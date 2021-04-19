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Президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил коммунистическую партию страны. Тремя днями ранее о своей отставке с партийного поста объявил Рауль Кастро.
На Кубе завершается эпоха более чем 60-летнего правления братьев-коммунистов Кастро.
Из состава Госсовета Кубы исключены последние представители поколения революционеров. 59-летний Мигель Диас-Канель избран президентом страны.
Около ста активистов приняли участие в шествии в центре Гаваны. В апреле в силу вступила новая конституция Кубы, в тексте которой отсутствует формулировка, допускающая однополые браки.
Проект новой конституции Кубы предполагает признание прав граждан на частную собственность. Кубинцы откажутся от коммунизма, остановившись на строительстве социализма.
Новый проект конституции Кубы сохраняет приоритет государственной формы собственности, закрепляет признание свободного рынка и запрет на дискриминацию по половому признаку.
Приход к власти на Кубе Мигеля Диаса-Канеля не будет означать смены политического курса, считают эксперты. При этом экономике страны срочно необходимы реформы, да и отношения с США заметно охладели.
Кандидатуру Мигеля Диаса-Канеля должен будет одобрить парламент Кубы. Диас-Канель - преемник Рауля Кастро.
Историческое событие в истории Кубы. Рауль Кастро 19 апреля покидает пост председателя Госсовета страны. Кто возглавит Кубу? И изменится ли политический курс?
19 апреля - исторический день для Кубы, эра Кастро подходит к концу. Но поглощенные своими насущными проблемами кубинцы не питают иллюзий по этому поводу, считает Йоани Санчес.
Рауль Кастро покинет пост главы Нацсобрания Кубы в апреле 2018 года. Вероятным преемником считается 57-летний Мигель Диас-Канель.
Председатель Госсовета Кубы встретился в Гаване с главой МИД КНДР. Наблюдатели надеются, что в условиях кризиса в отношениях с США кубинским властям удастся убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы.
Новые законы позволяют жителям зарабатывать на обслуживании туристов, а также покупать и продавать жилье. Это приводит к резкому удорожанию жизни в столице и увеличению социального расслоения.
Правительство Кубы запретит называть улицы в честь Фиделя Кастро и устанавливать ему памятники. Это делается, чтобы избежать развития культа личности.
Фидель Кастро был харизматичной личностью. Борода, сигара, полувоенная униформа. Он мог по 8 часов кряду воспевать достижения революции в борьбе с империализмом. 26 ноября Фиделя не стало.
Многолетний лидер Кубы Фидель Кастро скончался на 91-м году жизни.
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