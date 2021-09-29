Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Реализм

***17.09.2021***Das Deckenlicht spiegelt sich im Gemälde «Amor als Sieger» von Michelangelo Merisi da Caravaggio in der Gemäldegalerie. +++ dpa-Bildfunk +++

Взрывной характер Караваджо 29.09.2021

Азартные игры, пьянство, драки, убийство и - гениальные картины, рождавшиеся из-под его пера: 450 лет назад родился великий итальянский художник, один из крупнейших мастеров барокко - Караваджо.
Natalija Gontscharowa, Eberesche. „Panino“, bei Wjasma, 1907/08, Öl auf Leinwand, 99,4 x 69 cm, Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Русский импрессионизм: против условностей 31.08.2021

Русские художники от Ильи Репина до Валентина Серова вдохновлялись французской живописью еще до начала XX века. Смог ли русский реализм вынести принесенные ей изящество и легкость?
15.11.2020 *** China's Premier Li Keqiang (C) looks on as Chinese Minister of Commerce Zhong Shan (R) signs the agreement, as seen on a TV monitor, during the signing ceremony for the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) trade pact at the ASEAN summit that is being held online in Hanoi on November 15, 2020. (Photo by Nhac NGUYEN / AFP)

Комментарий: Зона свободной торговли в Азии - оковы для Китая 16.11.2020

Подписанием соглашения о создании крупнейшей в мире зоны беспошлинной торговли Азия демонстрирует политическую дальновидность и реализм, считает корреспондент DW в Токио Мартин Фриц.
SHID190211_BildKijobs_sendung2_colourbox Titel: Künstliche Intelligenz und Jobs Schlagworte: Zukunft, Software, Künstliche Intelligenz, KI, Maschinelles Lernen, DW, Internet Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Colourbox Bildbeschreibung: Humanoide Roboter sitzen in Reihe an Computern

Роботы глазами россиян и немцев: реализм или наивность? 05.09.2019

Космос, опасные производства или медицина? Угроза рабочим местам или нет? В России и Германии схожие взгляды на сферы применения и риски робототехники. Но не устарели ли они?
28.01.2015 DW Feature Gerhard Richter Painting 03

Как выглядят самые дорогие картины в мире? 08.06.2018

Творения Герхарда Рихтера занимают почетное место в лучших музеях мира и бьют рекорды на аукционах. 8 июня ему вручат европейскую премию TAURUS за достижения в области культуры.
GORKY, RUSSIA: Russian-Soviet writer and playwright Maxim Gorky peers from a window of a sleeping-car probably in 1929 in Gorky. Gorky (1868-1936) held a variety of menial posts before becoming a writer, producing several romantic short stories, than social novels and plays, notably the drama 'The Lower Depths' (1902). He was the first president of the Soviet Writers Union and a supporter of Stalinism. He died in mysterious circumstances, and may have been the victim of an anti-Soviet plot. (Photo credit should read AFP/Getty Images)

Виктор Ерофеев: Горький умер как по заказу 28.03.2018

Исполнилось 150 лет со дня рождения Максима Горького. Его оценивают очень по-разному - и как писателя, и как человека. Вот точка зрения писателя Виктора Ерофеева.
ARCHIV - Das Porträt zeigt den Dramatiker und Lyriker Bertolt Brecht (undatiertes Archivfoto). Foto: dpa (zu dpa: «Theatergenie, Frauenheld und Medienprofi - 60. Todestag von Brecht» Wiederholung am 12.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa

Как Владимир Высоцкий реабилитировал Брехта 10.02.2018

О Бертольте Брехте однажды написали, что это "самый советский немецкий писатель". Но точнее его можно было бы назвать антисоветским. 15 лет он был запрещен в СССР. Почему?
Riesige Leuchtbuchstaben bestimmen die Installation Neon-Text 1-4 vom Kriwet am 05.11.2014 in der Ausstellung German Pop in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt am Main. Die Ausstellung ist bis zum 08.02.2015 geöffnet und umfasst einen Überblick über die deutsche Pop Art der 1960er Jahre. Foto: Boris Roessler/dpa

Поп-арт: сделано в Германии 21.11.2014

1960-70-е годы прошли в искусстве под знаком поп-арта. В Германии его центрами стали Дюссельдорф, Берлин, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Музей Schirn посвятил поп-арту немецкого происхождения целую выставку.
Ein Ausstellungsbesucher geht am 18.07.2013 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) an der Reproduktion von Mustang-Staffel aus dem Jahr 1964 von Gerhard Richter vorbei. Die Kunsthalle Düsseldorf zeigt in ihrer Ausstellung Leben mit Pop. Eine Reproduktion des Kapitalistischen Realismus Reproduktionen von Kunstwerken von Gerhard Richter, Konrad Lueg, Sigmar Polke und Manfred Kuttner. Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

В Нью-Йорке показывают немецкий капиталистический реализм 10.06.2014

Выставка, посвященная этому феномену послевоенного искусства Западной Германии, открылась в галерее Artists Space.
Colombian Nobel Prize laureate Gabriel Garcia Marquez celebrates the 20th anniversary of his novel 100 Years of Solitude in Bogota in this June, 1987 file photo. Garcia Marquez, the Colombian author whose beguiling stories of love and longing brought Latin America to life for millions of readers and put magical realism on the literary map, died on April 17, 2014. He was 87. Known affectionately to friends and fans as Gabo, he is arguably Latin America's best-known author and his books have sold in the tens of millions. REUTERS/Stringer/Files (COLOMBIA - Tags: SOCIETY OBITUARY)

Габриэль Гарсия Маркес: 100 лет грусти из-за смерти гения 18.04.2014

Для славы ему хватило бы одного романа - "Сто лет одиночества". Если бы он не написал ничего другого, эта книга все равно сделала бы его знаменитым, уверены биографы писателя. .
Colombian Nobel Literature Prize laureate Gabriel Garcia Marquez attends a conference at the International Book Fair in Guadalajara, Mexico, Monday, Dec. 1, 2008. (ddp images/AP Photo/Miguel Tovar)

Не стало Габриэля Гарсиа Маркеса 17.04.2014

Журналист, писатель, издатель, яркий представитель литературного направления "магический реализм", Габриэль Гарсиа Маркес в 1982 году был удостоен Нобелевской премии по литературе.
Arbeiter hängen am 22.07.2013 in der Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden das Triptychon Der Krieg von Otto Dix ab. Die vier empfindlichen Holztafeln des Triptychons kommen für einige Wochen in die Restaurierungswerkstatt, um diese strahlendiagnostisch zu untersuchen und eine Röntgengesamtaufnahme anzufertigen. Foto: Hannibal/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Дрездене открывается выставка, посвященная "Войне" Отто Дикса 04.04.2014

Этот триптих относится к числу важнейших произведений немецкого реализма. В экспозиции также представлены работы из одноименного графического цикла художника.

"Геофактор": Евросоюз усиливает контроль на границах 29.11.2013

ЕС будет охранять границы с помощью программы Eurosur. Богатый Лондон не хочет помогать бедным регионам. В Берлине могут запретить сдавать квартиры туристам. Основоположник "одноразового реализма" открыл школу в ФРГ.

"Геофактор": Евросоюз усиливает контроль на границах (29.11.2013) 29.11.2013

ЕС будет охранять границы с помощью программы Eurosur. Богатый Лондон не хочет помогать бедным регионам. В Берлине могут запретить сдавать квартиры туристам. Основоположник "одноразового реализма" открыл школу в ФРГ.
Ein Ausstellungsbesucher geht am 18.07.2013 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) an einem Bild von der Aktion Leben mit Pop. Eine Reproduktion des Kapitalistischen Realismus im Möbelhaus Berges mit Konrad Lueg (l) und Gerhard Richter (r) aus dem Jahr 1963 vorbei. Die Kunsthalle Düsseldorf zeigt in ihrer Ausstellung Leben mit Pop. Eine Reproduktion des Kapitalistischen Realismus Reproduktionen von Kunstwerken von Gerhard Richter, Konrad Lueg, Sigmar Polke und Manfred Kuttner. Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Ирония судьбы, или 50 лет "капиталистического реализма" 05.08.2013

Они были молоды и хотели, чтобы от их искусства люди вздрагивали, как от внезапно лопнувшего воздушного шарика. Выставка в Дюссельдорфе "репродуцирует" то, что было.
Chinese author Mo Yan autographs his book before taking part in a reading at the 61st Frankfurt Book Fair in Frankfurt October 15, 2009, where China is this year's guest of honour. Some 6,900 exhibitors from around 100 countries are to gather in Frankfurt until October 18. AFP PHOTO JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Нобелевская премия по литературе уходит в Поднебесную 11.10.2012

Новый лауреат китайский писатель Мо Янь ищет корни.
Показать еще