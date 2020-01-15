Путин поручил Генпрокуратуре следить за применением закона о СМИ-"иноагентах"

Новый генпрокурор Краснов должен будет отчитаться о правоприменении в России закона о СМИ-"иноагентах" до 31 марта.
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ "организовать мониторинг правоприменения" закона о СМИ-"иноагентах", который ужесточает правила работы зарубежных СМИ, а также позволяет наделять этим статусом физических лиц. Соответствующее поручение размещено в пятницу, 24 января, пресс-службой президента РФ.
По ее данным, оно было утверждено по итогам большой пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря 2019 года. Поручение адресовано новому генпрокурору РФ Игорю Краснову.
Отчеты - раз в полугодие
Надзорному органу предписано, в частности, при необходимости "принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан".
Отчитаться о проделанной работе Краснову предстоит уже до 31 марта и позднее - представлять соответствующие доклады один раз в полугодие.
Поправки в закон о СМИ-"иноагентах"
Путин 2 декабря 2019 года подписал постановления о внесении изменений в закон РФ "О средствах массовой информации" и закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
В соответствии с поправками СМИ, объявленное "иноагентом", обязано выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО - "иностранных агентов". Кроме того, зарубежным СМИ, выполняющим функции "иностранного агента", могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
По оценкам специалистов, подобные формулировки в принципе позволяют назвать СМИ-"иноагентом" практически любого живущего в России иностранца и гражданина РФ, если он хотя бы раз получит из-за границы перевод или посылку-подарок и общается в интернете.
Сам закон об "иноагентах " был принят еще в 2012 году для НКО. В 2017 году российский Минюст обнародовал список из девяти СМИ, включенных в этот список. В реестр попали, в частности, "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (PCE/PC).
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