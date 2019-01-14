 Развязка ″Брекзита″: голосование в парламенте и его возможные последствия | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 15.01.2019

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Европа

Развязка "Брекзита": голосование в парламенте и его возможные последствия

В процессе выхода Великобритании из ЕС 15 января наступает заключительный этап. Парламент принимает решение по договору, который Мэй согласовала с Брюсселем. DW о том, что стоит на кону.

Флаги Великобритании, Евросоюза и дорожный знак Одностороннее движение

Депутаты британского парламента 15 января одобрят или отвергнут соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Этот документ премьер-министр Тереза Мэй выработала совместно с Брюсселем. В нем оговариваются условия "Брекзита". Отдельно депутаты проголосуют по декларации, в которой описываются отношения между Великобританией и Евросоюзом после "Брекзита".

Противники плана Мэй в рядах сторонников "Брекзита"

Чтобы выиграть голосование, Тереза Мэй нуждается в поддержке 320 депутатов. Однако в парламенте у нее нет прочного большинства. Сторонники жесткого "Брекзита" в рядах ее Консервативной партии ранее неоднократно заявляли, что намерены голосовать против.

Британский премьер Мэй и глава Еврокомиссии Юнкер пожимают друг другу руки на переговорах в Брюсселе в ноябре 2018 года

Британский премьер Мэй и глава Еврокомиссии Юнкер на переговорах в Брюсселе в ноябре 2018 года

Действующая в Северной Ирландии Демократическая юнионистская партия, поддерживающая правительство во главе с Терезой Мэй, также выступает против соглашения по "Брекзиту" в его нынешнем виде из-за споров о контроле на границе с Ирландией.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми Мэй и руководством Евросоюза, граница между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, останется открытой (там не будет таможенного контроля) в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле. Сторонники радикального "Брекзита" опасаются, что в этом случае Великобритания будет прочно привязана к Евросоюзу на неопределенное время.

Что обсуждают британские депутаты

Пятидневные дебаты в парламенте начались 9 января. Во вторник, 15 января, депутатам предстоит принять несколько решений. Сначала одобрить или отклонить поправки к законопроекту правительства, а затем проголосовать по документу в целом. 

В ходе дебатов правительство уже потерпело два поражения. Так, принятые поправки к налоговому законодательству ограничивают полномочия исполнительной власти в этой сфере в случае, если Великобритания покинет ЕС без соглашения с Брюсселем. При неурегулированном "Брекзите" правительство не сможет принимать решения об увеличении расходов без согласия парламента.

Кроме того, в случае провала 15 января соглашения о выходе Великобритании из Европейского Союза, у правительства есть всего три дня, чтобы представить альтернативный план. Ранее правительству отводился на это 21 день. 

Начало дебатов по Брекзиту в британском парламенте 9 января 2019 года

Начало дебатов по "Брекзиту" в британском парламенте 9 января 2019 года

Процедура голосования по "Брекзиту"

Голосование начнется в 19 часов по местному времени (22:00 мск). Спикер Палаты общин Джон Беркоу, согласно протоколу, попросит депутатов громко произнести "за" или "против". Если спикер не сможет определить, каков четкий результат голосования, он призовет депутатов пройти в коридоры для голосования: соответственно "за" и "против".

При выходе служащие парламента запишут фамилии депутатов, после чего счетчики подсчитают их число. Результаты фиксируются письменно и вручаются главному счетчику. Он зачитывает итоги голосования. После этого запись вручается спикеру. Председатель парламента еще раз ее зачитывает и оглашает конечный результат. Вся процедура занимает примерно 15 минут.

Что будет, если Мэй потерпит поражение в парламенте

Тереза Мэй предостерегает: если парламент отклонит достигнутое с Брюсселем соглашение, то 29 марта произойдет "неупорядоченный" выход Великобритании из Евросоюза. Мэй лично это грозит отставкой с поста премьер-министра. Давление на нее внутри правящей Консервативной партии резко возрастет. Ведь в декабре в ходе голосования во фракции консерваторов по вотуму доверия главе правительства 117 из 317 депутатов отказались ее поддержать.

Отношение оппозиции к "Брекзиту"

Лидер оппозиционной Партии лейбористов Джереми Корбин ранее заявлял, что его партия будет голосовать против нынешнего соглашения с ЕС о "Брекзите". Он также призвал к внеочередным выборам в случае, если парламент отклонит соглашение с Евросоюзом и Тереза Мэй будет вынуждена уйти в отставку. Первым шагом, который планирует сделать Корбин, будет, по его словам, требование о голосовании в парламенте по вотуму доверия правительству Мэй.

Контекст

Европейская судебная палата считает, что Великобритания имеет право в одностороннем порядке отказаться от выхода из ЕС. Решение было оглашено за день до голосования в британском парламенте по договору с ЕС о "Брекзите". (10.12.2018)

О невозможности возобновления переговоров сказано в итоговом заявлении саммита ЕС в Брюсселе. При этом Евросоюз заверил, что открыт к дальнейшему обсуждению вопроса по границе с Ирландией. (14.12.2018)

Приведение военнослужащих в состояние повышенной готовности поможет справиться с непредвиденными обстоятельствами в случае жесткого варианта "Брекзита", заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон. (19.12.2018)

Если будут проведены внеочередные выборы и лейбористы их выиграют, то в ходе новых переговоров с Евросоюзом Корбин намерен добиться изменений условий "Брекзита". Он также не исключил повторного референдума о выходе из ЕС, чего хотят многие лейбористы, однако лишь в том случае, если им не удастся добиться проведения новых выборов.

Три возможных сценария развития событий

Некоторые обозреватели описывают нынешнюю ситуацию не как противостояние между Лондоном и Брюсселем, а как жесткую борьбу между правительством и парламентом Великобритании. Она может быть предвестником конституционного кризиса, поскольку никто не знает, что произойдет в ближайшее время.

Большинства нет ни у одной из возможных опций: выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем (который приведет к установлению таможенных барьеров, возможному транспортному коллапсу в британский морских портах и дефициту товаров в стране); мягкого "Брекзита" (который сохранит довольно тесную привязанность Великобритании к ЕС); нового референдума о выходе или нет Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза. 

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


 

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