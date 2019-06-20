Путин заявил, что Россия "ни с кем не ругалась"

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян во время "прямой линии" в четверг, 20 июня, заявил, что Россия не находится в состоянии конфликта с Западом.
Отвечая на вопрос, что будет, если "помириться" с западными странами и что это даст экономике, Путин заявил: "Мы ни с кем не ругались".
Путин уверяет, что РФ "в чем-то выиграла от санкций"
Говоря о санкциях, введенных Евросоюзом против Москвы. Путин сказал, что Россия "в чем-то даже выиграла" от этих штрафных мер, в частности реализовала программы импортозамещения на сумму в 667 млрд рублей.
Пример Китая
По словам Путина, Россия должна продолжать отстаивать свои национальные интересы, несмотря на санкции, по примеру Китая. "Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу - нас обвиняют в том, что мы Донбасс оккупировали, а это - чушь и ложь - но Китай не имеет к этому отношения. А тарифы на его товары - считайте это те же санкции - увеличиваются и увеличиваются", - сказал глава государства.
Кроме прочего, Путину задавали вопросы о коррупции в стране, нехватке больниц и детских садов, перспективам развития экономики, когда закончится нефть, и о давлении на бизнес и проблемах с выпуском касаток из "китовой тюрьмы" в Приморье.
О "мусорных протестах" Путин не упомянул
Кроме того, речь шла о российском сахарном печенье, которое, по мнению ведущей, очень нравится китайцам, и беспилотных автомобилях на американских дорогах.
Когда речь зашла о проблеме мусора, корреспонденты Первого канала, участвовавшие в подготовке "прямой линии", показали несколько фото переполненных контейнеров в российских регионах, но ни словом не обмолвились о протестных выступлениях в Архангельске.
_____________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также:
-
На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Уничтожение "санкционки"
Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 7,5 тысячи тонн санкционного продовольствия за год. Раздавлено и сожжено 7,262 тысячи тонн растительной продукции и 228,6 тонны продукции животноводства. Еще летом прошлого года многие предлагали направить санкционное продовольствие нуждающимся вместо его уничтожения. На что можно было бы потратить 7,5 тысячи тонн продуктов?
-
На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
100 тысяч свадебных банкетов…
…на 100 гостей (с расчетом 700-800 грамм санкционных продуктов на человека) можно было бы провести в России, если бы вместо уничтожения продовольствия его раздавали молодоженам.
-
На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Кормить весь Нижний Тагил на протяжении месяца
Все жители Нижнего Тагила или Владимира (356 и 355 тысяч человек соответственно) могли бы целый месяц не ходить в магазин за овощами, фруктами, ягодами и картофелем, если бы им бесплатно раздали санкционные продукты (исходя из данных Росстата о потреблении). Почти 7,5 тысячи россиян на протяжении месяца смогли бы обходиться исключительно санкционной мясомолочной и рыбной продукцией.
-
На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Обед "по-санкционному" в Госдуме
Более 50 лет могли бы бесплатно обедать "по-санкционному" в столовой Госдумы все 450 депутатов, ежедневно заказывая 100 грамм какого-либо салата, 250 грамм супа-пюре, 350 грамм говяжей вырезки с грибочками и запивая это 200 мл молока (примеры блюд взяты из доступных в открытых источниках меню думской столовой).
-
На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Выкормить трех амурских тигров в зоопарке
Амурский тигр в Московском зоопарке не знал бы голода более 63 лет, получая по 10 кг санкционного мяса в день. Причем, это были бы, скорее, 3 тигра, потому что живут они до 20-25 лет. А, скажем, одного слона в зоопарке можно было бы ежедневно кормить 15 кг санкционных фруктов и овощей более тысячи лет (да, слоны тоже столько не живут). Добавляя к этому по 30 кг отечественного сена, разумеется.
-
На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
По указу президента
Уничтожение продуктов питания происходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июля 2015 года. Таким образом президент решил бороться с контрабандой продукции, подпадающей под действие запрета на продовольствие из ряда стран (в частности, из Канады, Норвегии, США, стран ЕС, впоследствии - Турции с Украиной и других), наложенного Россией в августе 2014 года.
Автор: Илья Коваль