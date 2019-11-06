Расстрелявший сослуживцев солдат стал потерпевшим в деле о дедовщине

Из уголовного дела о расстреле в воинской части в Забайкалье восьми сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в отдельное производство выделено дело о нарушении уставных отношений между военнослужащими. Шамсутдинов и еще несколько человек проходят в нем потерпевшими, рассказал его защитник Руслан Нагиев "МБХ медиа" и "Коммерсанту", передают издания во вторник, 17 декабря.

"Я был в СИЗО и пообщался с Рамилем, - приводит "МБХ медиа" слова адвоката. - Перед самим расстрелом Шамсутдинов не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве. Офицеры ему не давали спать и грозили окунуть головой в унитаз. Сейчас военное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статье 335 УК, Шамсутдинов фигурирует в материалах дела как потерпевший", - сказал адвокат.

Шамсутдинов: Действовал в состоянии аффекта

По его словам, Шамсутдинов рассказал, что после нескольких бессонных суток действовал бессознательно, в состоянии аффекта, и даже не помнит, как перелезал во время побега через колючую проволоку.

Обвинение предъявлено не офицеру, а одному из срочников, цитирует Нагиева "Коммерсант".

Инцидент произошел 25 октября во время смены караула в воинской части, расположенной в Закрытом административно-территориальном образовании Горный Забайкальского края. Среди погибших были два офицера. Три дня спустя Читинский гарнизонный военный суд арестовал Рамиля Шамсутдинована два месяца. Против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Солдату грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

Смотрите также:

Российская военная база в Таджикистане Элитное соединение В июне 2013 года 201-й российской военной базе в Таджикистане (до 2004 года - мотострелковой дивизии) исполнилось 70 лет. Соединение, боевой путь которого начался во время Великой Отечественной войны, в 90-е годы участвовало в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Эксперты называют его одним из самых боеспособных в российской армии.

Российская военная база в Таджикистане Все определено двусторонним соглашением Договор между Россией и Таджикистаном, регулирующий условия нахождения базы, рассчитан до 2014 года. Осенью 2012 года президенты двух стран подписали новое соглашение, продлевающее этот срок еще на 30 лет. Взамен Москва пообещала Душанбе беспошлинные поставки нефтепродуктов и льготные условия пребывания для таджикских трудовых мигрантов. Правда, ни один из этих документов пока не вступил в силу.

Российская военная база в Таджикистане Крупнейшая российская военная база за рубежом Аналитики называют 201-ю базу крупнейшей боевой единицей России за рубежом. Сейчас ее подразделения расположены в трех таджикских городах - Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе, где проходят службу около шести тысяч военнослужащих. Для их детей открыты школы, на территории военных городков сооружена необходимая инфраструктура - госпитали и жилые комплексы для офицеров.

Российская военная база в Таджикистане В Таджикистан - на полгода Половину личного состава российской базы составляют военнослужащие-контрактники. А солдаты-срочники попадают в Таджикистан после полугода службы в России. Тем самым в Таджикистане они служат всего шесть месяцев. Требования к кандидатам следующие: они должны быть не старше 30 лет, иметь среднее или высшее образование и сдать нормативы по физподготовке с оценкой не ниже, чем на "хорошо".

Российская военная база в Таджикистане Непривычные условия службы То, что предпочтение отдается самым выносливым, совсем неслучайно. Ведь в Таджикистане российским военным приходится служить в условиях совершенно непривычного климата. Зимой здесь очень влажно, а летом температура достигает 50 градусов.

Российская военная база в Таджикистане Особенная экипировка Летняя военная форма солдат 201-й базы отличается от экипировки военнослужащих непосредственно в России. Она создана специально для несения службы в регионах с жарким климатом. В комплект входят полевая куртка на молнии, футболка и шорты. Вместо привычных фуражек - кепки и панамы. А на ногах облегченные ботинки, похожие на обувь американских морских пехотинцев.

Российская военная база в Таджикистане Повышенные требования к военной технике С учетом региона базирования готовят и боевую технику. Она, по словам танкистов, требует в Таджикистане не только специфической внешней окраски. Танки и бронетранспортеры должны сохранять боеспособность при местной 50-градусной жаре и передвигаться по высокогорной местности.

Российская военная база в Таджикистане Альтернатива отъезду на заработки На территории душанбинского гарнизона 201-й военной базы помимо россиян можно встретить немало и жителей Таджикистана. Они работают тут в качестве вольнонаемных служащих, получая достаточно высокие по местным меркам зарплаты. Кто-то устраивается водителем, кто-то участвует в строительстве объектов, а кто-то трудится в столовой.

Российская военная база в Таджикистане Работа для бывших гастарбайтеров Эти двое молодых таджикистанцев когда-то были трудовыми мигрантами, работая сначала в Москве, а потом в Поволжье. Теперь их жизнь также связана с Россией, но уже дома. Ребята рассказали, что в их строительной бригаде почти все рабочие - бывшие гастарбайтеры. В июне они планируют сдать новый жилой комплекс для российских офицеров.

Российская военная база в Таджикистане Хороший заработок Те, кто хочет, но пока не может получить работу на 201-й базе, ищут заработок у ее ворот. Душанбинскому таксисту Руслану Шарофову 27 лет. Каждый вечер он подъезжает к гарнизону, где у него eöt есть постоянные клиенты. Кого-то нужно подвезти на рынок, кого-то - в центр таджикской столицы. В среднем Шарофов ежедневно зарабатывает около 100 сомони (около 600 рублей в пересчете).

Российская военная база в Таджикистане Выгодные клиенты Таких, как Руслан, у ворот российской базы много. Таксисты говорят, что российские военные - щедрые клиенты, они редко торгуются и не доставляют хлопот водителям. Эта точка - одна из самых выгодных для душанбинских таксистов. Потому здесь в часы пик целые очереди из машин.

Российская военная база в Таджикистане Очередь за Таджикистаном Российская Госдума уже ратифицировала новое соглашение, касающее будущего 201-й базы. Теперь очередь за парламентом Таджикистана. Ожидалось, что он рассмотрит этот вопрос еще до летних каникул. Но, судя по всему, депутаты отложат ратификацию документа на осень. В России из-за возникшей задержки звучат голоса, что Душанбе, возможно, еще хочет поторговаться. Автор: Галим Фасхутдинов, Душанбе

