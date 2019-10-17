Работодатель мечты: кого выбирают молодые специалисты в Германии

Молодые немецкие специалисты с высшим образованием предпочитают работать в автомобильной индустрии, консалтинге и сфере разработки программного обеспечения. Об этом говорят результаты опроса, который провели аналитики института Trendence для составления ежегодного рейтинга популярных работодателей "Young Professionals Barometer 2019".

В лидерах - автопром, консалтинг и программное обеспечение

Специалисты опросили в Германии свыше 20,5 тысяч выпускников вузов с опытом работы порядка 4,5 лет. Средний возраст респондентов - 30 лет. Чуть больше трети из них имеют диплом бакалавра, около 40 процентов - степень магистра, еще 15 процентов окончили специалитет.

Как показало исследование, самым популярным работодателем у этих людей остается компания BMW. На втором месте находится поставщик в области автомобильных и промышленных технологий Bosch, в то время как следующие строчки занимают три других известных автопроизводителя. И это, несмотря на экономический спад в немецкой автомобильной промышленности.

Google находится только на шестой позиции. В тридцатку самых популярных работодателей вошли ведущие консалтинговые агентства Boston Consulting Group и McKinsey, а также Accenture, Deloitte, PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young.

Из научно-исследовательских организаций в топ-30 попали Общество Фраунгофера и Общество Макса Планка, из страховых компаний - Allianz. Американская корпорация Apple оказалась на 23-м месте, Microsoft - на 31-м, в то время как IBM поднялась с 16-й позиции на 14-ю.

В тридцатке фаворитов есть и одна-единственная энергетическая компания - E.ON. Она замыкает список топ-30.

Средний годовой доход

По словам опрошенных выпускников, их средний годовой доход сейчас - 62,7 тысячи евро до вычета налогов. При этом мужчины зарабатывают несколько больше женщин: 67 тысяч против 56,3 тысячи евро. Такая разница в некоторой мере объясняется трудовым графиком. Среди представителей мужского пола почти все заняты полный рабочий день, в то время как у женской части опрошенных эта доля составляет 87 процентов.

Недовольство работодателями растет

Авторы исследования пришли к выводу, что большинство респондентов недовольны своей работой. О том, что их все устраивает, заявили только 28 процентов, что на 6 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Чаще всего молодых специалистов огорчает зарплата, стиль руководства и неуважительное отношение. По сравнению с прошлым годом снизилось и количество сотрудников, готовых рекомендовать своих работодателей другим: с 30 до 26 процентов. Больше всего таких респондентов трудится в сфере СМИ и рекламы.

Выпускники ищут новые возможности

С учетом полученных результатов неудивительно, что многие молодые специалисты готовы к переменам - твердое намерение остаться на нынешней работе выразил лишь каждый пятый. При этом столько же активно ищут новые возможности трудоустройства, а треть респондентов периодически задумываются о переходе на новое место.

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