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Азартные игры, пьянство, драки, убийство и - гениальные картины, рождавшиеся из-под его пера: 450 лет назад родился великий итальянский художник, один из крупнейших мастеров барокко - Караваджо.
Русские художники от Ильи Репина до Валентина Серова вдохновлялись французской живописью еще до начала XX века. Смог ли русский реализм вынести принесенные ей изящество и легкость?
Подписанием соглашения о создании крупнейшей в мире зоны беспошлинной торговли Азия демонстрирует политическую дальновидность и реализм, считает корреспондент DW в Токио Мартин Фриц.
Космос, опасные производства или медицина? Угроза рабочим местам или нет? В России и Германии схожие взгляды на сферы применения и риски робототехники. Но не устарели ли они?
Творения Герхарда Рихтера занимают почетное место в лучших музеях мира и бьют рекорды на аукционах. 8 июня ему вручат европейскую премию TAURUS за достижения в области культуры.
Исполнилось 150 лет со дня рождения Максима Горького. Его оценивают очень по-разному - и как писателя, и как человека. Вот точка зрения писателя Виктора Ерофеева.
О Бертольте Брехте однажды написали, что это "самый советский немецкий писатель". Но точнее его можно было бы назвать антисоветским. 15 лет он был запрещен в СССР. Почему?
1960-70-е годы прошли в искусстве под знаком поп-арта. В Германии его центрами стали Дюссельдорф, Берлин, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Музей Schirn посвятил поп-арту немецкого происхождения целую выставку.
Выставка, посвященная этому феномену послевоенного искусства Западной Германии, открылась в галерее Artists Space.
Для славы ему хватило бы одного романа - "Сто лет одиночества". Если бы он не написал ничего другого, эта книга все равно сделала бы его знаменитым, уверены биографы писателя. .
Журналист, писатель, издатель, яркий представитель литературного направления "магический реализм", Габриэль Гарсиа Маркес в 1982 году был удостоен Нобелевской премии по литературе.
Этот триптих относится к числу важнейших произведений немецкого реализма. В экспозиции также представлены работы из одноименного графического цикла художника.
ЕС будет охранять границы с помощью программы Eurosur. Богатый Лондон не хочет помогать бедным регионам. В Берлине могут запретить сдавать квартиры туристам. Основоположник "одноразового реализма" открыл школу в ФРГ.
Они были молоды и хотели, чтобы от их искусства люди вздрагивали, как от внезапно лопнувшего воздушного шарика. Выставка в Дюссельдорфе "репродуцирует" то, что было.
Новый лауреат китайский писатель Мо Янь ищет корни.
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