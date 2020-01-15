 Путин поручил Генпрокуратуре следить за применением закона о СМИ-″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 25.01.2020

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Россия

Путин поручил Генпрокуратуре следить за применением закона о СМИ-"иноагентах"

Новый генпрокурор Краснов должен будет отчитаться о правоприменении в России закона о СМИ-"иноагентах" до 31 марта.

Табличка с надписью иностранный агент

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ "организовать мониторинг правоприменения" закона о СМИ-"иноагентах", который ужесточает правила работы зарубежных СМИ, а также позволяет наделять этим статусом физических лиц. Соответствующее поручение размещено в пятницу, 24 января, пресс-службой президента РФ.

По ее данным, оно было утверждено по итогам большой пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря 2019 года. Поручение адресовано новому генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Отчеты - раз в полугодие

Надзорному органу предписано, в частности, при необходимости "принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан".

Отчитаться о проделанной работе Краснову предстоит уже до 31 марта и позднее - представлять соответствующие доклады один раз в полугодие. 

Поправки в закон о СМИ-"иноагентах"

Путин 2 декабря 2019 года подписал постановления о внесении изменений в закон РФ "О средствах массовой информации" и  закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Контекст

В 2019 году российские власти осознали, что блокировки в интернете больше не работают. Возможно, это стало одной из причин курса на автономизацию Рунета, считает Александр Плющев. (30.12.2019)

Люди, которые будут признаны в РФ "иностранными агентами", утратят право на обычную жизнь. Александр Плющев о том, как закон о физлицах-"иноагентах " коснется лично его и многих других. (03.12.2019)

В соответствии с поправками СМИ, объявленное "иноагентом", обязано выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО - "иностранных агентов". Кроме того, зарубежным СМИ, выполняющим функции "иностранного агента", могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

По оценкам специалистов, подобные формулировки в принципе позволяют назвать СМИ-"иноагентом" практически любого живущего в России иностранца и гражданина РФ, если он хотя бы раз получит из-за границы перевод или посылку-подарок и общается в интернете.

Сам закон об "иноагентах " был принят еще в 2012 году для НКО. В 2017 году российский Минюст обнародовал список из девяти СМИ, включенных в этот список. В реестр попали, в частности, "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (PCE/PC).

Смотрите также:

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ

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"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

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Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ  

Путин приказал служить. Мы все - иноагенты. Главные новости с юмором! – "Заповедник", выпуск 100,  

Печеньки для иноагентов. Формула мирного процесса. Разборки в Сирии – "Заповедник", выпуск 94,  

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