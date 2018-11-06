 Профессиональный лжец и другие необычные вакансии в Германии (фото) | Учеба и работа в Германии | DW | 06.11.2018

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Учеба и карьера

Профессиональный лжец и другие необычные вакансии в Германии (фото)

Такая работа кажется простой лишь на первый взгляд, но получить ее могут далеко не все. Что требуют от кандидатов и сколько им будут платить за ленивую работу?

  • Дегустатор пиццы

    Самые необычные вакансии в Германии

    Дегустатор пиццы

    У любителей пиццы есть возможность не только поесть, но и немного подзаработать. Концерн Dr. Oetker, штаб-квартира которого расположена в немецком Билефельде, ежегодно приглашает на работу жителей этого города. До 4000 дегустаторов помогают компании определить кулинарные предпочтения покупателей.

  • Ложь

    Самые необычные вакансии в Германии

    Профессиональный лжец

    Вакансия для тех, кто умеет врать. В агентстве Alibi-Profi ищут актеров, сценаристов и дизайнеров. Здесь занимаются подделкой фотографий, составляют приглашения на вымышленные деловые встречи, рассылают липовые открытки из отпуска - в общем, помогают своим клиентам придумать алиби. Эта фирма существует в Бремене с 1999 года, сегодня у нее несколько тысяч сотрудников по всей Европе.

  • Мужчина с дезодорантом

    Самые необычные вакансии в Германии

    Нюхач

    Немецкие компании Beiersdorf и Henkel, выпускающие косметику и бытовую химию, имеют в своем штате уникальных профессионалов под названием Geruchsforscher. Их задача состоит в том, чтобы обнюхивать подмышки людей, которые тестируют дезодоранты. Зарплата - до 3220 евро брутто. Кандидаты на эту вакансию должны как минимум три года отучиться на факультете биологии или биотехнологий.

  • Фуд-стилист

    Самые необычные вакансии в Германии

    Фуд-стилист

    Красиво разложить еду для фотографий - настоящее искусство. Именно этим делом ежедневно и занимаются фуд-стилисты. Такие специалисты требуются в ресторанах, книжных издательствах и в агентствах по продвижению в социальных сетях. Образование повара, кондитера или фотографа будет преимуществом.

  • Испытатель эротических товаров

    Самые необычные вакансии в Германии

    Испытатель эротических товаров

    Тестировать нужно не только дезодоранты, но и... секс-игрушки. Немецкий производитель эротических товаров Vinico ищет сотрудника старше 18 лет, который готов испытывать товары на свой выбор и оставлять о них конструктивные отзывы.

  • Уборщик на месте преступлений

    Самые необычные вакансии в Германии

    Уборщик на месте преступлений

    За этот тяжелый труд чистильщики в месяц получают около 2700 евро без вычета налогов. Кандидат на вакансию уборщика на месте преступлений должен не только уметь хорошо отмывать поверхности, но и обладать особыми знаниями, которые можно получить в берлинской клининговой компании Heistermann.

  • Модель Шон Росс

    Самые необычные вакансии в Германии

    Нестандартная модель

    На этом фото - альбинос Шон Росс из США, который прославился за счет своей "специфической" внешности. Теперь таких моделей ищут и в Германии, берлинское агентство Misfit Models просит прислать несколько фотографий и короткий рассказ о себе.

  • Ключи

    Самые необычные вакансии в Германии

    Смотритель

    Чаще всего в смотрителях (Haushüter) нуждаются пенсионеры, которые надолго уезжают и боятся оставлять свой дом или квартиру без присмотра. За месяц подобной работы обещают заплатить 450 евро. Специалист должен проверять почтовый ящик, поливать растения, кормить домашних животных.

    Автор: Ксения Сафронова


  • Дегустатор пиццы

    Самые необычные вакансии в Германии

    Дегустатор пиццы

    У любителей пиццы есть возможность не только поесть, но и немного подзаработать. Концерн Dr. Oetker, штаб-квартира которого расположена в немецком Билефельде, ежегодно приглашает на работу жителей этого города. До 4000 дегустаторов помогают компании определить кулинарные предпочтения покупателей.

  • Ложь

    Самые необычные вакансии в Германии

    Профессиональный лжец

    Вакансия для тех, кто умеет врать. В агентстве Alibi-Profi ищут актеров, сценаристов и дизайнеров. Здесь занимаются подделкой фотографий, составляют приглашения на вымышленные деловые встречи, рассылают липовые открытки из отпуска - в общем, помогают своим клиентам придумать алиби. Эта фирма существует в Бремене с 1999 года, сегодня у нее несколько тысяч сотрудников по всей Европе.

  • Мужчина с дезодорантом

    Самые необычные вакансии в Германии

    Нюхач

    Немецкие компании Beiersdorf и Henkel, выпускающие косметику и бытовую химию, имеют в своем штате уникальных профессионалов под названием Geruchsforscher. Их задача состоит в том, чтобы обнюхивать подмышки людей, которые тестируют дезодоранты. Зарплата - до 3220 евро брутто. Кандидаты на эту вакансию должны как минимум три года отучиться на факультете биологии или биотехнологий.

  • Фуд-стилист

    Самые необычные вакансии в Германии

    Фуд-стилист

    Красиво разложить еду для фотографий - настоящее искусство. Именно этим делом ежедневно и занимаются фуд-стилисты. Такие специалисты требуются в ресторанах, книжных издательствах и в агентствах по продвижению в социальных сетях. Образование повара, кондитера или фотографа будет преимуществом.

  • Испытатель эротических товаров

    Самые необычные вакансии в Германии

    Испытатель эротических товаров

    Тестировать нужно не только дезодоранты, но и... секс-игрушки. Немецкий производитель эротических товаров Vinico ищет сотрудника старше 18 лет, который готов испытывать товары на свой выбор и оставлять о них конструктивные отзывы.

  • Уборщик на месте преступлений

    Самые необычные вакансии в Германии

    Уборщик на месте преступлений

    За этот тяжелый труд чистильщики в месяц получают около 2700 евро без вычета налогов. Кандидат на вакансию уборщика на месте преступлений должен не только уметь хорошо отмывать поверхности, но и обладать особыми знаниями, которые можно получить в берлинской клининговой компании Heistermann.

  • Модель Шон Росс

    Самые необычные вакансии в Германии

    Нестандартная модель

    На этом фото - альбинос Шон Росс из США, который прославился за счет своей "специфической" внешности. Теперь таких моделей ищут и в Германии, берлинское агентство Misfit Models просит прислать несколько фотографий и короткий рассказ о себе.

  • Ключи

    Самые необычные вакансии в Германии

    Смотритель

    Чаще всего в смотрителях (Haushüter) нуждаются пенсионеры, которые надолго уезжают и боятся оставлять свой дом или квартиру без присмотра. За месяц подобной работы обещают заплатить 450 евро. Специалист должен проверять почтовый ящик, поливать растения, кормить домашних животных.

    Автор: Ксения Сафронова


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