Куры, грифы и другие пернатые в немецком языке (фотогалерея)

Почти 300 видов птиц обитают в Германии в природе. Плюс разные домашние виды. Не удивительно, что птиц так много и в немецком языке - в пословицах, поговорках, фразеологизмах.
Лето и его атрибуты - солнце, жара, голубое небо и тому подобное - часто озвучиваются в немецких пословицах и поговорках. И порой весьма необычно.
Куй железо, пока горячо! Эта и другие поговорки по-немецки в нашей подборке - интересные примеры.
Можно ли изобразить пословицы и поговорки? И найти им аналоги на других языках? Оказывается, можно, - как показывают работы графика-иллюстратора Петра Скляра.
Знаете ли вы, как немцы используют анатомию тела в поговорках? Ответ - в фотогалерее DW.
Птицы в клетке говорят только о полетах. Свободные птицы просто летают. +++ Vögel im Käfig sprechen nur vom Fliegen. Freie Vögel fliegen einfach. Пословица
"Птица года" - проект немецких экологических организаций, посвященный пернатым, выводящим потомство в Германии. Представляем птиц последних двух десятилетий и 2018 года.