Профессиональный лжец и другие необычные вакансии в Германии (фото)

Такая работа кажется простой лишь на первый взгляд, но получить ее могут далеко не все. Что требуют от кандидатов и сколько им будут платить за ленивую работу?
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