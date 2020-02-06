Ребрендинг "Единой России": как на самом деле изменится партия?

"Единая Россия" перед выборами в Госдуму в 2021 году сменит название, а Дмитрий Медведев больше не будет главой партии, пишут СМИ. Сергей Елкин о том, насколько серьезными будут перемены.
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