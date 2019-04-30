 Путин раскритиковал резолюцию Европарламента об осуждении сталинизма и нацизма | Новости из Германии о России | DW | 11.12.2019

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Россия

Путин раскритиковал резолюцию Европарламента об осуждении сталинизма и нацизма

Принятая в сентябре резолюция Европарламента основана на "безосновательной и беспардонной лжи", заявил российский президент.

Президент РФ Владимир Путин

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал принятую в сентябре резолюцию Европейского парламента (ЕП), осуждающую сталинизм и нацизм, а также другие тоталитарные и авторитарные режимы. Выводы авторов документа являются "ни на чем реально не основанной беспардонной ложью", заявил российский лидер на заседании оргкомитета "Победа" в среду, 11 декабря.

По словам Путина, одобрив резолюцию, парламентарии "поставили фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз". "Попытки искажения этой правды исторической не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур", - указал он.

Резолюция Европарламента

На заседании в Страсбурге 19 сентября Европарламент призвал Россию не обелять и не пытаться скрывать преступления, совершенные советским режимом. Такую тенденцию Европарламент считает "опасным компонентом информационной войны, которая ведется против демократической Европы".

Контекст

3 ноября в Берлине в фонде имени Генриха Бёлля прошла конференция, на которой ученые из Германии, Польши и России обсудили различия национальных подходов к истории. Одной из основных тем стала трагедия в Катыни. (04.11.2011)

Несмотря на гигантские идеологические разногласия с Гитлером, Сталин до последнего развивал связи с Германией. Интервью DW с немецким историком. (01.09.2019)

В резолюции, принятой по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны, члены Европарламента также осудили экстремистские и ксенофобские политические силы и организации в Европе. Они "искажают исторические факты и используют символику и риторику характерной для тоталитаризма пропаганды", считают авторы документа.

Европарламент призвал страны ЕС "к эффективному запрету неофашистских и неонацистских групп и других объединений, которые возвеличивают нацизм, фашизм или другие формы тоталитаризма". По мнению депутатов, государства Евросоюза должны содействовать распространению в рамках образовательной программы знаний об "общей европейской истории. В частности, в программы и учебники всех школ в ЕС должны быть включены описания и анализ последствий тоталитарных режимов, отмечается в резолюции.

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    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

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    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

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    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

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    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


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Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

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