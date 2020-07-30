 Куры, грифы и другие пернатые в немецком языке (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 30.07.2020

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Учеба и карьера

Куры, грифы и другие пернатые в немецком языке (фотогалерея)

Почти 300 видов птиц обитают в Германии в природе. Плюс разные домашние виды. Не удивительно, что птиц так много и в немецком языке - в пословицах, поговорках, фразеологизмах.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Первая ласточка лета не делает

    Пословица "Одна ласточка весны не делает" есть и в немецком языке. Только вместо весны у немцев - лето: "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer". Значение то же: по первым признакам не стоит делать далеко идущие выводы.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Голубка на крыше

    И поговорка "Лучше синица в руках, чем журавль в небе" тоже есть в немецком. Но звучит она несколько иначе: "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" - "Лучше воробей в руке, чем голубка на крыше". В общем, радуйся тому, что у тебя есть, и не гонись за добычей покрупнее.

  • Немецкие пословицы и поговорки

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Плюс на минус

    Интересную метаморфозу претерпело немецкое выражение "den Vogel abschießen" - "подстрелить птичку". Когда-то оно носило характер исключительно положительный: что-то особенно удачно сделать, добиться выдающегося успеха. Сегодня его употребляют только в ироническом контексте, в значении "сесть в лужу", опростоволоситься.

  • Пословицы и погворки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Крыша со свистом

    Выражение "Er hat einen Vogel" ("У него - птица") означает в немецком: он с "приветом", у него не все дома. Покрутить пальцем у виска или постучать пальцем по лбу - по-немецки "jemandem den Vogel zeigen" ("показать птичку"). Есть варианты - например, "Bei dir piept es wohl" ("У тебя птички свистят"). Означает примерно то же, что и русская идиома "У тебя крыша поехала". Богат немецкий язык!

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Лучше поздно, чем рано

    Вполне назидательно звучит поговорка "Der frühe Vogel fängt den Wurm" - "Ранняя птичка ловит червячка" или, другими словами, "Кто рано встает, тому бог дает". Но существует и другая, можно сказать, с противоположным смыслом: "'Vögel, die früh singen, holt am Abend die Katze" - "Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела". Вот и разберись тут!

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Зря петух надрывается

    Петухов и кур в немецких фразеологизмах - целые птицефермы. "Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn" - "И слепая курочка когда-нибудь да найдет зернышко", то есть "и дураку иногда везет" или "и на старуху бывает проруха". "Da lachen ja die Hühner " - буквально "курам на смех". "Danach kräht kein Hahn mehr" ("Об этом ни один петух не кричит"): никого это уже не интересует.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    В цветнике

    Но, может быть, самое замечательное "петушиное" немецкое выражение: это "Hahn im Korb" - "петух в корзине" в буквальном переводе. Означает: единственный мужчина в женском обществе, баловень женщин. Так сказать, в "цветнике". Сравнение с петухом здесь, наверное, особенно удачно.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Что знает гриф-стервятник?

    Немецкое выражение "Weiß der Geier!" - "Гриф его знает!" (с вариантом "Weiß der Kuckuck!", где вместо грифа-стервятника кукушка) - возникло очень давно, наверное, еще в Средние века. Означает оно: "Черт его знает!" Но имя черта в те времена упоминать не рекомендовалось (вдруг накликаешь), вот и подставили вместо него пернатых. В русском языке точно так же возникло выражение "Шут его знает!"

    Автор: Ефим Шуман


  • Пословицы и поговорки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Первая ласточка лета не делает

    Пословица "Одна ласточка весны не делает" есть и в немецком языке. Только вместо весны у немцев - лето: "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer". Значение то же: по первым признакам не стоит делать далеко идущие выводы.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Голубка на крыше

    И поговорка "Лучше синица в руках, чем журавль в небе" тоже есть в немецком. Но звучит она несколько иначе: "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" - "Лучше воробей в руке, чем голубка на крыше". В общем, радуйся тому, что у тебя есть, и не гонись за добычей покрупнее.

  • Немецкие пословицы и поговорки

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Плюс на минус

    Интересную метаморфозу претерпело немецкое выражение "den Vogel abschießen" - "подстрелить птичку". Когда-то оно носило характер исключительно положительный: что-то особенно удачно сделать, добиться выдающегося успеха. Сегодня его употребляют только в ироническом контексте, в значении "сесть в лужу", опростоволоситься.

  • Пословицы и погворки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Крыша со свистом

    Выражение "Er hat einen Vogel" ("У него - птица") означает в немецком: он с "приветом", у него не все дома. Покрутить пальцем у виска или постучать пальцем по лбу - по-немецки "jemandem den Vogel zeigen" ("показать птичку"). Есть варианты - например, "Bei dir piept es wohl" ("У тебя птички свистят"). Означает примерно то же, что и русская идиома "У тебя крыша поехала". Богат немецкий язык!

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Лучше поздно, чем рано

    Вполне назидательно звучит поговорка "Der frühe Vogel fängt den Wurm" - "Ранняя птичка ловит червячка" или, другими словами, "Кто рано встает, тому бог дает". Но существует и другая, можно сказать, с противоположным смыслом: "'Vögel, die früh singen, holt am Abend die Katze" - "Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела". Вот и разберись тут!

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Зря петух надрывается

    Петухов и кур в немецких фразеологизмах - целые птицефермы. "Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn" - "И слепая курочка когда-нибудь да найдет зернышко", то есть "и дураку иногда везет" или "и на старуху бывает проруха". "Da lachen ja die Hühner " - буквально "курам на смех". "Danach kräht kein Hahn mehr" ("Об этом ни один петух не кричит"): никого это уже не интересует.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    В цветнике

    Но, может быть, самое замечательное "петушиное" немецкое выражение: это "Hahn im Korb" - "петух в корзине" в буквальном переводе. Означает: единственный мужчина в женском обществе, баловень женщин. Так сказать, в "цветнике". Сравнение с петухом здесь, наверное, особенно удачно.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

    Что знает гриф-стервятник?

    Немецкое выражение "Weiß der Geier!" - "Гриф его знает!" (с вариантом "Weiß der Kuckuck!", где вместо грифа-стервятника кукушка) - возникло очень давно, наверное, еще в Средние века. Означает оно: "Черт его знает!" Но имя черта в те времена упоминать не рекомендовалось (вдруг накликаешь), вот и подставили вместо него пернатых. В русском языке точно так же возникло выражение "Шут его знает!"

    Автор: Ефим Шуман


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