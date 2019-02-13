 Госдума приняла закон об изоляции Рунета в первом чтении | Новости из Германии о России | DW | 12.02.2019

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Россия

Госдума приняла закон об изоляции Рунета в первом чтении

За проект закона проголосовали 334 депутата, 47 - против. Он предусматривает возможность централизованного управления потоком данных в Рунете, включая запрет пропуска входящего трафика.

Офис компании Яндекс в Москве

Офис компании "Яндекс" в Москве

Российская Госдума во вторник, 12 февраля, одобрила в первом чтении законопроект о "суверенном интернете".  За проект закона, предусматривающего возможность изоляции Рунета, проголосовали 334 депутата, 47 - против, воздержавшихся не было. 

Контекст

Рассмотрение законопроекта сенатора Клишаса об изоляции российского интернета в Госдуме все ближе. Карикатурист Сергей Елкин о будущем Рунета. (08.02.2019)

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По оценке одного из инициаторов законопроекта о "суверенном интернете" Андрея Клишаса, реализация данных мер обойдется в многомиллиардную сумму. (07.02.2019)

По данным ежегодного исследования Microsoft, Россия занимает 19-е из 22 мест в индексе цифровой культуры DCI. Россияне на 20% чаще сталкиваются с оскорблениями в интернете, чем в среднем по миру. (06.02.2019)

Как говорится в пояснительной записке, законопроект определяет правила маршрутизации трафика, создает возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи, определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.

Операторов связи закон обязывает в определенных случаях переходить к централизованному управлению трафиком. Предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Эти средства позволят также ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Законопроект внесли в Госдуму 14 декабря депутат Андрей Луговой и члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова. Разработчики законопроекта считают своей целью внедрение защитных мер "для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы" интернета в РФ. Российскому сегменту сети, по мнению парламентариев, угрожает Запад, в частности США, которые приняли национальную киберстратегию в ноябре 2018 года. 

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    Автор: Наталия Королева


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