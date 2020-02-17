Протоиерей РПЦ о гражданском браке: черт попутал?

Автокефалия для Украины: кто что говорит

Варфоломей: Диалог - путь, завещанный Богом

"Мы верим в силу диалога. В то время как политическое руководство использует диалог, чтобы разрешить проблемы своих стран, мы, религиозные лидеры, используем диалог еще больше, потому что это путь, который нам завещан самим Богом", - указал Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в августе 2018 года с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.