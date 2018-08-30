 Противостояние России и Турции в Сирии: большая война никому не нужна | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.03.2020

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Россия

Противостояние России и Турции в Сирии: большая война никому не нужна

Эксперт по российско-турецким отношениям берлинского Фонда науки и политики Дарья Исаченко в интервью DW оценила возможные сценарии развития событий в сирийской провинции Идлиб.

Турецкие войска в сирийской провинции Идлиб, 1 марта

Турецкие войска в сирийской провинции Идлиб, 1 марта

Об истоках конфликта между Россией и Турцией в сирийской провинции Идлиб, сценариях дальнейшего развития событий и причинах открытия Анкарой своей границы с Грецией для беженцев DW рассказала эксперт берлинского Фонда науки и политики Дарья Исаченко.

DW: Госпожа Исаченко, как вы оцениваете вероятность дальнейшей эскалации военного противостояния России и Турции на севере Сирии?

Дарья Исаченко: Мы имеем дело с вооруженным конфликтом, в котором возможны непредвиденные обстоятельства - как, например, сбитый в ноябре 2015 года российский боевой самолет. Тот случай привел к тяжелому кризису в отношениях между Турцией и Россией.

Дарья Исаченко

Дарья Исаченко

Но ключевой вопрос в таких ситуациях - как решать подобные проблемы. И тут надо сказать, что сегодня у России и Турции совсем другие отношения, чем это было пять лет назад. Коммуникация идет на всех уровнях, включая президентов, министров, а также непосредственно командующих войсками в Сирии.

Когда на прошлой неделе погибли свыше 30 турецких солдат, СМИ Турции сообщили, что инцидент стал следствием действий сирийского режима, а не российском армии. Не далее как сегодня президент Эрдоган заявил, что действия Турции на территории Сирии не направлены ни против России, ни против Ирана.

- Как же тогда получилось, что в провинции Идлиб Россия противостоит Турции?

- Началось все не с Идлиба, а гораздо раньше - с сирийского конфликта. Цель России заключалась в том, чтобы предотвратить смену режима и спасти Асада, а также укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. Цель Турции была прямо противоположной - свергнуть Асада. В случае с Идлибом, это было не решение проблемы, а ее перемещение в пространстве, когда террористические элементы (из разгромленного "Исламского государства". - Ред.) были перевезены на автобусах в Идлиб. При этом деэскалации в других районах удалось достичь, но проблема осталась.

С апреля прошлого года Сирия проводит операцию в провинции Идлиб, постепенно расширяя территорию, которую контролируют правительственные войска. В результате Турция начала терять там позиции - и это при том, что Идлиб считается важным стратегическим пунктом. В результате произошла эскалация, которую мы сейчас наблюдаем.

- Россия и Турция - важные торговые партнеры. Если конфликт интересов, который мы наблюдаем в Сирии, будет усиливаться, возможны ли какие-то экономические последствия?

- Страны зависят друг от друга в двух областях. Турция от России в - энергетическом плане, а Россия от Турции - из-за Босфора. Но нужно понимать, что два этих рычага могут быть использованы только в случае крайней эскалации, то есть в случае объявления войны. Без этого Турция не может закрыть проливы для российских судов.

- И эта ситуация маловероятна?

- Мы постоянно слышим от руководства и России, и Турции - никто не заинтересован в такой войне. На политическом уровне есть понимание, что эта война не выгодна ни одной из сторон…

- То есть речь идет о повышении ставок накануне переговоров в Москве?

- Да. Ведь последствия такой войны будут катастрофическими не только для экономических отношений России и Турции, но и для всего мира. Потому что Турция - член НАТО. Скорее идет речь о запугивании.

Контекст

Из-за наступления войск Башара Асада в провинции Идлиб Сирия оказалась на пороге новой трагедии. Никогда раньше в стране не было столько беженцев, указывает обозреватель FAZ Райнер Херман. (28.02.2020)

Москва и Анкара едва ли начнут войну друг с другом, но отношения президентов Путина и Эрдогана теперь, похоже, никогда не будут прежними, считает Константин Эггерт. (21.02.2020)

Наступление сирийских войск при поддержке России в провинции Идлиб привело к эскалации конфликта с Турцией. Ситуация грозит разрушить хрупкое соглашение между Анкарой и Москвой. (13.02.2020)

Россия, Турция и Иран договорились о создании зон безопасности в Сирии. По мнению немецких журналистов, это - повод для осторожного оптимизма, не более. (05.05.2017)

Да и Россия не может взять и перекрыть поставки газа в Турцию. Даже если вернуться к событиям 2015 года, переговоры по поводу строительства "Турецкого потока" были приостановлены, но действующие поставки газа в Турцию никто не прекращал.

- Мы видим эскалацию насилия на границе Турции и Греции. Чего добивается Эрдоган, заявляя о том, что он открывает границу для беженцев?

- С одной стороны, эти меры можно интерпретировать как сигнал Европе - Турции нужна помощь ЕС в решении сирийской проблемы, нужен рычаг давления на Путина. И обратите внимание: министр обороны Германии уже сделала заявление о том, что ключ к решению проблемы Сирии находится в Москве. Второй аспект - внутриполитическая ситуация в Турции, где находится уже свыше 3,5 миллионов сирийских беженцев, что создает проблемы для местного населения.

Договор между ЕС и Турцией предусматривал, что Анкара получает финансовую помощь и взамен держит беженцев у себя. Теперь Эрдоган обвиняет ЕС в том, что Турция всех обещанных денег не дополучила. 

У границ ЕС скопились тысячи беженцев, но все, что мы видим, - это закрытая граница со стороны Греции. Это лишний раз показывает, что долгое время в Европе считали, что беженцы - это инструмент турецкого шантажа и никто особо не думал о том, что делать ЕС в том случае, если Эрдоган действительно откроет границы. Это лишний раз демонстрирует отсутствие стратегии в Европейском Союзе, у которого, по сути, нет единой внешней политики.

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  • Беспорядки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

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  • Беженцы в резиновых лодках

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    Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.

  • Жещина с ребенком

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

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  • Беженцы на лодке

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей будет сложно остановить

    Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.

  • Беженцы в Турции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Турция не справляется с беженцами

    Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.

  • Флаги ЕС у здания Еврокомиссии

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    ЕС думает, что делать с беженцами

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:30

Поссорит ли Россию и Турцию сирийский Идлиб?

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Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

Число беженцев на турецко-греческой границе, стремящихся на территорию ЕС, резко растет. Поток мигрантов пытаются сдержать пограничники и полиция. Галерея DW о том, что происходит.  

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