по данным ФОМ, в 2008 году был равен 54 процентам, после чего упал до 39 процентов в 2013 году. С 2016 года до апреля 2018 года рейтинг единороссов колебался в пределах 47-51 процентов, а затем снова начал снижаться. Так, в июне за "Единую Россию" были готовы проголосовать 40 процентов жителей РФ, в августе - чуть больше трети (34%).

Контекст

Представитель движения наблюдателей "Голос" о том, почему российские избиратели поменяли отношение к региональным выборам и не отдали свои голоса "Единой России" - в интервью Жанне Немцовой. (26.09.2018)

По итогам второго тура выборов губернатора в четырех регионах РФ ни один из кандидатов "Единой России" не добился победы. Карикатурист Сергей Елкин о неожиданных проблемах единоросов. (25.09.2018)

Доверие к представителям "Единой России" также достигло рекордно низкого уровня с 2013 года. Так, только 29% респондентов заявили, что доверяют правящей партии. Еще в мае это показатель был на 10% выше, а с июня по 23 сентября колебался в районе 34-30 процентов.

Рейтинг Путина падает

Между тем рейтинг президента РФ Владимира Путина, по данным ФОМ, также упал. Его кандидатуру на выборах готовы поддержать 45 процентов опрошенных - минимум, достигнутый впервые 5 лет назад. Больше всего россиян (74 процента) поддерживали Путина в 2015 году, с тех пор его рейтинг постоянно, хотя и с некоторыми колебаниями, снижался.

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    Автор: Сергей Елкин


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