Профили умершего в соцсетях: часть наследия или тайна переписки?

Конец 2012 года, Берлин. Станция метро Schönleinstraße на линии U8, что на границе двух районов - Кройцберга и Нойкёльна. Районы кипящие и бурлящие, а сама станция тихая и неприметная. Из тоннеля выезжает поезд, понемногу начинает замедляться, и вдруг на рельсах оказывается девушка. Резкое торможение не помогает: девушку поднимают, срочно отвозят в больницу, но спустя короткое время она умирает. Ей было всего 15 лет.

Это - факты. Но за фактами кроется подоплека, причины. И вот как раз они до сих пор неясны. Родители Янины так и не знают, был ли это несчастный случай или девушка сознательно покончила с собой? Именно самоубийство считают в полиции основной версией, однако мама погибшей в этом сомневается.

Берлинское метро (фото из архива)

Возможно, на какие-то (или даже на все) вопросы могла бы ответить страница Янины в социальной сети Facebook. И у родителей даже есть пароль от нее - Янина еще задолго до трагического случая дала маме и папе доступ. Вполне вероятно, что переписка могла бы пролить свет на несчастье - из сообщений девушки своим друзьям и знакомым наверняка можно сделать вывод, находилась ли она под влиянием суицидальных мыслей или же ее жизнь была самой обычной, а все произошедшее - фатальное стечение обстоятельств.

Но... Произошло непредвиденное. Узнав о смерти Янины, ее друзья (кто именно, неизвестно) присвоили странице девушки "мемориальный" статус - теперь там ничего изменить нельзя, а доступ заблокирован. "Мы надеемся, что близкие Янины, посещая ее профиль, смогут найти успокоение в воспоминаниях", - написано на странице. Это автоматическое сообщение, которое появляется на всех профилях с этим статусом. Но успокоения близкие погибшей не находили.

Тяжба с Facebook

Мама и папа Янины обратились в Facebook с просьбой предоставить им доступ к переписке дочери, указывая, что пароль она им сообщила сама - хотя, справедливости ради, надо упомянуть, что о факте добровольной передачи пароля можно судить только по словам родителей. Как бы то ни было, интернет-гигант многократно отказывался это сделать, ссылаясь на защиту личных данных, в том числе - защиту адресатов сообщений, которые отправляла погибшая девушка. Ее друзья по переписке явно не рассчитывали, что их виртуальные диалоги прочтет кто-либо еще. Facebook отказал и в такой вещи, как просмотр страницы сотрудником самóй компании.

Получив эти отказы, родители обратились в суд. В конце 2015 года окружной суд Берлина постановил, что родители погибшей девушки "унаследовали" и ее Facebook-страницу. Однако в мае 2017 года Высший земельный суд Берлина принял иное решение - в пользу интернет-концерна. При этом у сената есть особое мнение: родители могут получить доступ к странице дочери только в том случае, если все без исключения адресаты Янины дадут на это свое согласие.

При разборе дела, юристы и судьи обращались к самым разным нормативным актам и понятиям: к праву родительской опеки, к закону о телекоммуникациях, к конфиденциальности сведений, к защите личных данных. Судья Бьорн Ретцлафф (Björn Retzlaff), выносивший решение в 2017 году, уточнил, что до тех пор, пока ребенок жив, родители имеют право на доступ к его или ее страницам в соцсетях - в первую очередь для защиты ребенка, к примеру, от интернет-травли. Однако до сих пор было непонятно, распространяется ли это и на период после смерти ребенка. Сомнение возникали из-за того, что одновременно с этим исчезает и само понятие родительской опеки в отношении умершего.

Федеральная судебная палата Германии

Прецедент: что такое цифровое наследие?

Это - прецедент: помимо разрешения личной трагедии родителей Янины, речь идет о принципиально новом явлении. Если бумажные архивы (документы, письма, дневники) давно и без малейших споров относят к разновидностям наследий, то в случае "цифрового наследия" до настоящего времени никаких норм установлено не было. Именно поэтому к случаю Янины приковано дополнительное внимание: ведь с подобными ситуациями будут сталкиваться и другие семьи, и споры будут вестись отнюдь не только о Facebook-страницах. О чем 21 июня, рассматривая данный случай, заявили в Федеральной судебной палате Германии в Карлсруэ. Главный вопрос, который задавали судьи, - следует ли приравнивать цифровой архив умершего человека к "бумажному".

12 июля было оглашено окончательное решение по этому делу. Родителям погибшей девушки разрешили доступ к ее странице в Facebook, а также ко всем ее цифровым архивам, на правах наследников. Отныне, согласно решению суда, профили в соцсетях, интернет-дневники, переписка и прочее являются частью цифрового наследия, которое приравнивается к материальному, и вопрос о нем решается в рамках обычного наследственного права.

Все чаще и чаще люди по всему миру используют для хранения своих фотографий, документов и даже переписок не жесткий диск своих компьютеров или ноутбуков, а облачные хранилища. До настоящего времени их судьба после смерти владельца была однозначной, в том случае, если сам человек заблаговременно отдал соответствующие распоряжения - что происходило отнюдь не всегда.

При этом та же соцсеть Facebook уже давно предлагает своим пользователям функцию, которая по-русски называется "Хранитель" (по-немецки Nachlasskontakt, по-английски - Legacy contact). Пользователь Facebook может выбрать любого человека, которому официально передаст возможность управления своим профилем в случае собственной смерти. Однако, как сказал классик, "человек внезапно смертен", и заранее думать о таких вещах мало кто захочет.

Эксперт в области наследственного права Штефани Херцог (Stephanie Herzog) еще до решения Федеральной судебной палаты надеялась, что суд сумеет разъяснить проблему "цифрового наследия" как можно объемнее. Херцог указывала на большую "правовую нестабильность" в этом вопросе. По ее мнению, предоставление наследникам неограниченного доступа к цифровым архивам является давно назревшей мерой. "В ином случае невозможно будет урегулировать процедуру вступления в наследство", - считает эксперт. Времена, когда вся нужная информация находилась в папках с бумагами, давно прошли.

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