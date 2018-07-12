 Профили умершего в соцсетях: часть наследия или тайна переписки? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 12.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Профили умершего в соцсетях: часть наследия или тайна переписки?

В разбирательстве о доступе к Facebook-профилю умершей девушки поставлена точка. 12 июля Федеральная судебная палата ФРГ огласила решение по прецедентному делу.

Человек за компьютером, социальная сеть Facebook

Конец 2012 года, Берлин. Станция метро Schönleinstraße на линии U8, что на границе двух районов - Кройцберга и Нойкёльна. Районы кипящие и бурлящие, а сама станция тихая и неприметная. Из тоннеля выезжает поезд, понемногу начинает замедляться, и вдруг на рельсах оказывается девушка. Резкое торможение не помогает: девушку поднимают, срочно отвозят в больницу, но спустя короткое время она умирает. Ей было всего 15 лет.

Это - факты. Но за фактами кроется подоплека, причины. И вот как раз они до сих пор неясны. Родители Янины так и не знают, был ли это несчастный случай или девушка сознательно покончила с собой? Именно самоубийство считают в полиции основной версией, однако мама погибшей в этом сомневается.

Берлинское метро (фото из архива)

Берлинское метро (фото из архива)

Возможно, на какие-то (или даже на все) вопросы могла бы ответить страница Янины в социальной сети Facebook. И у родителей даже есть пароль от нее - Янина еще задолго до трагического случая дала маме и папе доступ. Вполне вероятно, что переписка могла бы пролить свет на несчастье - из сообщений девушки своим друзьям и знакомым наверняка можно сделать вывод, находилась ли она под влиянием суицидальных мыслей или же ее жизнь была самой обычной, а все произошедшее - фатальное стечение обстоятельств.

Но... Произошло непредвиденное. Узнав о смерти Янины, ее друзья (кто именно, неизвестно) присвоили странице девушки "мемориальный" статус - теперь там ничего изменить нельзя, а доступ заблокирован. "Мы надеемся, что близкие Янины, посещая ее профиль, смогут найти успокоение в воспоминаниях", - написано на странице. Это автоматическое сообщение, которое появляется на всех профилях с этим статусом. Но успокоения близкие погибшей не находили.

Тяжба с Facebook

Мама и папа Янины обратились в Facebook с просьбой предоставить им доступ к переписке дочери, указывая, что пароль она им сообщила сама - хотя, справедливости ради, надо упомянуть, что о факте добровольной передачи пароля можно судить только по словам родителей. Как бы то ни было, интернет-гигант многократно отказывался это сделать, ссылаясь на защиту личных данных, в том числе - защиту адресатов сообщений, которые отправляла погибшая девушка. Ее друзья по переписке явно не рассчитывали, что их виртуальные диалоги прочтет кто-либо еще. Facebook отказал и в такой вещи, как просмотр страницы сотрудником самóй компании.

Получив эти отказы, родители обратились в суд. В конце 2015 года окружной суд Берлина постановил, что родители погибшей девушки "унаследовали" и ее Facebook-страницу. Однако в мае 2017 года Высший земельный суд Берлина принял иное решение - в пользу интернет-концерна. При этом у сената есть особое мнение: родители могут получить доступ к странице дочери только в том случае, если все без исключения адресаты Янины дадут на это свое согласие.

При разборе дела, юристы и судьи обращались к самым разным нормативным актам и понятиям: к праву родительской опеки, к закону о телекоммуникациях, к конфиденциальности сведений, к защите личных данных. Судья Бьорн Ретцлафф (Björn Retzlaff), выносивший решение в 2017 году, уточнил, что до тех пор, пока ребенок жив, родители имеют право на доступ к его или ее страницам в соцсетях - в первую очередь для защиты ребенка, к примеру, от интернет-травли. Однако до сих пор было непонятно, распространяется ли это и на период после смерти ребенка. Сомнение возникали из-за того, что одновременно с этим исчезает и само понятие родительской опеки в отношении умершего.

Федеральная судебная палата Германии

Федеральная судебная палата Германии

Прецедент: что такое цифровое наследие?

Это - прецедент: помимо разрешения личной трагедии родителей Янины, речь идет о принципиально новом явлении. Если бумажные архивы (документы, письма, дневники) давно и без малейших споров относят к разновидностям наследий, то в случае "цифрового наследия" до настоящего времени никаких норм установлено не было. Именно поэтому к случаю Янины приковано дополнительное внимание: ведь с подобными ситуациями будут сталкиваться и другие семьи, и споры будут вестись отнюдь не только о Facebook-страницах. О чем 21 июня, рассматривая данный случай, заявили в Федеральной судебной палате Германии в Карлсруэ. Главный вопрос, который задавали судьи, - следует ли приравнивать цифровой архив умершего человека к "бумажному".

12 июля было оглашено окончательное решение по этому делу. Родителям погибшей девушки разрешили доступ к ее странице в Facebook, а также ко всем ее цифровым архивам, на правах наследников. Отныне, согласно решению суда, профили в соцсетях, интернет-дневники, переписка и прочее являются частью цифрового наследия, которое приравнивается к материальному, и вопрос о нем решается в рамках обычного наследственного права.              

Контекст

Утечка личных данных в Facebook затронула и немецких пользователей - хотя их не так много, как в США. Изменит ли соцсеть подход к личным данным пользователей или это маловероятно? (06.04.2018)

Слушания по Facebook в Конгрессе США и новые законопроекты по регулированию интернета в России. Что между ними общего и в чем разница? Разбирался Александр Плющев. (12.04.2018)

Личная информация попала не в те руки, бизнес-модель социальной сети под сомнением. В центре скандала - основатель Facebook Марк Цукерберг. Анне Шведт рассказывает из Нью-Йорка. (11.04.2018)

Все чаще и чаще люди по всему миру используют для хранения своих фотографий, документов и даже переписок не жесткий диск своих компьютеров или ноутбуков, а облачные хранилища. До настоящего времени их судьба после смерти владельца была однозначной, в том случае, если сам человек заблаговременно отдал соответствующие распоряжения - что происходило отнюдь не всегда.

При этом та же соцсеть Facebook уже давно предлагает своим пользователям функцию, которая по-русски называется "Хранитель" (по-немецки Nachlasskontakt, по-английски - Legacy contact). Пользователь Facebook может выбрать любого человека, которому официально передаст возможность управления своим профилем в случае собственной смерти. Однако, как сказал классик, "человек внезапно смертен", и заранее думать о таких вещах мало кто захочет.

Эксперт в области наследственного права Штефани Херцог (Stephanie Herzog) еще до решения Федеральной судебной палаты надеялась, что суд сумеет разъяснить проблему "цифрового наследия" как можно объемнее. Херцог указывала на большую "правовую нестабильность" в этом вопросе. По ее мнению, предоставление наследникам неограниченного доступа к цифровым архивам является давно назревшей мерой. "В ином случае невозможно будет урегулировать процедуру вступления в наследство", - считает эксперт. Времена, когда вся нужная информация находилась в папках с бумагами, давно прошли.

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 01:44
Now live
01:44 мин

5 нововведений для пользователей интернета в ЕС

Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW. (01.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

5 нововведений для пользователей интернета в ЕС  

Фейковые новости - инструкция по разоблачению  

Как вырваться из информационного пузыря  

Также по теме

USA Kongress House Energy and Commerce Committee | 2. Anhörung Mark Zuckerberg, Facebook CEO

Цукерберг рассказал Конгрессу США о "гонке вооружений" с Россией 12.04.2018

Основатель соцсети Facebook Цукерберг десять часов отвечал на вопросы американских законодателей. Он подчеркнул, насколько важна готовность противостоять российским хакерам и троллям.

Самые читаемые сегодня

Немецкий журналист: "То, что я увидел, ввергло меня в состояние шока"  

Саммит НАТО: как Альянс сохранил единство при разногласиях  

Отравленный "Новичком" британец дал первые показания полиции  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно