Протоиерей РПЦ о гражданском браке: черт попутал?

Протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". Церкви пришлось извиняться. Портрет Смирнова от карикатуриста Сергея Елкина.
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