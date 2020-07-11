 Протесты в Хабаровске: ″Без потерь выхода для Кремля уже нет″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.07.2020

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Россия

Протесты в Хабаровске: "Без потерь выхода для Кремля уже нет"

Три дня подряд в Хабаровском крае не прекращаются мирные протесты после ареста местного губернатора Сергея Фургала. DW собрала голоса участников протестов и аналитиков.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Массовые акции протеста проходили в Хабаровском крае все выходные и продолжились в понедельник, 13 июля. Многие жители региона активно выражали несогласие с арестом губернатора Сергея Фургала. Главу края задержали в Хабаровске 9 июля и доставили в Москву. Политик, как полагает следствие, причастен к организации нескольких убийств бизнесменов, совершенных в 2004-2005 годах. По данным СКР, проверяется его причастность и к другим тяжким преступлениям. DW поговорила с участниками протестов и с политическими обозревателями о том, почему так много людей пришли на демонстрации в защиту Фургала и как оценивать действия Кремля в сложившейся ситуации. 

"Дело не столько в Фургале"

39-летний маркетолог Вячеслав Мирончук из Хабаровска в разговоре с DW сказал, что ходил на митинг потому, "что наши власти - в первую очередь, федеральные, ведущие политические силы и партия "Единая Россия" - уже настолько в своем лицемерии закопались, что они перешли все дозволенные границы". По его словам, "дело не столько в Фургале, сколько в наплевательском отношении к каждому человеку - вот что возмутило людей".

Массовые протесты в Хабаровске

Массовые протесты в Хабаровске

Демонстранты, уверен Мирончук, пришли защитить свой выбор, сделанный в 2018 году в ходе избрания  губернатора. "Выставили технического кандидата, Фургала. Он, в принципе, достаточно известный человек в городе, но никогда не был замечен в каких-то политических амбициях, каким-то образом пролез в Госдуму и сидел себе тихо, - объясняет Мирончук. - Но получилось так, что людям окончательно надоела вся эта лицемерная мерзость, которая творится у нас, и они проголосовали неожиданно против действующей власти (за Фургала - Ред.)".

Мирончук уверен, что показательный арест вскоре после голосования по поправкам стал спусковым крючком для протестов. "На всю страну показывают, какой плохой этот Фургал. Мы и сами знаем, что он не без греха. Но его любят - несмотря на все грехи и все экономические штуки в прошлом. И вот так демонстративно взять его и убрать? Это возмутило всех!" 

Только по официальным оценкам, на митинг в субботу пришли до 12 тысяч человек, по независимым подсчетам - от 30 тысяч до 60 тысяч. "Митинговал же не только Хабаровск: Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Вяземское, в деревнях по 10 человек собирались с плакатами в поддержку губернатора. Реально весь край встал, - говорит Мирончук. - Но повторюсь: это не только потому, что Фургал такой замечательный - он даже, может, и не совсем замечательный. Но дело в том, что нас оскорбляют - оскорбляют уже до такой степени, до которой нельзя этого допустить".

"Я увидел, как много хорошего сделал Фургал"

29-летний предприниматель Руслан Ибрагимов говорит, что не состоит в партиях и движениях, но все же пошел на митинг: "Потому что мне не все равно. Потому что два года назад - на тот момент мне было 27 лет - я впервые в жизни воспользовался своим избирательным правом и проголосовал. И за эти два года я увидел, сколько хорошего, сколько действительно хорошего сделал Фургал".

Ибрагимов считает, что губернатор прекратил практику сомнительных госзакупок. По его словам, в них реально стали участвовать и побеждать простые субъекты предпринимательства, не вхожие в какие-то высокие кабинеты. "Для жителей северных районов Хабаровского края он сделал льготные авиабилеты. Выровнял питание в школах - раньше "платники" и "бесплатники", дети из незащищенных слоев населения, питались по-разному. Теперь меню одно для всех". 

Но главной заслугой он считает то, что в крае существенно изменился эмоциональный фон. "Знаете, как говорят, рыба гниет с головы - так вот здесь обратная ситуация. Я сталкивался за эти два года, наверное, практически со всеми бюджетными учреждениями: налоговой, МВД, скорой медицинской помощью, пенсионным фондом, даже службой судебных приставов, - и везде сотрудники как-то стали очень доброжелательны, участливы, они действительно пытаются решить проблему. Может показаться, что я какую-то ересь несу, но это действительно так".

"Все знают, что Москве на Дальний Восток - с высокой колокольни"

К позитивным шагам краевого руководства предприниматель относит и то, что, по его словам, властям удалось значительно сократить госдолг края, а также выставить на торги ненужное имущество предшественников типа дорогих яхт, которые находились на балансе края. "Он - настоящий. И тот факт, что более 60 тысяч человек - а я со своей профессиональной точки зрения могу сказать, что больше 60 тысяч присутствовало на первом субботнем митинге - вышли в его поддержку, говорит о том, что не я один так думаю". Утверждения о координационном центре митингов в Хабаровске Руслан называет ложью: "Люди организовались сами. Мне никто не выдавал плакат - я поехал и напечатал его себе сам". 

Руслан Ибрагимов, 29 лет, предприниматель из Хабаровска

Руслан Ибрагимов: "Я свой плакат напечатал себе сам"

Он считает, что арест Фургала стал катализатором "тех проблем, которые копились в регионе не пять и не десять лет. Все знают, что, по сути, Москве на Дальний Восток - с высокой колокольни". Руслан Ибрагимов полагает, что многие жители региона, такие как он, решили, что больше терпеть такое отношение нельзя. "В предпоследний раз нам плюнули в лицо в 2018-м году, когда Фургал стал губернатором. Тогда у нас показательно забрали столицу Дальнего Востока и перенесли ее в соседний Владивосток. Людям было обидно, но они стерпели. Но когда произошло вот это на прошлой неделе, народ уже не смог терпеть". 

"Меня удивляет, что их в Кремле это удивляет"

Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований ВШЭ и старший научный сотрудник британского исследовательского института Сhatham House, возлагает вину за масштабные протесты - самые массовые в российской провинции за последние годы - на Кремль. "Меня удивляет не столько сильная реакция в Хабаровске, сколько то, что эту реакцию не просчитали в Кремле и что она их удивляет". Администрация президента и Москва в целом продемонстрировали, по его мнению, что "недостаточно адекватно представляют себе ситуацию в регионе".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Политолог Федор Крашенинников считает, что Кремль совершил ошибку еще в сентябре 2018 года, когда сделал ставку на претендента от "Единой России" Вячеслава Шпорта, и теперь пытается исправить ее последствия. "Губернатор в системе Путина должен быть непопулярным серым чиновником. А Фургал нравился - в этом его преступление. На новом избирательном цикле Путину такие не нужны, ему нужны винтики. Это также сигнал другим".

Демонстративный арест губернатора без предъявления четких доказательств вызвал массовые протесты, во-первых, потому, что партия ЛДПР, которую представлял в крае Фургал, смогла мобилизовать людей, а также в силу общего недовольства населения политикой федеральных властей, заметил в разговоре с DW немецкий политолог из берлинского фонда "Наука и политика" Фабиан Буркхардт (Fabian Burkhardt). Он считает маловероятным, что Фургала задержали только за криминальное прошлое или за исход голосования в 2018 году или за недостаточно результаты на голосовании по новой конституции. "Думаю, истинная причина - доминирование его партии, ЛДПР в крае, включая абсолютное доминирование в местных парламентах".

Эксперт: Кремль покажет, "кто хозяин в доме"

Системная оппозиция в России находится под жестким контролем Кремля только на федеральном уровне, считает Буркхардт, и демонстрирует большую независимость в регионах. "Я думаю, что Кремль попытается с корнем вырвать ЛДПР из Хабаровского края", - добавил немецкий политолог. 

Карикатура Сергея Елкина

Карикатура Сергея Елкина

Убрав столь жестким методом губернатора Фургала, Кремль без нужды резко повысил ставки, полагает профессор ВШЭ Николай Петров. "То, что происходит сегодня в Хабаровском крае, теперь важно не только с точки зрения контроля над регионом, это имеет большое значение и для страны в целом. Ясно, что в такой ситуации Кремль не может пойти на попятную. Выхода без потерь для Кремля уже нет".

Наиболее приемлемым выходом из сложившейся ситуации для Кремля было бы, по мнению Петрова, найти такую компромиссную фигуру, которая устроит и жителей Хабаровского края, и ЛДПР, которая контролирует край. "Но даже такой вариант, боюсь, не самый вероятный. Вероятнее вариант, когда Кремль попытается продемонстрировать, что именно он - хозяин в доме". Но даже если протесты в Хабаровске сойдут на нет, говорить о победе власти будет рано: недовольство жителей может снова дать о себе знать на выборах в Госдуму в следующем году, уверены аналитики.

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