Прощай, Афон? Что значат решения РПЦ о разрыве с Константинополем

Конфликт между Московским и Константинопольским патриархами вышел на новый уровень. На выездном заседании в Минске Синод Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник, 15 октября, принял решение о полном разрыве отношений с Константинополем, который считается "первым среди равных" среди 14 признанных православных национальных церквей.

Поводом послужило решение Синода Константинопольского патриархата о продолжении процедуры подготовки автокефалии, то есть полной назависимости для будущей православной церкви в Украине, снятие анафемы с руководства Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и отмена решения от 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату (МП). Фактически идет подготовка к созданию новой церкви в Украине, которая будет конкурировать с Украинской православной церковью (УПЦ), имеющей автономный статус в составе РПЦ.

Константинопольский патриарх Варфоломей

Что означает решение Синода РПЦ на практике?

Запрет на участие в богослужении

РПЦ решила отказаться от так называемого евхаристического общения с представителями Константинопольского патриархата. Это значит, что ее священники не смогут совместно служить службы со священниками Константинопольского патриархата, а верующие - принимать участие в таинствах, к которым среди прочего относятся крещение, причащение, исповедь или брак. "С формальной точки зрения, запрет на евхаристическое общение - это запрет на участие в литургии, - сказал в беседе с DW эксперт по православию, научный сотрудник университета Восточной Финляндии (Йонсуу) Николай Митрохин.- То есть зайти в храм можно, нельзя принимать участие в богослужении".

При этом обычные верующие РПЦ, скорее всего, смогут ходить в храмы Константинопольского патриархата, чтобы, например, поставить свечку или помолиться. Но, как считает Митрохин, РПЦ не будет приветствовать и это, стремясь к полному разрыву контактов и на уровне мирян.

Туристам и паломникам на заметку

В разъяснениях РПЦ, прозвучавших уже после решения Синода, сказано, что разрыв отношений коснется храмов Константинопольского патриархата в Стамбуле и Анталии, а также в Греции, в том числе на Крите, Родосе и на горе Афон на северо-востоке страны.

Путин во время посещения Афона, май 2016

Афон, который верующие называют Святой горой, - одно из особо значимых мест для мирового православия. Там более тысячи лет существует монашеская республика, состоящая сегодня из 20 монастырей. Большинство из них греческие и находятся в подчинении Константинопольского патриархата. Есть также сербский, болгарский, румынский и русский монастыри. Русским считается Свято-Пантелеймонов монастырь, который в последние годы получал активную поддержку со стороны РПЦ. Сложилась новая традиция, по которой каждый год в августе Афон посещает делегация представителей РПЦ. Будущее таких поездок теперь под вопросом. Президент России Владимир Путин побывал на Афоне дважды, в 2005 и 2016 году, причём последний раз в сопровождении патриарха Кирилла. Ежегодно Афон посещают тысячи паломников и туристов, в том числе из стран бывшего СССР. Правда, только мужчины - женщинам туда вход запрещен.

"Я думаю, что всерьез контакты не буду прерваны, - считает Митрохин. - Там есть русский монастырь, есть монастырь, который не признает власти Константинопольского патриархата". "Как правило, в церковной практике есть жесткие законы, которые опираются на каноны, но реальное их исполнение зависит от реальных практических потребностей", - говорит эксперт. По его мнению, поскольку в России "интерес к Афону сохраняется, найдутся лазейки, оговорки, чтобы все было по-прежнему". Представитель РПЦ Николай Балашов в интервью агентству "Интерфакс" сказал, что введенный Синодом запрет не распространяется на поклонение святыням в храмах Константинополя, в том числе - на Афоне.

Что грозит за нарушение запрета Синода

Нынешнее решение об отказе от евхаристического общения - вторая волна ответных мер со стороны РПЦ в связи с автокефалией. Первая была озвучена в середине сентября в ответ на решение Константинополя отправить в Киев двух своих экзархов, посланников, для подготовки автокефалии. Тогда Синод РПЦ постановил отказаться от упоминания Константинопольского патриарха Варфоломея во время литургии и от участия в церковных проектах и структурах, в которых председательствует Константинополь.

Что грозит тем, кто нарушит запрет, пока до конца не понятно. Как говорит Митрохин, в случае покаяния духовник должен будет назначить какой-то штраф по своему усмотрению. При этом эксперт отмечает, что большинство российских туристов в Греции и Турции и так не будут принимать участие в литургии, а потому запрет их, похоже, не затронет.

Наконец, в заявлении Синод РПЦ предупреждает своих священников не переходить к "раскольникам", то есть создаваемой в Украине автокефальной церкви. "В любом случае с ними не будет поддерживаться общение", - говорит Митрохин. Вопрос церковной кары пока остается открытым.

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