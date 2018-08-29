Путин о пенсионной реформе: мягко стелет, но жестко спать?

Президент РФ предложил смягчить пенсионную реформу, например, повысить женщинам возраст выхода на пенсию не на 8, а на 5 лет. Карикатурист Сергей Елкин о Путине в роли доброй горничной.
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