Разорившаяся "Когалымавиа" требует от Египта 200 млн долларов

Обанкротившаяся в 2018 году российская авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туристический холдинг Prince Group потребовали от властей Египта компенсировать ущерб от теракта над Синайским полуостровом в 2015 году. Компании обратились с соответствующим иском в Постоянный арбитражный суд (PCA) при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге, сообщает РБКв четверг, 5 марта, со ссылкой на представителя "Когалымавиа" и Prince Group Оксану Головину.

По ее словам, речь идет как о компенсации прямого ущерба вследствиеавиакатастрофы Airbus A321, так и о возмещении инвестиционных потерь. При этом в исках указывается компенсация в размере 201 миллиона долларов.

Иски были поданы в ноябре 2017 года, в начале 2020-го состоялись первые слушания по этому делу, отмечается далее. РБК также указывает, что о судебных разбирательствах говорится также в правительственном документе Египта о выпуски евробондов на 4 миллиарда долларов.

Претензии "Когалымавиа"

Среди прочего, истцы утверждают, что властям Египта было известно о несоответствии международным стандартам систем безопасности в аэропортах страны, отметила Головина. Кроме того, спустя более четырех лет после теракта Каир не подготовил официального заключения о причинах авиакатастрофы. Власти Египта также не взяли на себя ответственность "за преступную халатность, приведшую к смерти 224 человек, не выплатили никакой компенсации ни пострадавшим компаниям, ни семьям погибших", указала далее представитель "Когалымавиа".

Помимо трагической гибели людей, теракт сделал для компаний невозможным "полноценно продолжать свою деятельность" и привел к упущенной выгоде. Под инвестициями в экономику Египта имеется в виду многолетняя организация поездок российских туристов в эту страну, отмечается далее.

Теракт над Синаем

Самолет авиакомпании "Когалымавиа" был взорван в воздухе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года после вылета из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 224 человека, никто из них не выжил.

По данным ФСБ, в самолете было заложено самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, которое сработало автоматически. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". После инцидента Россия временно остановила регулярные полеты в Египет.

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