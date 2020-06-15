 Расследование DW: кто атакует шлюпки с беженцами у греческих берегов | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 01.07.2020

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Европа

Расследование DW: кто атакует шлюпки с беженцами у греческих берегов

Люди в масках нападают на лодки с беженцами, пытающихся добраться до берегов Греции, протыкают шлюпку ножом и разбивают мотор. Кто за этим стоит - самодеятельные противники миграции или греческие власти?

Спасательная операция в Эгейском море

Спасательная операция в Эгейском море

"Мама, мама, мы умрем!" - в панике кричит ребенок при виде того, как мужчины в масках атакуют их маленькую шлюпку. 4 июня эти кадры в Twitter опубликовала AlarmPhone - НКО, запустившая горячую линию для беженцев, терпящих бедствие в открытом море. Сотрудники организации незамедлительно направляют все поступающие сообщения береговой охране и пытаются добиться того, чтобы людям была действительно оказана помощь.

В последнее время сообщения о нападениях на шлюпки беженцев существенно участились. К примеру, в ходе инцидента 4 июня люди в масках умышленно разбили двигатель моторной лодки с беженцами на борту и оставили беспомощных людей в открытом море. По словам волонтера AlarmPhone, дежурившего в тот день, инцидент произошел в акватории Эгейского моря между Грецией и Турцией. По данным европейской погранслужбы Frontex, на сегодняшний день беженцы чаще всего выбирают именно этот маршрут.

"Он проткнул нашу шлюпку ножом и повредил мотор"

Беженец Фархад

Беженец Фархад

5 июня сигнал бедствия подала другая шлюпка, также находившаяся в греческих территориальных водах. В числе 19 беженцев на ее борту оказался 16-летний выходец из Афганистана Фархад (имя изменено), который потерял свою мать и сестру по дороге в Турцию и пытался в одиночку добраться до Европы. Чтобы оплатить услуги нелегальных перевозчиков, подросток четыре месяца работал на турецкой фабрике.

5 июня, когда он вместе с другими беженцами пытался переплыть море, к ним со стороны Греции приблизилась другая шлюпка: в ней находилось пять человек в масках. "Один остался за рулем, двое били нас прутьями, а один проткнул нашу шлюпку ножом и повредил мотор. Пятый просто наблюдал за происходящим", - рассказывает Фархад DW.

Кто стоит за атаками на беженцев?

Во время нападения беженцы боялись снимать происходившее на камеру, однако после отплытия злоумышленников Фархад запечатлел нанесенный ими ущерб. DW проанализировала снятыем им кадры и убедилась в их подлинности. На видео видна дыра в шлюпке, поврежденный мотор и люди, в отчаянии прыгающие в воду и толкающие лодку в направлении греческого острова Лесбос.

Сдувающаяся шлюпка с беженцами после нападения, 5 июня 2020 года

Сдувающаяся шлюпка с беженцами после нападения, 5 июня 2020 года

На видеозаписи также четко видна лодка греческой береговой охраны, а рядом с ней - небольшая шлюпка. Афганский беженец убежден, что люди в масках действуют по заданию греческой береговой охраны. Однако доказать это сложно, ведь кадров, запечатлевших атаку, как правило, нет, люди в масках не носят униформу, а их шлюпки не имеют опознавательных знаков.

После нападения шлюпка, в которой находился Фархад, еще несколько часов дрейфовала в открытом море и продолжала терять воздух. Вместо того чтобы помочь, греческие патрульные катера подплывали к шлюпке и пытались поднять волну, чтобы вытолкнуть лодку беженцев назад в турецкие территориальные воды. В итоге беженцев подобрала турецкая береговая охрана: на тот момент шлюпка уже практически сдулась. 16-летний Фархат был снова вынужден вернуться в Турцию. Такое с ним происходило уже пять раз.

Афины отрицают причастность к нападениям

Журналистам-расследователям из платформ Bellingcat and Lighhouse Reports между тем удалось установить, что шлюпка злоумышленников, напавших на беженцев 4 июня, принадлежала греческому кораблю береговой охраны, который патрулировал этот район в тот день.

Злоумышленники в масках нападают на лодку с беженцами

Злоумышленники в масках нападают на лодку с беженцами

Власти Греции, впрочем, категорически отрицают свою причастность к нападениям на беженцев в своих территориальных водах. В ответ на запрос DW в службе береговой охраны страны пояснили, что данное ведомство охраняет морскую границу ЕС, соблюдая все положения национального и международного права, а все обвинения в его адрес являются дезинформацией.

Десятки атак за три месяца

Несмотря на это, видеозаписи и свидетельские показания, имеющиеся в распоряжении у DW, говорят о том, что атаки на шлюпки уже давно не являются единичными случаями и постепенно становятся жестокой стратегией запугивания беженцев, нарушающей как национальное, так и международное право.

Происходящим обеспокоены и в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). По словам представителя греческого отделения этой организации Бориса Чеширкова, за период с марта 2020 в UNHCR уже зафиксировали несколько десятков таких случаев. ООН призывает правительство Греции расследовать эти инциденты.

Между тем правозащитники, работающие в регионе, уверены, что закон нарушают не только греки. Во многих случаях моряки турецкой береговой охраны просто равнодушно наблюдали за происходящим и снимали атаки на шлюпки на камеру, вместо того, чтобы прийти на помощь пострадавшим. "Обе стороны (греческая и турецкая - Ред.) играют в свои игры за счет беззащитных людей. И похоже, что Греция получила на это карт-бланш от ЕС", - констатирует в беседе с DW основатель норвежского НКО Aegean Boat Report Томми Олсен, который с 2017 года собирает статистику о шлюпках с беженцами, добравшихся до греческих берегов. 

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    Автор: Наталья Позднякова


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