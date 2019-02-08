Комментарий: Сенатор Клишас - новый символ российской власти

Во всей эпопее с попытками любой ценой взять интернет под контроль российский власти примечательна фигура Андрея Клишаса. Член Совета Федерации, теперь он, а не Ирина Яровая - официально лицо кампании по продвижению целого пакета поправок и законов, в практическом смысле направленных на дальнейшее огораживание российской власти от всякой критики: инициатив о наказании за распространение fake news и оскорбление власти в интернете и, наконец, об изоляции российского интернета.

Клишас - человек своего времени

Андрей Клишас - типичный персонаж позднего путинизма. В публичную политику он попал из олигархического бизнеса, а потому богат. Свое богатство он не скрывает, даже бравируя им. Впрочем, прикидываться скромным тружеником ему едва ли удалось бы даже при желании: как и многие другие представители правящей группировки, он не так давно оказался объектом интернет-расследования Алексея Навального, открывшего изумленной публике весь блеск и размах жизни сенатора-миллионера. Так что даже в этом он вполне типичен, а его активное участие в крестовом походе против свободы в интернете явно не лишено личных мотивов.

Но типичным путинским политиком Клишаса делает даже не его роскошный образ жизни, а способ попадания на политический Олимп. Единственными выборами, в которых он поучаствовал, были муниципальные выборы, прошедшие 8 марта 2012 года в Норильске. Причем участвовал он в них, будучи президентом ГМК "Норильский никель", то есть крупнейшего в городе предприятия.

Федор Крашенинников

Вскоре после электорального дебюта Андрея Клишаса, ранее никогда не занимавшегося ни местной, ни региональной, ни федеральной публичной политикой, срочно делегировали на самый верх российской власти: уже 11 марта 2012 года он был наделен полномочиями члена Совета Федерации как представитель Правительства Красноярского края. С тех пор Андрей Клишас заседает в верхней палате парламента, не затрудняя себя более участием ни в каких выборах.

Столь невпечатляющая и отчасти даже сомнительная политическая карьера ничуть не мешает самому Клишасу рассуждать в бесчисленных интервью и выступлениях о развитии демократии, доверии к власти и вообще чувствовать себя законодателем мирового уровня. Например, во всех его последних интервью вновь и вновь звучит сетование: "Цукерберг чуть не плакал, когда его допрашивали в Сенате США" - с намеком, что так должно быть и в России.

То, что американские сенаторы избираются на прямых и конкурентных выборах, а прежде чем изводить Марка Цукерберга допросами американские законодатели создала все возможности для работы его компании и развития интернета вообще, господина Клишаса вовсе не интересует. Он хотел бы сразу перейти к самому сладкому - вызвать Цукерберга "на ковер" и продемонстрировать калифорнийскому выскочке все его ничтожество на фоне таких выдающихся деятелей нашей эпохи и столпов демократии, как сам Андрей Клишас, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко или обвиненный в убийствах и мошенничестве, но все еще остающийся их коллегой, Рауф Арашуков.

"Народец сговорится в интернете"?

Организуя срочное принятия "законов Клишаса", даже вопреки возражениям, звучащим из некоторых ее органов, российская власть предстает перед нами в своем истинном виде, как коллективный сенатор Клишас - самовлюбленный миллионер с дворцами, псарнями, коллекциями украшений и швейцарскими виллами, которого интересует исключительно возможность и дальше жить богато и весело, бесконтрольно распоряжаясь бюджетными миллиардами, без всяких конкурентных выборов и бдительных критиков.

Не скрывает она и свой главный страх: а вдруг, наслушавшись всяких разоблачителей и заграничных голосов, народец как-нибудь сговорится в интернете между собой, да и перестанет слушаться начальство? Поэтому коллективный Клишас спит и видит себя обладателем волшебного рубильника, с помощью которого в любой момент можно просто взять и отключить весь интернет, оставив россиян один на один с государственной пропагандой и вооруженной до зубов Росгвардией.

Для достижения этой цели ни Клишасу, ни всем тем, кто на самом деле пишет продвигаемые им законы и послушно голосует за них, не жалко никаких бюджетных средств - притом что уже прозвучала сумма в 20 миллиардов рублей, а эксперты считают, что в реальности потребуется гораздо больше денег. Особую скандальность всей ситуации придает то, что закон еще не принят, но его инициатор уже заявляет о наличии в бюджете средств на его исполнение. Все это еще раз демонстрирует истинный механизм управления Россией: парламент, состоящий из людей формата Клишаса, лишь оформляет то, что уже согласовано в Кремле и на что даже заранее выделены деньги.

В России полным полно социальных и инфраструктурных проблем, даже в благополучной Москве дети массово заболевают дизентерией от некачественного питания, а на Дальнем Востоке школьники падают в голодные обмороки - но никто не спешит найти деньги для решения этих проблем. Из московских дворцов и европейских вилл российских политиков и пропагандистов всего этого не видно, а если еще и интернет отключить, то неприятных новостей в их жизни и вовсе не останется.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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