Протесты в Москве: российская Фемида бьет наотмашь

Суды выносят обвинительные приговоры в отношении участников протестов в Москве. Карикатурист Сергей Елкин задумался о принципах работы российского правосудия.
В Москве прошло сразу несколько заседаний по так называемому "московскому делу". Корреспондент DW следила за судьбами обвиняемых в Тверском и Мещанском судах. (03.09.2019)
Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять росгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие. (04.09.2019)
Перед выборами в Мосгордуму власть посылает предостерегающие сигналы потенциальным участникам протестов. Стараясь при этом не "раскачивать лодку", считает Александр Плющев. (03.09.2019)