Путин заявил, что Россия "ни с кем не ругалась"

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян во время "прямой линии" в четверг, 20 июня, заявил, что Россия не находится в состоянии конфликта с Западом.

Отвечая на вопрос, что будет, если "помириться" с западными странами и что это даст экономике, Путин заявил: "Мы ни с кем не ругались".

Путин уверяет, что РФ "в чем-то выиграла от санкций"

Говоря о санкциях, введенных Евросоюзом против Москвы. Путин сказал, что Россия "в чем-то даже выиграла" от этих штрафных мер, в частности реализовала программы импортозамещения на сумму в 667 млрд рублей.

Пример Китая

По словам Путина, Россия должна продолжать отстаивать свои национальные интересы, несмотря на санкции, по примеру Китая. "Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу - нас обвиняют в том, что мы Донбасс оккупировали, а это - чушь и ложь - но Китай не имеет к этому отношения. А тарифы на его товары - считайте это те же санкции - увеличиваются и увеличиваются", - сказал глава государства.

Кроме прочего, Путину задавали вопросы о коррупции в стране, нехватке больниц и детских садов, перспективам развития экономики, когда закончится нефть, и о давлении на бизнес и проблемах с выпуском касаток из "китовой тюрьмы" в Приморье.

О "мусорных протестах" Путин не упомянул

Кроме того, речь шла о российском сахарном печенье, которое, по мнению ведущей, очень нравится китайцам, и беспилотных автомобилях на американских дорогах.

Когда речь зашла о проблеме мусора, корреспонденты Первого канала, участвовавшие в подготовке "прямой линии", показали несколько фото переполненных контейнеров в российских регионах, но ни словом не обмолвились о протестных выступлениях в Архангельске.

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