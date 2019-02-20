Путин рассказал о перспективах размещения новых ракет в Европе

Социальная проблематика и перспективы возможного размещения новых ядерных ракет в Европе - две ключевые темы 25-го послания Федеральному собранию, с которым выступил в среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин.

В начале обращения он заявил, что во время этого выступления собирается сосредоточиться на вопросах внутреннего развития России. Послание в этом году действительно было ориентировано в основном на аудиторию внутри страны: основными темами его первой половины стали проблемы ипотечного кредитования, здравоохранения, переработки отходов и экологии.

Жизнь в кредит

Так, говоря о ситуации с займами, Путин потребовал от Центробанка РФ и правоохранительных органов навести порядок на рынке микрокредитования. Он не исключил, что Россия может ввести "ипотечные каникулы" для граждан, которые "временно лишились дохода". При этом он добавил, что урегулировать ситуацию в сфере кредитования необходимо "в кратчайшие сроки".

В условиях экономической стагнации россияне все чаще берут небольшие краткосрочные займы под высокие проценты. Как передавала в январе "Парламентская газета" - официальный орган Федерального собрания, на заемные средства живут около 49 млн россиян, среди них каждый второй работает. Они задолжали банкам 15 триллионов рублей (порядка 210 млрд евро).

По словам Путина, урегулировать ситуацию в этой сфере необходимо "в кратчайшие сроки".



Россия ответит зеркально



К международной проблематике президент России перешел примерно через полтора часа после начала выступления. Особое внимание он уделил выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам Путина, это соглашение устарело, но Вашингтон не должен был использовать, как выразился президент РФ, "надуманные обвинения" для обоснования своего выхода из него.



Москва не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, подчеркнул Владимир Путин. Вместе с тем "если они будут произведены и поставлены на европейский континент", Россия будет вынуждена предусмотреть "зеркальные действия", подчеркнул Путин.



Кроме того он заявил, что "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений" не только против тех регионов, откуда будет исходить "прямая угроза", но и против тех территорий, где "находятся центры принятия решений по применению угрожающих" ракетных комплексов.

Для Путина нынешнее послание стало 15-м. В этом году оно было обнародовано в московском торгово-выставочном комплексе Гостиный двор.

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