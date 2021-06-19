Противоракетная оборона (ПРО)

Трамп представил первую стратегию в сфере ПРО с 2010 года

На фоне ракетной угрозы со стороны России, Китая, Ирана и КНДР США будут расширять и модернизировать свою систему ПРО. В числе прочего, планируется размещение систем ПРО в космосе, заявил президент Дональд Трамп.