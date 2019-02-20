Путин заявил о возможности изолировать российский интернет

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских информагентств и печатных СМИ в среду, 20 февраля, заявил о возможности изолирования российского сегмента интернета. "Теоретически все возможно", - ответил Путин на вопрос о том, существует ли угроза отключения России от мирового интернета.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них там на уме, - заявил Путин, не поясняя, кого он имеет в виду, и отметив, что отключение России от интернета "им самим нанесет колоссальный ущерб". "Они же там сидят, это (интернет. - Ред.) же их изобретение. И все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию", - продолжил президент, вновь выразив уверенность в том, что "они" "сто раз подумают", прежде чем изолировать РФ от Сети.

"Создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят"

Однако, учитывая теоретическую возможность отключения, Россия должна "создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", заявил Путин, отметив, что "технологически, конечно, это же можно сделать".

12 февраля Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о суверенном интернете, который, в частности, создает возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи, определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Разработчики законопроекта, депутат Андрей Луговой и члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, считают, что российскому сегменту сети угрожает Запад, в частности США, которые приняли национальную киберстратегию в ноябре 2018 года.

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