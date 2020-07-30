Куры, грифы и другие пернатые в немецком языке (фотогалерея)

Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах

Голубка на крыше

И поговорка "Лучше синица в руках, чем журавль в небе" тоже есть в немецком. Но звучит она несколько иначе: "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" - "Лучше воробей в руке, чем голубка на крыше". В общем, радуйся тому, что у тебя есть, и не гонись за добычей покрупнее.