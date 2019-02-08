 Комментарий: Сенатор Клишас - новый символ российской власти | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 08.02.2019

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Мнения

Комментарий: Сенатор Клишас - новый символ российской власти

Чиновники в РФ хотят жить богато, весело и бесконтрольно - и ограничения в интернете как нельзя лучше служат этой цели, пишет в комментарии для DW Федор Крашенинников.

Карикатура Сергея Елкина

Карикатура Сергея Елкина

Во всей эпопее с попытками любой ценой взять интернет под контроль российский власти примечательна фигура Андрея Клишаса. Член Совета Федерации, теперь он, а не Ирина Яровая - официально лицо кампании по продвижению целого пакета поправок и законов, в практическом смысле направленных на дальнейшее огораживание российской власти от всякой критики: инициатив о наказании за распространение fake news и оскорбление власти в интернете и, наконец, об изоляции российского интернета.

Клишас - человек своего времени

Андрей Клишас - типичный персонаж позднего путинизма. В публичную политику он попал из олигархического бизнеса, а потому богат. Свое богатство он не скрывает, даже бравируя им. Впрочем, прикидываться скромным тружеником ему едва ли удалось бы даже при желании: как и многие другие представители правящей группировки, он не так давно оказался объектом интернет-расследования Алексея Навального, открывшего изумленной публике весь блеск и размах жизни сенатора-миллионера. Так что даже в этом он вполне типичен, а его активное участие в крестовом походе против свободы в интернете явно не лишено личных мотивов.

Но типичным путинским политиком Клишаса делает даже не его роскошный образ жизни, а способ попадания на политический Олимп. Единственными выборами, в которых он поучаствовал, были муниципальные выборы, прошедшие 8 марта 2012 года в Норильске. Причем участвовал он в них, будучи президентом ГМК "Норильский никель", то есть крупнейшего в городе предприятия.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Вскоре после электорального дебюта Андрея Клишаса, ранее никогда не занимавшегося ни местной, ни региональной, ни федеральной публичной политикой, срочно делегировали на самый верх российской власти: уже 11 марта 2012 года он был наделен полномочиями члена Совета Федерации как представитель Правительства Красноярского края. С тех пор Андрей Клишас заседает в верхней палате парламента, не затрудняя себя более участием ни в каких выборах.

Столь невпечатляющая и отчасти даже сомнительная политическая карьера ничуть не мешает самому Клишасу рассуждать в бесчисленных интервью и выступлениях о развитии демократии, доверии к власти и вообще чувствовать себя законодателем мирового уровня. Например, во всех его последних интервью вновь и вновь звучит сетование: "Цукерберг чуть не плакал, когда его допрашивали в Сенате США" - с намеком, что так должно быть и в России.

То, что американские сенаторы избираются на прямых и конкурентных выборах, а прежде чем изводить Марка Цукерберга допросами американские законодатели создала все возможности для работы его компании и развития интернета вообще, господина Клишаса  вовсе не интересует. Он хотел бы сразу перейти к самому сладкому -  вызвать Цукерберга "на ковер" и продемонстрировать калифорнийскому выскочке все его ничтожество на фоне таких выдающихся деятелей нашей эпохи и столпов демократии, как сам Андрей Клишас, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко или обвиненный в убийствах и мошенничестве, но все еще остающийся их коллегой, Рауф Арашуков.

Контекст

Давление на интернет и его пользователей со стороны властей усиливается. Но пользователи впервые оказали солидарное сопротивление, считает Александр Плющев. (25.12.2018)

Детский омбудсмен Кемеровской области сообщил о социальном расслоении среди учеников, связанном с питанием. Участились случаи голодных обмороков среди детей, родители которых не в состоянии оплачивать школьные обеды. (23.01.2019)

По оценке одного из инициаторов законопроекта о "суверенном интернете" Андрея Клишаса, реализация данных мер обойдется в многомиллиардную сумму. (07.02.2019)

У российских парламентариев есть вопросы к определениям, используемым в новых законопроектах. Сенатор Людмила Бокова признала, что в текстах документов фигурируют "оценочные понятия". (24.01.2019)

"Народец сговорится в интернете"?

Организуя срочное принятия "законов Клишаса", даже вопреки возражениям, звучащим из некоторых ее органов, российская власть предстает перед нами в своем истинном виде, как коллективный сенатор Клишас - самовлюбленный миллионер с дворцами, псарнями, коллекциями украшений и швейцарскими виллами, которого интересует исключительно возможность и дальше жить богато и весело, бесконтрольно распоряжаясь бюджетными миллиардами, без всяких конкурентных выборов и бдительных критиков.

Не скрывает она и свой главный страх: а вдруг, наслушавшись всяких разоблачителей и заграничных голосов, народец как-нибудь сговорится в интернете между собой, да и перестанет слушаться начальство? Поэтому коллективный Клишас спит и видит себя обладателем волшебного рубильника, с помощью которого в любой момент можно просто взять и отключить весь интернет, оставив россиян один на один с государственной пропагандой и вооруженной до зубов Росгвардией.

Для достижения этой цели ни Клишасу, ни всем тем, кто на самом деле пишет продвигаемые им законы и послушно голосует за них, не жалко никаких бюджетных средств - притом что уже прозвучала сумма в 20 миллиардов рублей, а эксперты считают, что в реальности потребуется гораздо больше денег. Особую скандальность всей ситуации придает то, что закон еще не принят, но его инициатор уже заявляет о наличии в бюджете средств на его исполнение. Все это еще раз демонстрирует истинный механизм управления Россией: парламент, состоящий из людей формата Клишаса, лишь оформляет то, что уже согласовано в Кремле и на что даже заранее выделены деньги.

В России полным полно социальных и инфраструктурных проблем, даже в благополучной Москве дети массово заболевают дизентерией от некачественного питания, а на Дальнем Востоке школьники падают в голодные обмороки - но никто не спешит найти деньги для решения этих проблем. Из московских дворцов и европейских вилл российских политиков и пропагандистов всего этого не видно, а если еще и интернет отключить, то неприятных новостей в их жизни и вовсе не останется.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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