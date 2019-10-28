 Путин поручил ввести ответственность за пропаганду наркотиков в интернете | Новости из Германии о России | DW | 28.10.2019

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Россия

Путин поручил ввести ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

После встречи с представителями общественности Дальнего Востока Путин поручил правительству подготовить изменения в УК, вводящие ответственность за "наркорекламу" в интернете.

Мужчина за работой на ноутбуке

Нередко наркоторговцы предлагают свой товар подросткам в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за склонение к потреблению наркотиков либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием интернета. Данное поручение было опубликовано на сайте президента России вечером в пятницу, 25 октября, после встречи Путина с представителями общественности Дальнего Востока.

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Сегодня в российском законодательстве за пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от четырех до пяти тысяч рублей для физлиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. При этом способ совершения преступления законом не оговаривается.

По данным руководителя регионального отделения движения "Сильная Россия" в Приморье Алексея Свиридова, который и задал Путину вопрос относительно возможного усиления контроля за рекламой наркотиков в интернете, сегодня наркоторговцы все чаще предлагают свой товар на особых сайтах или в интернет-чатах и принимают для оплаты криптовалюту.

Как указывается в перечне поручений по итогам встречи Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока, ответственным за подготовку соответствующих изменений в УК был назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, доклад о выполнении данного поручения должен быть представлен до 10 января 2020 года.

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