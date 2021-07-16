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Рейтинговое агентство S&P

Bildunterschrift:A Russian ruble coin is pictured in front of St. Basil cathedral in central Moscow, on November 20, 2014. After having recently spent billions of dollars per day to support the ruble in a flexible trading band that limited swings in the currency, the Bank of Russia ended its unlimited daily interventions to avoid speculation against the currency. Russian ruble has lost more than 30 percent during the last four months to Euro and US dollar. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Агентство S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России 16.07.2021

Аналитики S&P ожидают роста ВВП России на 3,7 процента, но видят угрозу в третьей волне пандемии COVID-19. Глава Минфина Силуанов объяснил сохранение рейтинга правильной экономической политикой.
Ein-Rubel-Münze vor russischer Fahne mit Schneefall, wirtschaftliche Folgen von Sanktionen gegen Russland

Агентство S&P сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России 18.07.2020

Аналитики Standard & Poor's объяснили неизменность кредитного рейтинга РФ в иностранной валюте снижением добычи нефти и падением цен. Они ожидают сокращения ВВП России на 4,8 процента из-за пандемии.
epa02965643 (FILE) A file photograph shows a view of the offices of Standard and Poor's in New York, New York, USA, on 28 April 2010. Media reports state on 14 October 2011 that Standard and Poor's has cut Spain's long-term credit rating by one notch, from AA to AA minus, because of the weak finances of its banking system, threats to its economic growth and high unemployment. The worldâ€_s leading ratings agency warned of further downgrades, saying the long-term outlook of the rating for the eurozoneâ€_s fourth-largest economy is negative. EPA/JUSTIN LANE *** Local Caption *** 00000402136566 |

Агентство S&P подтвердило рейтинги РФ на инвестиционном уровне 27.03.2020

Standard & Poor's подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и местной валютах на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.
A trader walks across the floor of the New York Stock Exchange before the opening bell, Monday, March 9, 2020. Trading in Wall Street futures has been halted after they fell by more than the daily limit of 5%. (AP Photo/Richard Drew) |

Обвал котировок привел к приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже 09.03.2020

Сразу после открытия торгов ведущие американские индексы снизились сразу на 7% из-за опасений последствий коронавируса и падения цен на нефть. После возобновления работы падение продолжилось.
ARCHIV - 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff Audacia des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. (zu dpa: Nord Stream 2: US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen) Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Эксперты назвали новые препятствия "Северному потоку - 2" 22.12.2019

Вероятно, РФ будет вынуждена искать альтернативные корабли для прокладки труб "Северного потока - 2". Аналитики S&P Global Platts указывают на сложности в этой связи.

13.11.2019 *** S&P Wirtschaftskonferenz 2019 in Moskau. Autorin E. Samedova, DW-Korrespondentin in Moskau.

РФ снизила зависимость от цен на нефть, но легче от этого не стало 13.11.2019

Участники конференции S&P констатировали: нефтяные цены перестали напрямую влиять на многие экономические показатели России. Победа ли это? Репортаж DW.
epa02965643 (FILE) A file photograph shows a view of the offices of Standard and Poor's in New York, New York, USA, on 28 April 2010. Media reports state on 14 October 2011 that Standard and Poor's has cut Spain's long-term credit rating by one notch, from AA to AA minus, because of the weak finances of its banking system, threats to its economic growth and high unemployment. The worldâ€_s leading ratings agency warned of further downgrades, saying the long-term outlook of the rating for the eurozoneâ€_s fourth-largest economy is negative. EPA/JUSTIN LANE *** Local Caption *** 00000402136566 |

Агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины 28.09.2019

Аналитики Standard & Poor's отметили накопление валютных резервов, повышение темпа роста экономики Украины, а также снижение бюджетного дефицита. S&P также улучшило прогноз роста ВВП страны.
epa02965643 (FILE) A file photograph shows a view of the offices of Standard and Poor's in New York, New York, USA, on 28 April 2010. Media reports state on 14 October 2011 that Standard and Poor's has cut Spain's long-term credit rating by one notch, from AA to AA minus, because of the weak finances of its banking system, threats to its economic growth and high unemployment. The worldâ€_s leading ratings agency warned of further downgrades, saying the long-term outlook of the rating for the eurozoneâ€_s fourth-largest economy is negative. EPA/JUSTIN LANE *** Local Caption *** 00000402136566 |

S&P подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне со стабильным прогнозом 20.07.2019

Москва приветствовала решение агентства Standard & Poor's сохранить кредитный рейтинг РФ на нынешнем уровне. Повышение произошло в феврале после трех лет на "мусорном" уровне.
Thema Was kann die Welt aus der RUSAL-Geschichte lernen?,

Уроки "Русала": чему западные санкции научили российские компании 13.11.2018

О влиянии западных санкций на экономику России и стратегию развития российских корпораций шла речь на конференции рейтингового агентства S&P Global Ratings в Москве. Детали - у DW.
firo : Fußball,Fussball, 25.05.2013 CL, UEFA Champions League Endspiel, Saison 2012/2013 Finale 2013 in London, Final 2013 in London, Dortmund Bayern Finale, BVB, Borussia Dortmund - FC Bayern München, Munich 1:2 Werbebande mit Fotografen Kamera Objektive Pressefotografen Sportfotografen Medien advertising panel, INFRONT,advertising board, LED board, Werbung Werbebande gazprom | Verwendung weltweit

"Газпром" упал с 1-го на 17-е место в рейтинге S&P Global Platts 24.09.2018

В перечне крупнейших энергетических компаний "Лукойл" поднялся с шестого на второе место по сравнению с 2017 годом. В топ-40 попали также "Транснефть" и "Роснефть".
Deutsche-Bank-Hochhaus in Fankfurt am Main. Foto vom 18. Juni 2017. | Verwendung weltweit

S&P ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг Deutsche Bank 01.06.2018

Еще до решения агентства S&P финансовый регулятор в США включил американскую дочку Deutsche Bank в список проблемных банков. Однако в ЕЦБ считают, что у банка достаточно ликвидности и капитала.
2707426 09/26/2015 A worker of RN Purneftegaz, a daughter company of Rosneft, is seen here at Barsukovskoye oil field, Yamal Nenets Autonomous Area. Evgeny Biyatov/Sputnik | © picture -alliance/dpa/Sputnik/E. Biyatov

S&P подняло рейтинг России с "мусорного" уровня 24.02.2018

Теперь Россия находится на "инвестиционном" уровне со стабильным прогнозом. Это произошло благодаря "консервативной макроэкономической политике", отметило агентство.
Регионы России - 2017: цифры и факты (инфографика)

Регионы России - 2017: цифры и факты (инфографика) 02.12.2017

Российские регионы близки к дефолту, говорится в новом докладе международного рейтингового агентства S&P. О социально-экономической ситуации в субъектах РФ - в инфографике DW.
A man counts his money to place horse racing bets at a small warehouse on the outskirts of Caracas, Venezuela, October 7, 2017. REUTERS/Ricardo Moraes SEARCH MORAES GAMBLING FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

S&P объявило частичный дефолт Венесуэлы 14.11.2017

Standard & Poor's с 50-процентной вероятностью предрекает полный дефолт Венесуэлы в течение 3-х месяцев, поскольку страна демонстрирует неспособность обслуживать свои долги по кредитам.
epa03058743 (FILE) A file photo dated 08 December 2011 shows a sign displaying the name of the Standard & Poor's financial rating services in its offices in Paris, France. Rating agency Standard & Poor's downgraded the long-term credit ratings of nine European countries on 13 January 2012, saying actions taken by the eurozone to contain its debt crisis were likely insufficient. France and Austria lost their top AAA credit, and were downgraded by one notch to AA+. Italy, Spain, Portugal and Cyprus were lowered two levels, while Malta, Slovakia, and Slovenia each fell one level. Germany, along with Belgium, Estonia, Finland, Ireland, Luxembourg and the Netherlands, maintained their credit scores. EPA/IAN LANGSDON *** Local Caption *** 00000403028011

S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины со стабильным прогнозом 10.11.2017

Долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги Украины сохранены на уровне B-/B. По обоим рейтингам "стабильный" прогноз.
1.11.2017*** Venezuela's President Nicolas Maduro holds a 100,000 bolivar note as he speaks during a meeting with ministers in Caracas, Venezuela, November 1, 2017. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Рейтинговые агентства S&P и Fitch прогнозируют скорый дефолт Венесуэлы 04.11.2017

Крупнейшие рейтинговые агентства понизили долгосрочный кредитный рейтинг Венесуэлы, предупредив о высокой вероятности дефолта. Президент страны Мадуро надеется на реструктуризацию внешнего долга.
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