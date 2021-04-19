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Рауль Кастро

(FILES) In this file photo released by Cuban News Agency ACN taken on October 28, 2020 former Cuban President Raul Castro (C) waves next to Cuban President Miguel Diaz-Canel (L) during the annual session of the Cuban Parliament at the Convention Palace in Havana, amid the new coronavirus pandemic. - Raul Castro, who was for decades in the shadow of his brother Fidel, retires in 2021 at 89 as a pragmatic leader who launched unprecedented economic reforms in Cuba, but who leaves without finishing them and without yielding to the principle of an only party. On the other hand, president and now first secretary of the Communist Party Miguel Diaz-Canel, who was born after the victory of the 1959 revolution, embodies the new generation in power in Cuba, more connected but not necessarily more flexible. (Photo by Ariel LEY / ACN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ACN / ARIEL LEY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS -DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы Компартии Кубы 19.04.2021

Президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил коммунистическую партию страны. Тремя днями ранее о своей отставке с партийного поста объявил Рауль Кастро.
Raul Castro, first secretary of the Communist Party and former president, waves to members at the VIII Congress of the Communist Party of Cuba's opening session, as Cuban President Miguel Diaz-Canel, right, applauds at the Convention Palace, in Havana, Cuba, Friday, April 16, 2021. (Ariel Ley Royero/ACN via AP)

Рауль Кастро уходит с поста главы компартии Кубы 17.04.2021

На Кубе завершается эпоха более чем 60-летнего правления братьев-коммунистов Кастро.
Cuban President Miguel Diaz-Canel delivers a speech, during the opening of the XVI Summit of the Bolivarian Alliance for the People of Our Americas (ALBA) in Havana, on December 14, 2018. - ALBA countries are seeking to strengthen their ties to face US pressures and the advance of right wing governments in Latin America. (Photo by YAMIL LAGE / AFP) (Photo credit should read YAMIL LAGE/AFP/Getty Images)

На Кубе впервые с 1976 года избран президент 11.10.2019

Из состава Госсовета Кубы исключены последние представители поколения революционеров. 59-летний Мигель Диас-Канель избран президентом страны.
Cuban LGTBI demonstrators march at the Prado avenue in Havana, on May 11, 2019. - More than a hundred people participated in a demonstration for the LGBT rights in Havana on Saturday, an activity unauthorized by the government, amid tensions with the police. (Photo by YAMIL LAGE / AFP) (Photo credit should read YAMIL LAGE/AFP/Getty Images)

В столице Кубы прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества 12.05.2019

Около ста активистов приняли участие в шествии в центре Гаваны. В апреле в силу вступила новая конституция Кубы, в тексте которой отсутствует формулировка, допускающая однополые браки.
HANDOUT - 21.07.2018, Kuba, Havanna: Diese von der kubanischen Website Cubadebate zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt die Abgeordneten des kubanischen Parlaments, die zu Beginn der Parlamentssitzung ihre Stimme abgeben. Das Parlament in Kuba tritt nur zweimal im Jahr zusammen. Foto: Irene Perez/Cubadebate/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Куба откажется от цели построения коммунизма 22.07.2018

Проект новой конституции Кубы предполагает признание прав граждан на частную собственность. Кубинцы откажутся от коммунизма, остановившись на строительстве социализма.

18.05.2016++++++Kuba3: Platz der Revolution, Kuba, La Habana (c) DW/B. Sezen

Куба впервые готовится признать право на частную собственность 15.07.2018

Новый проект конституции Кубы сохраняет приоритет государственной формы собственности, закрепляет признание свободного рынка и запрет на дискриминацию по половому признаку.
(160501) -- HAVANA, May 1, 2016 () -- Cuban leader Raul Castro (R) talks with the First Vice President of Cuba Miguel Diaz-Canel while watching the parade in Revolutionary Square in Havana, Cuba, on May 1, 2016. More the 500,000 locals and foreigners took part in Cuba's International Workers' Day parade here on Sunday, also celebrating the 90th birthday of Cuban revolutionary leader Fidel Castro. (Xinhua/Liu Bin) |

Президентом Кубы стал преемник Кастро: чего ожидать от нового лидера? 19.04.2018

Приход к власти на Кубе Мигеля Диаса-Канеля не будет означать смены политического курса, считают эксперты. При этом экономике страны срочно необходимы реформы, да и отношения с США заметно охладели.
FILE PHOTO: Cuba's First Vice-President Miguel Diaz-Canel stands in line before casting his vote during an election of candidates for the national and provincial assemblies, in Santa Clara, Cuba March 11, 2018. REUTERS/Alejandro Ernesto/Pool/File Photo

Мигель Диас-Канель выдвинут на пост главы Госсовета Кубы 18.04.2018

Кандидатуру Мигеля Диаса-Канеля должен будет одобрить парламент Кубы. Диас-Канель - преемник Рауля Кастро.

Новый президент Кубы - конец эпохи Кастро? (18.04.2018) 18.04.2018

Историческое событие в истории Кубы. Рауль Кастро 19 апреля покидает пост председателя Госсовета страны. Кто возглавит Кубу? И изменится ли политический курс?
FILE - In this July 31, 2004 file photo, Cuba's President Fidel Castro, left, and his brother, Minister of Defense Raul Castro, attend a Parliament session in Havana, Cuba. The 1991 collapse of the Soviet Union devastated the Cuban economy, but the country limped along, first under Fidel and then, after he fell ill in 2006, under his brother Raul, head of the Cuban military. On Wednesday, Dec. 17, 2014, the U.S. and Cuba agreed to re-establish diplomatic relations and open economic and travel ties, marking a historic shift in U.S. policy toward the communist island after a half-century of enmity dating back to the Cold War. (AP Photo/Cristobal Herrera, File)

Комментарий: Почему кубинцы равнодушно встречают конец эры Кастро 18.04.2018

19 апреля - исторический день для Кубы, эра Кастро подходит к концу. Но поглощенные своими насущными проблемами кубинцы не питают иллюзий по этому поводу, считает Йоани Санчес.
Cuban President Raul Castro (L) talks with new vice-president Miguel Diaz-Canel (R) during National Assembly of People's Power in Havana, Cuba, 24 February 2013. During the assembly Cuban President Raul Castro was reelected. EFE/ROLANDO PUJOL

Нового главу Кубы выберут 19 апреля 22.12.2017

Рауль Кастро покинет пост главы Нацсобрания Кубы в апреле 2018 года. Вероятным преемником считается 57-летний Мигель Диас-Канель.
A Ricksaw Passes A Viva Cuba Sign, Havana, Cuba | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Куба и КНДР подтвердили готовность к сотрудничеству 25.11.2017

Председатель Госсовета Кубы встретился в Гаване с главой МИД КНДР. Наблюдатели надеются, что в условиях кризиса в отношениях с США кубинским властям удастся убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы.

La Habana, Kuba Aufgenommen am 14.10.2016 von Amir Valle (DW). 5-Habana-habitat2016-DW-AmirValle-Foto-Enmanuel-Castells

Старожилам Гаваны жить в центре становится не по карману 11.08.2017

Новые законы позволяют жителям зарабатывать на обслуживании туристов, а также покупать и продавать жилье. Это приводит к резкому удорожанию жизни в столице и увеличению социального расслоения.
Cuban President Raul Castro speaks at a tribute to his brother and late former Cuban leader Fidel Castro in Santiago de Cuba, Cuba, December 3, 2016. REUTERS/Carlos Barria

На Кубе запретят называть улицы в честь Фиделя Кастро 04.12.2016

Правительство Кубы запретит называть улицы в честь Фиделя Кастро и устанавливать ему памятники. Это делается, чтобы избежать развития культа личности.

FILE - Cuban President Fidel Castro delivers a speech at the Revolution Square in Havana, Cuba, during the celebration of World Labour Day, Monday, 01 May 2006. EPA/Alejandro Ernesto (zu dpa Memento mori in Havanna - Revolutionsführer Fidel Castro wird 90 vom 12.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Умер лидер кубинской революции Фидель Кастро 26.11.2016

Фидель Кастро был харизматичной личностью. Борода, сигара, полувоенная униформа. Он мог по 8 часов кряду воспевать достижения революции в борьбе с империализмом. 26 ноября Фиделя не стало.
FILE - A handout picture provided by ACN shows former Cuban President Fidel Castro during the closure of the VII Cuban Communist Party Congress (PCC) at the Palacio de las Convenciones in Havana, Cuba, 19 April 2016. EPA/OMARA GARCIA MEDEROS / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa Zehn Jahre ohne Fidel vom 28.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Скончался Фидель Кастро 26.11.2016

Многолетний лидер Кубы Фидель Кастро скончался на 91-м году жизни.
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