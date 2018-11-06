Профессиональный лжец и другие необычные вакансии в Германии (фото)

Самые необычные вакансии в Германии

Профессиональный лжец

Вакансия для тех, кто умеет врать. В агентстве Alibi-Profi ищут актеров, сценаристов и дизайнеров. Здесь занимаются подделкой фотографий, составляют приглашения на вымышленные деловые встречи, рассылают липовые открытки из отпуска - в общем, помогают своим клиентам придумать алиби. Эта фирма существует в Бремене с 1999 года, сегодня у нее несколько тысяч сотрудников по всей Европе.