Работа на дому: что будет с удаленкой после пандемии

Немецкая касса обязательного медицинского страхования DAK провела опрос среди 7000 сотрудников различных компаний в Германии до пандемии, в декабре прошлого года, и еще раз - через пять месяцев. Выяснилось, что большинство работодателей в Германии с наступлением кризиса существенно расширили возможности дистанционной работы. Активнее всего ее стали использовать в банковской и страховой сферах, в области IT, в химической индустрии, в сферах госуправления, образования и СМИ. При всех недостатках этой формы организации труда, заставлявших многих немцев относиться к удаленке скептически, пандемия четче выявила ее преимущества.

Удаленка: больше плюсов, чем минусов

С распространением коронавируса число сотрудников, работающих ежедневно на удаленке, увеличилось почти в три раза. Сейчас таковых около 30 процентов. Более половины из них считают, что работают дома продуктивнее, чем в офисе. До пандемии каждый пятый постоянно был подвержен стрессу. Сейчас же таковых 15 процентов. А доля тех, кто почти не испытывают психологическую и эмоциональную нагрузку, возросла с 48 до 57 процентов. "Работа на дому не только уменьшает риск заразиться вирусной инфекцией, но и способствует душевному равновесию", - подчеркивает глава DAK Андреас Шторм (Andreas Storm).

Более того две трети опрошенных отметили, что при занятости на удаленке они лучше могут совмещать работу и семью. К преимуществам домашнего офиса многие отнесли и сэкономленное время, которое раньше уходило на дорогу до работы и обратно.

Особенно родители с детьми до 12 лет оценили преимущества домашнего офиса

При этом никто не скрывает недостатки. Почти каждому второму не хватает четкого разделения между работой и личной жизнью. Три четверти опрошенных пожаловались на нехватку прямого контакта с коллегами. И тем не менее большинство хотели бы работать из дома и после пандемии - хотя бы частично. Но готовы ли компании предоставить и дальше им такую возможность?

Будущее домашнего офиса

Похоже, что да. Институт экономических исследований ifo в Мюнхене выявил такую тенденцию у чуть более половины немецких работодателей. По данным института, с наступлением кризиса, вызванного коронавирусом, три четверти компаний в Германии отправили часть персонала в домашний офис. 56 процентов сотрудников могли хотя бы частично работать на дому. До пандемии таковых было в два раза меньше. И поскольку это было связано с большими инвестициями в цифровую инфраструктуру и новые коммуникационные технологии, перестройка организационных процессов не будет полностью повернута вспять, уверены ученые.

Каждая вторая компания планирует укоренить у себя формат работы на дому, когда кризис будет преодолен. Но какова вероятность того, что в будущем все можно будет делать только на удаленке? Как предполагают экономисты из Мюнхена, такое все же будет исключением.

"С одной стороны, известно, что нехватка социальных контактов при работе на дому в долгосрочной перспективе может сказаться негативно. С другой - креативный обмен идеями и знаниями не может полностью проходить в цифровой среде", - подчеркивает один из авторов исследования Жан-Виктор Алипур (Jean-Victor Alipour). По прогнозам экономистов из Мюнхена, скорее будут использоваться гибридные модели организации труда, сочетающие преимущества автономии и гибкости с возможностью социального обмена и общения на предприятии.

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