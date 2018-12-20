Путин дал пресс-конференцию - значит, скоро Новый год

Владимир Путин почти четыре часа общался с журналистами. Ежегодная пресс-конференция президента России - верная примета, что Новый год скоро, считает карикатурист Сергей Елкин.
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