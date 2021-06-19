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Противоракетная оборона (ПРО)

Содержание страницы генерируется автоматически по поисковым запросам "противоракетная оборона" или "ПРО".

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A Patriot missile battery is seen near Prince Sultan air base at al-Kharj on February 20, 2020. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/POOL/AFP via Getty Images)

США сокращают военный контингент на Ближнем Востоке 19.06.2021

США выведут из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии 8 ЗРК Patriot с обслуживающим персоналом и противоракетный комплекс THAAD, пишет WSJ. Пентагон не сообщил, в какие страны направят военных.
Russian S-400 anti-aircraft missile launching system is displayed at the exposition field in Kubinka Patriot Park outside Moscow on August 22, 2017 during the first day of the International Military-Technical Forum Army-2017. / AFP PHOTO / Alexander NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

НАТО предостерегла Турцию от использования российских систем С-400 17.10.2020

Решение об использовании C-400 является национальной прерогативой Анкары, но эта система не может быть интегрирована в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, заявила представитель альянса.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg delivers a speech during a press conference at the end of The North Atlantic Council meeting focused on the situation concerning Iran, at the Ambassadorial level, at NATO Headquarters, in Brussels, on January 6, 2020. - NATO chief Jens Stoltenberg warned on January 6, 2020 that Iran must avoid further violence and provocations, after the alliance held emergency talks on the growing crisis in the Middle East. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Какой ответ решили дать в НАТО на наращивание вооружений в России 17.06.2020

В НАТО утвердили меры по сдерживанию России, увеличивающей свой ракетный арсенал. Среди этих мер - укрепление систем ПРО в Европе и закупка новейших систем обычных вооружений.
FILE PHOTO: The Pentagon in Washington, U.S., is seen from aboard Air Force One, March 29, 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

США успешно испытали гиперзвуковую ракету 20.03.2020

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, выпущенной с острова Кауаи в Тихом океане. Скорость ее полета в несколько раз превышала скорость звука, говорится в сообщении Минобороны США.
ARCHIV - 23.01.2019, Russland, Kubinka: Ein russischer Offizier geht an dem neuen Marschflugkörper vom Typ 9M729 (Nato-Code: SSC-8) entlang, im Hintergrund die Startvorrichtung. Die USA wollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits an diesem Freitag den 01.02.2019 ihren Ausstieg aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen ankündigen. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Как НАТО планирует защитить себя от новых российских ракет 13.02.2020

Министры обороны стран НАТО обсудили меры в ответ на угрозы, которые несут новые российские виды оружия - крылатая ракета 9М729, гиперзвуковые ракета "Кинжал" и система "Авангард".
NATO Secretary General Jens Stoltenberg holds a news conference ahead of a European Union foreign ministers emergency meeting to discuss ways to try to save the Iran nuclear deal, in Brussels, Belgium, January 10, 2020. REUTERS/Johanna Geron

Генсек НАТО анонсировал меры по защите от российских ракет 13.01.2020

НАТО не собирается размещать в Европе собственные ракеты в ответ на появление российских "Новаторов". Вместо этого альянс озаботится укреплением оборонных технологий.

US soldiers take part in the opening ceremony of the Rapid Trident-2017 international military exercises at the Yavoriv shooting range not far from western Ukrainian city of Lviv on September 11, 2017. Rapid Trident -2017 involves approximately 1,800 personnel from 14 nations, including Bulgaria, Canada, Estonia, Italy, Georgia, Lithuania, Moldova, Norway, Poland, Romania, Turkey, Ukraine, the United Kingdom, and the United States. / AFP PHOTO / Yuri DYACHYSHYN (Photo credit should read YURI DYACHYSHYN/AFP/Getty Images)

США увеличат военный контингент в Испании 20.12.2019

Пентагон намерен на 50 процентов увеличить присутствие на испанской военной базе в Роте. Одна из целей этого шага - противостояние российской угрозе. Переговоры с Мадридом уже идут.
ARCHIV The Pentagon again postponed a key test of its troubled THAAD'''' anti-missile defense rocket, seen this file photo, due to a commercial power failure, the Defense Department said. (photo by Lockheed Martin)

США вновь направляют в Саудовскую Аравию дополнительный контингент 11.10.2019

Пентагон одобрил отправку в Саудовскую Аравию двух эскадрилий истребителей, зенитно-ракетных комплексов Patriot и противоракетного комплекса THAAD. Вашингтон намерен защищать свои интересы в регионе.
MIAMI, FL - MAY 26: The USAF Lockheed Martin F-35 Lightning II performs during the Hyundai Miami Beach Air & Sea Show as a National Salute To America's Heroes on May 26, 2019 in Miami, Florida. CAP/MPI04 ©MPI04/Capital Pictures | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Трамп возложил на Обаму вину за покупку Турцией российских ЗРК С-400 16.07.2019

Отказавшись продавать Турции американские комплексы ПВО Patriot, администрация Барака Обамы вынудила Анкару закупить российские ЗРК С-400, заявил нынешний президент США.
MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 5, 2017: S-400 Triumf medium-range and long-range surface-to-air missile systems at Alabino training ground during a rehearsal for the upcoming 9 May military parade marking the 72nd anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II. Valery Sharifulin/TASS |

Почему Турция не хочет отказываться от покупки С-400 у России 09.06.2019

Анкара хочет приобрести у Москвы ЗРК С-400 - вопреки требованиям США, добивающихся от турок отказа от сделки. Беспокойство выражают и страны-члены НАТО. Чем это может грозить Турции?
The Ground-based Midcourse Defense (GMD) element of the U.S. ballistic missile defense system launches during a flight test from Vandenberg Air Force Base, California, U.S., May 30, 2017. REUTERS/Lucy Nicholson

ПРО США сбила межконтинентальную ракету на испытаниях 26.03.2019

В ходе испытаний системы ПРО две наземные противоракеты США сбили межконтинентальную ракету. Первая ракета поразила головную часть, а вторая - тот обломок, который сочла наиболее опасным.
Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a campaign rally, Tuesday, Oct. 4, 2016, in Prescott Valley, Ariz. (AP Photo/ Evan Vucci) |

Трамп представил первую стратегию в сфере ПРО с 2010 года 17.01.2019

На фоне ракетной угрозы со стороны России, Китая, Ирана и КНДР США будут расширять и модернизировать свою систему ПРО. В числе прочего, планируется размещение систем ПРО в космосе, заявил президент Дональд Трамп.

PRIMORYE TERRITORY, RUSSIA - NOVEMBER 17, 2016: Iskander-M missile launcher during a military exercise held by missile and artillery units of the Russian Eastern Military District's 5th army at a firing range in Ussuriysk. Yuri Smityuk/TASS |

Берлин приветствует американскую отсрочку расторжения договора о РСМД 05.12.2018

Германское правительство считает, что судьба договора по ракетам средней и меньшей дальности зависит исключительно от России.
This image released by Lucasfilm Ltd. shows a scene from, Rogue One: A Star Wars Story. (Lucasfilm Ltd. via AP) |

Комментарий: Создание космических войск США мало что изменит 15.08.2018

Заявление Дональда Трампа о создании US Space Command никак не повлияет на процесс мирного освоения космоса. Милитаризация же неизбежна и началась уже давно, считает Фабиан Шмидт.

Polish President Andrzej Duda speaks during a ceremony of signing a contract for the purchase of US Patriot air and missile defence systems as part of the Polish Wisla (Vistula) air defence programme in Warsaw, Poland, 28 March 2018. In November 2017, the US Congress approved the sale of arms to Poland, including the Patriot anti-ballistic missile system. PAP/Pawel Supernak POLAND OUT |

Польша закупит у США ракетные комплексы "Патриот" 28.03.2018

Первая партия стоимостью в 3,8 млрд евро будет поставлена к 2022 году. Всего Польша намерена закупить 8 ракетных комплексов.
29.08.2017 A Japan Self-Defense Forces (JSDF) soldier takes part in a drill to mobilise their Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) missile unit in response to a recent missile launch by North Korea, at U.S. Air Force Yokota Air Base in Fussa on the outskirts of Tokyo, Japan August 29, 2017. REUTERS/Issei Kato

Япония увеличит оборонный бюджет до рекордного уровня 22.12.2017

Правительство Японии одобрило рекордно высокий оборонный бюджет. В сравнении с предыдущим годом расходы возрастают на 1,3 процента.
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