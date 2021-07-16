Рейтинговое агентство S&P

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Аналитики S&P ожидают роста ВВП России на 3,7 процента, но видят угрозу в третьей волне пандемии COVID-19. Глава Минфина Силуанов объяснил сохранение рейтинга правильной экономической политикой.
Аналитики Standard & Poor's объяснили неизменность кредитного рейтинга РФ в иностранной валюте снижением добычи нефти и падением цен. Они ожидают сокращения ВВП России на 4,8 процента из-за пандемии.
Standard & Poor's подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и местной валютах на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.
Сразу после открытия торгов ведущие американские индексы снизились сразу на 7% из-за опасений последствий коронавируса и падения цен на нефть. После возобновления работы падение продолжилось.
Вероятно, РФ будет вынуждена искать альтернативные корабли для прокладки труб "Северного потока - 2". Аналитики S&P Global Platts указывают на сложности в этой связи.
Участники конференции S&P констатировали: нефтяные цены перестали напрямую влиять на многие экономические показатели России. Победа ли это? Репортаж DW.
Аналитики Standard & Poor's отметили накопление валютных резервов, повышение темпа роста экономики Украины, а также снижение бюджетного дефицита. S&P также улучшило прогноз роста ВВП страны.
Москва приветствовала решение агентства Standard & Poor's сохранить кредитный рейтинг РФ на нынешнем уровне. Повышение произошло в феврале после трех лет на "мусорном" уровне.
О влиянии западных санкций на экономику России и стратегию развития российских корпораций шла речь на конференции рейтингового агентства S&P Global Ratings в Москве. Детали - у DW.
В перечне крупнейших энергетических компаний "Лукойл" поднялся с шестого на второе место по сравнению с 2017 годом. В топ-40 попали также "Транснефть" и "Роснефть".
Еще до решения агентства S&P финансовый регулятор в США включил американскую дочку Deutsche Bank в список проблемных банков. Однако в ЕЦБ считают, что у банка достаточно ликвидности и капитала.
Теперь Россия находится на "инвестиционном" уровне со стабильным прогнозом. Это произошло благодаря "консервативной макроэкономической политике", отметило агентство.
Российские регионы близки к дефолту, говорится в новом докладе международного
рейтингового агентства S&P. О социально-экономической ситуации в субъектах РФ - в инфографике DW.
Standard & Poor's с 50-процентной вероятностью предрекает полный дефолт Венесуэлы в течение 3-х месяцев, поскольку страна демонстрирует неспособность обслуживать свои долги по кредитам.
Долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги Украины сохранены на уровне B-/B. По обоим рейтингам "стабильный" прогноз.
Крупнейшие рейтинговые агентства понизили долгосрочный кредитный рейтинг Венесуэлы, предупредив о высокой вероятности дефолта. Президент страны Мадуро надеется на реструктуризацию внешнего долга.
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