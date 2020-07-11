Протесты после ареста Фургала: взрывная ситуация в Харабовске

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Протесты в Хабаровске после ареста губернатора Сергея Фургала стали неприятным сюрпризом для Кремля. Сергей Елкин считает, что эта ситуация может по-настоящему "рвануть".
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Автор: Сергей Елкин
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По данным УМВД, в несогласованной акции в Хабаровске участвовали до 12 тысяч человек, местные СМИ оценили численность протестов в десятки тысяч. Полиция не вмешалась в ход протестов.
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