 Протесты после ареста Фургала: взрывная ситуация в Харабовске | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.07.2020

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Россия

Протесты после ареста Фургала: взрывная ситуация в Харабовске

Протесты в Хабаровске после ареста губернатора Сергея Фургала стали неприятным сюрпризом для Кремля. Сергей Елкин считает, что эта ситуация может по-настоящему "рвануть".

Карикатура Сергея Елкина: Владимир Путин говорит по телефону: Да что там у вас в Хабаровске творится?

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