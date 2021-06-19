Противоракетная оборона (ПРО)

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США выведут из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии 8 ЗРК Patriot с обслуживающим персоналом и противоракетный комплекс THAAD, пишет WSJ. Пентагон не сообщил, в какие страны направят военных.
Решение об использовании C-400 является национальной прерогативой Анкары, но эта система не может быть интегрирована в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, заявила представитель альянса.
В НАТО утвердили меры по сдерживанию России, увеличивающей свой ракетный арсенал. Среди этих мер - укрепление систем ПРО в Европе и закупка новейших систем обычных вооружений.
Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, выпущенной с острова Кауаи в Тихом океане. Скорость ее полета в несколько раз превышала скорость звука, говорится в сообщении Минобороны США.
Министры обороны стран НАТО обсудили меры в ответ на угрозы, которые несут новые российские виды оружия - крылатая ракета 9М729, гиперзвуковые ракета "Кинжал" и система "Авангард".
НАТО не собирается размещать в Европе собственные ракеты в ответ на появление российских "Новаторов". Вместо этого альянс озаботится укреплением оборонных технологий.
Пентагон намерен на 50 процентов увеличить присутствие на испанской военной базе в Роте. Одна из целей этого шага - противостояние российской угрозе. Переговоры с Мадридом уже идут.
Пентагон одобрил отправку в Саудовскую Аравию двух эскадрилий истребителей, зенитно-ракетных комплексов Patriot и противоракетного комплекса THAAD. Вашингтон намерен защищать свои интересы в регионе.
Отказавшись продавать Турции американские комплексы ПВО Patriot, администрация Барака Обамы вынудила Анкару закупить российские ЗРК С-400, заявил нынешний президент США.
Анкара хочет приобрести у Москвы ЗРК С-400 - вопреки требованиям США, добивающихся от турок отказа от сделки. Беспокойство выражают и страны-члены НАТО. Чем это может грозить Турции?
В ходе испытаний системы ПРО две наземные противоракеты США сбили межконтинентальную ракету. Первая ракета поразила головную часть, а вторая - тот обломок, который сочла наиболее опасным.
На фоне ракетной угрозы со стороны России, Китая, Ирана и КНДР США будут расширять и модернизировать свою систему ПРО. В числе прочего, планируется размещение систем ПРО в космосе, заявил президент Дональд Трамп.
Германское правительство считает, что судьба договора по ракетам средней и меньшей дальности зависит исключительно от России.
Заявление Дональда Трампа о создании US Space Command никак не повлияет на процесс мирного освоения космоса. Милитаризация же неизбежна и началась уже давно, считает Фабиан Шмидт.
Первая партия стоимостью в 3,8 млрд евро будет поставлена к 2022 году. Всего Польша намерена закупить 8 ракетных комплексов.
Правительство Японии одобрило рекордно высокий оборонный бюджет. В сравнении с предыдущим годом расходы возрастают на 1,3 процента.
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