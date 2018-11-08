 Протесты в России активнее всего организуют КПРФ и Навальный | Новости из Германии о России | DW | 08.11.2018

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Россия

Протесты в России активнее всего организуют КПРФ и Навальный

В 2018 году в РФ резко возросла протестная активность. Среди регионов лидером по акциям протеста стал Санкт-Петербург, Москва оказалась лишь на девятом месте.

Акция протеста против пенсионной реформы в Москве в сентябре 2018 года

Акция протеста против пенсионной реформы в Москве в сентябре 2018 года

Больше всего протестных акций в России в текущем году прошло в Санкт-Петербурге, говорится в докладе Центра экономических и политических реформ, опубликованном в четверг, 8 ноября, на его сайте. В рейтинге регионов 2-е и 3-е места заняли Ростовская область и Краснодарский край, Москва оказалась лишь на 9-м месте.

Контекст

Предстоящее повышение пенсионного возраста в РФ вызвало массовые протесты. Три года, "подаренных" женщинам, успокоили депутатов, но не 24-летнюю журналистку Марию Кольцову. (27.09.2018)

В интервью DW активист экологического движения Андрей Жданов рассказал, как борьба против свалки мусора в подмосковном Волоколамске изменила его жителей и их условия жизни. (22.08.2018)

Власти оценили протестный потенциал сторонников Навального. В условиях политической турбулентности на фоне пенсионной реформы Кремлю есть чего опасаться, считает Александр Плющев. (25.09.2018)

В 2018 году в РФ резко возросла протестная активность, отмечают авторы документа. За девять месяцев прошли 2154 акции, тогда как за весь прошлый год - 1479. Чаще всего россияне протестовали против пенсионной реформы (46,5% всех акций). 7,3 процента акций связаны с экологическими проблемами, из них 3,5 процента "мусорные бунты" , 7 процентов составили протесты обманутых дольщиков, 4,9 процента акций были трудовыми протестами.

Наибольшую активность в организации протестных акций проявили КПРФ (36,2%) и сторонники Алексея Навального (13,1%).

Власти создают препятствия протестам

83,4 процента всех акций протеста были согласованы с властями. Но, как отмечают авторы исследования, большинство этих акций можно считать лишь "условно санкционированными", поскольку организаторам приходилось добиваться согласования многократными попытками или через суд. Кроме того, власти активно создают помехи как при согласовании акций, отказывая организаторам в удобных центральных площадках, вытесняя их на окраины и в неудобно расположенные гайд-парки, организуя внезапные ремонтные работы, так и во время их проведения, мешая шумом, музыкой и иными способами.

Среди несогласованных протестов большинство составили акции сторонников Навального и стихийные митинги по актуальным проблемам, например "мусорные митинги". В этих случаях власти часто действовали жестко, с применением силы и массовыми задержаниями. 

По данным авторов, самой распространенной реакцией властей на любые протесты является противодействие. В особенности это касается протестов с политическими требованиями или по вопросам федеральной повестки, как в случае с пенсионной реформой.

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    Автор: Владимир Дорохов


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  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

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    "Он вам не Димон"

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  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

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  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

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    Как живут цари госкорпораций

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    Автор: Марина Барановская


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Ссылки в интернете

http://cepr.su/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%A0%D0%A4-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf

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