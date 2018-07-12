Профили умершего в соцсетях: часть наследия или тайна переписки?

В разбирательстве о доступе к Facebook-профилю умершей девушки поставлена точка. 12 июля Федеральная судебная палата ФРГ огласила решение по прецедентному делу.
Конец 2012 года, Берлин. Станция метро Schönleinstraße на линии U8, что на границе двух районов - Кройцберга и Нойкёльна. Районы кипящие и бурлящие, а сама станция тихая и неприметная. Из тоннеля выезжает поезд, понемногу начинает замедляться, и вдруг на рельсах оказывается девушка. Резкое торможение не помогает: девушку поднимают, срочно отвозят в больницу, но спустя короткое время она умирает. Ей было всего 15 лет.
Это - факты. Но за фактами кроется подоплека, причины. И вот как раз они до сих пор неясны. Родители Янины так и не знают, был ли это несчастный случай или девушка сознательно покончила с собой? Именно самоубийство считают в полиции основной версией, однако мама погибшей в этом сомневается.
Возможно, на какие-то (или даже на все) вопросы могла бы ответить страница Янины в социальной сети Facebook. И у родителей даже есть пароль от нее - Янина еще задолго до трагического случая дала маме и папе доступ. Вполне вероятно, что переписка могла бы пролить свет на несчастье - из сообщений девушки своим друзьям и знакомым наверняка можно сделать вывод, находилась ли она под влиянием суицидальных мыслей или же ее жизнь была самой обычной, а все произошедшее - фатальное стечение обстоятельств.
Но... Произошло непредвиденное. Узнав о смерти Янины, ее друзья (кто именно, неизвестно) присвоили странице девушки "мемориальный" статус - теперь там ничего изменить нельзя, а доступ заблокирован. "Мы надеемся, что близкие Янины, посещая ее профиль, смогут найти успокоение в воспоминаниях", - написано на странице. Это автоматическое сообщение, которое появляется на всех профилях с этим статусом. Но успокоения близкие погибшей не находили.
Тяжба с Facebook
Мама и папа Янины обратились в Facebook с просьбой предоставить им доступ к переписке дочери, указывая, что пароль она им сообщила сама - хотя, справедливости ради, надо упомянуть, что о факте добровольной передачи пароля можно судить только по словам родителей. Как бы то ни было, интернет-гигант многократно отказывался это сделать, ссылаясь на защиту личных данных, в том числе - защиту адресатов сообщений, которые отправляла погибшая девушка. Ее друзья по переписке явно не рассчитывали, что их виртуальные диалоги прочтет кто-либо еще. Facebook отказал и в такой вещи, как просмотр страницы сотрудником самóй компании.
Получив эти отказы, родители обратились в суд. В конце 2015 года окружной суд Берлина постановил, что родители погибшей девушки "унаследовали" и ее Facebook-страницу. Однако в мае 2017 года Высший земельный суд Берлина принял иное решение - в пользу интернет-концерна. При этом у сената есть особое мнение: родители могут получить доступ к странице дочери только в том случае, если все без исключения адресаты Янины дадут на это свое согласие.
При разборе дела, юристы и судьи обращались к самым разным нормативным актам и понятиям: к праву родительской опеки, к закону о телекоммуникациях, к конфиденциальности сведений, к защите личных данных. Судья Бьорн Ретцлафф (Björn Retzlaff), выносивший решение в 2017 году, уточнил, что до тех пор, пока ребенок жив, родители имеют право на доступ к его или ее страницам в соцсетях - в первую очередь для защиты ребенка, к примеру, от интернет-травли. Однако до сих пор было непонятно, распространяется ли это и на период после смерти ребенка. Сомнение возникали из-за того, что одновременно с этим исчезает и само понятие родительской опеки в отношении умершего.
Прецедент: что такое цифровое наследие?
Это - прецедент: помимо разрешения личной трагедии родителей Янины, речь идет о принципиально новом явлении. Если бумажные архивы (документы, письма, дневники) давно и без малейших споров относят к разновидностям наследий, то в случае "цифрового наследия" до настоящего времени никаких норм установлено не было. Именно поэтому к случаю Янины приковано дополнительное внимание: ведь с подобными ситуациями будут сталкиваться и другие семьи, и споры будут вестись отнюдь не только о Facebook-страницах. О чем 21 июня, рассматривая данный случай, заявили в Федеральной судебной палате Германии в Карлсруэ. Главный вопрос, который задавали судьи, - следует ли приравнивать цифровой архив умершего человека к "бумажному".
12 июля было оглашено окончательное решение по этому делу. Родителям погибшей девушки разрешили доступ к ее странице в Facebook, а также ко всем ее цифровым архивам, на правах наследников. Отныне, согласно решению суда, профили в соцсетях, интернет-дневники, переписка и прочее являются частью цифрового наследия, которое приравнивается к материальному, и вопрос о нем решается в рамках обычного наследственного права.
Все чаще и чаще люди по всему миру используют для хранения своих фотографий, документов и даже переписок не жесткий диск своих компьютеров или ноутбуков, а облачные хранилища. До настоящего времени их судьба после смерти владельца была однозначной, в том случае, если сам человек заблаговременно отдал соответствующие распоряжения - что происходило отнюдь не всегда.
При этом та же соцсеть Facebook уже давно предлагает своим пользователям функцию, которая по-русски называется "Хранитель" (по-немецки Nachlasskontakt, по-английски - Legacy contact). Пользователь Facebook может выбрать любого человека, которому официально передаст возможность управления своим профилем в случае собственной смерти. Однако, как сказал классик, "человек внезапно смертен", и заранее думать о таких вещах мало кто захочет.
Эксперт в области наследственного права Штефани Херцог (Stephanie Herzog) еще до решения Федеральной судебной палаты надеялась, что суд сумеет разъяснить проблему "цифрового наследия" как можно объемнее. Херцог указывала на большую "правовую нестабильность" в этом вопросе. По ее мнению, предоставление наследникам неограниченного доступа к цифровым архивам является давно назревшей мерой. "В ином случае невозможно будет урегулировать процедуру вступления в наследство", - считает эксперт. Времена, когда вся нужная информация находилась в папках с бумагами, давно прошли.
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