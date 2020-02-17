 Протоиерей РПЦ о гражданском браке: черт попутал? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.02.2020

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Россия

Протоиерей РПЦ о гражданском браке: черт попутал?

Протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". Церкви пришлось извиняться. Портрет Смирнова от карикатуриста Сергея Елкина.

Демон вместо языка протиерея РПЦ - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Григорий Аросев


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