 Работа на дому: что будет с удаленкой после пандемии | Учеба и работа в Германии | DW | 27.07.2020

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Учеба и карьера

Работа на дому: что будет с удаленкой после пандемии

Эпидемия коронавируса заставила многих работать из дома. Нравится ли это немцам? И что будет в Германии с удаленкой после пандемии?

В пандемию немцы стали лучше относиться к работе на дому

Немецкая касса обязательного медицинского страхования DAK провела опрос среди 7000 сотрудников различных компаний в Германии до пандемии, в декабре прошлого года, и еще раз - через пять месяцев. Выяснилось, что большинство работодателей в Германии с наступлением кризиса существенно расширили возможности дистанционной работы. Активнее всего ее стали использовать в банковской и страховой сферах, в области IT, в химической индустрии, в сферах госуправления, образования и СМИ. При всех недостатках этой формы организации труда, заставлявших многих немцев относиться к удаленке скептически, пандемия четче выявила ее преимущества.

Удаленка: больше плюсов, чем минусов

С распространением коронавируса число сотрудников, работающих ежедневно на удаленке, увеличилось почти в три раза. Сейчас таковых около 30 процентов. Более половины из них считают, что работают дома продуктивнее, чем в офисе. До пандемии каждый пятый постоянно был подвержен стрессу. Сейчас же таковых 15 процентов. А доля тех, кто почти не испытывают психологическую и эмоциональную нагрузку, возросла с 48 до 57 процентов. "Работа на дому не только уменьшает риск заразиться вирусной инфекцией, но и способствует душевному равновесию", - подчеркивает глава DAK Андреас Шторм (Andreas Storm).

Более того две трети опрошенных отметили, что при занятости на удаленке они лучше могут совмещать работу и семью. К преимуществам домашнего офиса многие отнесли и сэкономленное время, которое раньше уходило на дорогу до работы и обратно.

Мама с ребенком в домашнем офисе

Особенно родители с детьми до 12 лет оценили преимущества домашнего офиса

При этом никто не скрывает недостатки. Почти каждому второму не хватает четкого разделения между работой и личной жизнью. Три четверти опрошенных пожаловались на нехватку прямого контакта с коллегами. И тем не менее большинство хотели бы работать из дома и после пандемии - хотя бы частично. Но готовы ли компании предоставить и дальше им такую возможность?

Будущее домашнего офиса

Похоже, что да. Институт экономических исследований ifo в Мюнхене выявил такую тенденцию у чуть более половины немецких работодателей. По данным института, с наступлением кризиса, вызванного коронавирусом, три четверти компаний в Германии отправили часть персонала в домашний офис. 56 процентов сотрудников могли хотя бы частично работать на дому. До пандемии таковых было в два раза меньше. И поскольку это было связано с большими инвестициями в цифровую инфраструктуру и новые коммуникационные технологии, перестройка организационных процессов не будет полностью повернута вспять, уверены ученые.

Каждая вторая компания планирует укоренить у себя формат работы на дому, когда кризис будет преодолен. Но какова вероятность того, что в будущем все можно будет делать только на удаленке? Как предполагают экономисты из Мюнхена, такое все же будет исключением.

"С одной стороны, известно, что нехватка социальных контактов при работе на дому в долгосрочной перспективе может сказаться негативно. С другой - креативный обмен идеями и знаниями не может полностью проходить в цифровой среде", - подчеркивает один из авторов исследования Жан-Виктор Алипур (Jean-Victor Alipour). По прогнозам экономистов из Мюнхена, скорее будут использоваться гибридные модели организации труда, сочетающие преимущества автономии и гибкости с возможностью социального обмена и общения на предприятии.

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Любимые фразы немцев

  • Помидоры на глазах

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Помидоры на глазах

    "Er/Sie hat Tomaten auf den Augen" - так говорят про того, кто не замечает очевидного, ведет себя, как слепой. Почему? Помидоры - красные, так же, как и глаза переутомленного сотрудника. Если человек устал, он многого не замечает. Впрочем, такое случается и с теми, кто не проявляет должного внимания к своему окружению.

  • Лягушка

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Лягушка в горле

    "Frosch im Hals" - этот фразеологизм буквально понимать не следует: лягушка появилась в горле благодаря игре слов: латинское название подъязычной кисты - ranula, а лягушки - rana. На лягушку немцы ссылаются, когда что-то мешает говорить, при ощущении кома в горле, например, от волнения. "Ich habe Frosch im Hals", - так можно извиниться во время доклада или собеседования.

  • Наступить на шланг

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Наступить на шланг

    А точнее, стоять на нем. Причем, на собственном шланге. Выражение "Auf dem Schlauch" stehen означает туго соображать, ничего не понимать, быть не в состоянии решить определенную задачу. А все дело, как и в случае со шлангом, в мелочи: нужно просто сойти с него - и вода заструится снова.

  • Зеленое поле

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Все зелено?

    Зеленый цвет означает рост, развитие, гармонию. Если горит "зеленый", мы можем переходить дорогу, ехать дальше… Автоматы сигнализируют зеленой лампочкой о своей готовности к работе. "Alles im grünen Bereich", то есть "все в полном порядке" - так отвечают немцы на вопрос: "Как дела? Все в порядке?" или "Как продвигается работа?"

  • Принцип садовой лейки

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Принцип садовой лейки

    Gießkannenprinzip или финансовый "принцип садовой лейки" можно описать так: средства раздавать, что лейкой поливать. Речь идет о распределении средств - например, премиальных выплат или денег на осуществление проектов - причем всем одинаково, независимо от результатов работы или степени востребованности.

  • Ангела Меркель держит в руках яблоко и грушу

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Сравнивать яблоки с грушами

    "Äpfel mit Birnen vergleichen" - призыв делать верную оценку происходящего, не сравнивать несравнимое, даже если это соответствует формальным признакам. Это выражение в Германии слышно нередко в связи с предвыборными кампаниями и назревающими реформами. Но сопоставление совершенно разных вещей - ошибка, на которую могут указать, например, коллеги или бизнес-партнеры во время переговоров.

  • Салат

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Вот вам и салат!

    Немецкое выражение "Da haben wir den Salat" можно перевести так: "Ну и кашу заварили!" Знакомая неприятная ситуация: все идет не по плану, буквально валится из рук. Просто беда. Шеф недоволен, коллеги болеют… Словом, как в салате, полная неразбериха.

  • Повар Йохан Лафер собирает вишню

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    С ним вишню есть не получится...

    Фраза "Mit dem ist nicht gut Kirschen essen" означает, что с этим человеком общий язык найти вряд ли удастся - "с ним каши не сваришь". В Средневековье, когда вишня росла лишь в господских садах, есть ее простому смертному удавалось редко. Неровню и чужаков, оказавшихся ненароком в кругу едоков редкого плода, прогоняли, заплевывая вишневыми косточками…

  • Принцип газонокосилки

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Принцип газонокосилки

    Rasenmäherprinzip - этот принцип хозяйствования касается сокращения средств или прекращения выплат. Так же, как и по принципу "садовой лейки", решение касается всех в одинаковой степени, невзирая на индивидуальные потребности. Начальник, введя режим экономии, косит подчистую, как под гребенку.

  • Откусывать кислое яблоко

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Откусывать кислое яблоко

    Это немецкое выражение старо как мир. "In den sauren Apfel beißen", то есть "есть кислое, неспелое яблоко". Так говорят в неизбежной ситуации, когда предстоит приняться за какое-то необходимое, но очень неприятное дело, "проглотить пилюлю".

  • За деревянным столом

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Постучать по дереву

    Как говориться, "чтоб не сглазить". Но почему? Одна из версий: в дохристианскую эпоху, рассказывая о счастье и удаче, люди стучали по бревенчатым стенам дома, дабы отпугнуть завистливых "злых духов". Другой вариант - это память о традиции горняков проверять деревянные подпорки, простукивая их, прежде чем спускаться в шахту. "Auf Holz klopfen" значит постучать "на удачу". Можно по столу.

  • Вермут (полынь)

    Дачные поговорки в немецком бизнесе

    Капля вермута

    Очередной проект закончен. Все получилось, все замечательно. Но всегда находится какая-нибудь мелочь, случайное замечание, которое становится той самой каплей дегтя в бочке меда или по-немецки, каплей вермута - Wermutstropfen.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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