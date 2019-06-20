 Путин заявил, что Россия ″ни с кем не ругалась″ | Новости из Германии о России | DW | 20.06.2019

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Россия

Путин заявил, что Россия "ни с кем не ругалась"

Владимир Путин, отвечая во время "прямой линии" на вопрос о том, что даст экономике, если Россия помирится с западными странами, заявил, что "Россия ни с кем не ругалась". Оккупацию Крыма РФ он назвал "чушью".

Президент РФ Владимир Путин (фото из архива)

Президент РФ Владимир Путин (фото из архива)

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян во время "прямой линии" в четверг, 20 июня, заявил, что Россия не находится в состоянии конфликта с Западом.

Отвечая на вопрос, что будет, если "помириться" с западными странами и что это даст экономике, Путин заявил: "Мы ни с кем не ругались".

Путин уверяет, что РФ "в чем-то выиграла от санкций"

Контекст

С момента введения санкций число немецких компаний в РФ сократилось до 4700. Пока есть опасность новых штрафных мер, иностранные инвесторы будут настроены скептично, говорит глава Восточного комитета немецкой экономики. (30.01.2019)

После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между США и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

Говоря о санкциях, введенных Евросоюзом против Москвы. Путин сказал, что Россия "в чем-то даже выиграла" от этих штрафных мер, в частности реализовала программы импортозамещения на сумму в 667 млрд рублей.

Пример Китая

По словам Путина, Россия должна продолжать отстаивать свои национальные интересы, несмотря на санкции, по примеру Китая. "Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу - нас обвиняют в том, что мы Донбасс оккупировали, а это - чушь и ложь - но Китай не имеет к этому отношения. А тарифы на его товары - считайте это те же санкции - увеличиваются и увеличиваются", - сказал глава государства.

Кроме прочего, Путину задавали вопросы о коррупции в стране, нехватке больниц и детских садов, перспективам развития экономики, когда закончится нефть, и о давлении на бизнес и проблемах с выпуском касаток из "китовой тюрьмы" в Приморье.

О "мусорных протестах" Путин не упомянул

Кроме того, речь шла о российском сахарном печенье, которое, по мнению ведущей, очень нравится китайцам, и беспилотных автомобилях на американских дорогах.

Когда речь зашла о проблеме мусора, корреспонденты Первого канала, участвовавшие в подготовке "прямой линии", показали несколько фото переполненных контейнеров в российских регионах, но ни словом не обмолвились о протестных выступлениях в Архангельске.

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