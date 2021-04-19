Рауль Кастро

Президентом Кубы стал преемник Кастро: чего ожидать от нового лидера?

Приход к власти на Кубе Мигеля Диаса-Канеля не будет означать смены политического курса, считают эксперты. При этом экономике страны срочно необходимы реформы, да и отношения с США заметно охладели.