Протесты в Кишиневе: возможен ли в Молдавии армянский сценарий?

В Кишиневе уже 10 дней продолжаются протесты из-за отмены результатов выборов мэра. Ждет ли Молдавию своя "бархатная революция"? DW разбиралась в ситуации.
В Молдавии уже 10 дней продолжаются протесты оппозиции из-за отмены результатов досрочных выборов мэра Кишинева. Сперва итоги голосования признал недействительными суд, а в пятницу, 29 июня, выборы объявила несостоявшимися и Центральная избирательная комиссия. Почему это произошло, и могут ли непрекращающиеся с 19 июня демонстрации перерасти в революцию по армянскому образцу?
Выборы мэра Кишинева: что пошло не так
З июня победителем второго тура голосования на местных выборах в Кишиневе стал единый кандидат от трех проевропейских партий, лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. За него отдали голоса почти 53 процента избирателей. Политика поддержали партия "Действие и солидарность" и либерал-демократы.
Его конкурент - кандидат от Партии социалистов Ион Чебан - занял второе место, набрав чуть более 47 процентов голосов. Социалисты не согласились с такими результатами и обратились в суд, обвинив Андрея Нэстасе в нарушении законодательства: в день выборов он публиковал в соцсетях призывы к гражданам прийти на избирательные участки.
Заседание суда первой инстанции проходило в закрытом режиме. Решение было неожиданным для всех, в том числе и для подавших в суд социалистов: признать недействительными результаты местных выборов в Кишиневе в целом.
Предвыборная агитация в день выборов запрещена - все по закону?
Спустя несколько дней судья Родика Бердило, вынесшая скандальный вердикт, заявила через соцсети, что руководствовалась "исключительно законом, который не допускает в день выборов предвыборной агитации в любой форме". Ее решение оставила в силе Апелляционная палата Кишинева, а 25 июня его подтвердила и последняя инстанция - Высшая судебная палата (ВСП).
Заседание ВСП проходило на фоне многодневных массовых протестов оппозиции, начавшихся 19 июня после вынесения самого первого вердикта. Люди требуют признать результаты голосования, отправить в отставку участвовавших в процессах судей, а также отменить принятый парламентом летом прошлого года закон о смешанной избирательной системе. Согласно ему, первое голосование частично по партийным спискам, частично по одномандатным округам состоится уже осенью на выборах в парламент.
Отмену результатов выборов в Молдавии критикуют со всех сторон
Вердикт молдавского суда раскритиковали и политики с разных флангов. Так, пророссийский президент страны Игорь Додон считает, что создан "опасный прецедент", который будет иметь "очень серьезные последствия в долгосрочной перспективе". По мнению главы государства, решение ВСП может повлиять и на парламентские выборы. Как именно, он, правда, не пояснил.
Молдавские СМИ цитируют слова премьер-министра Павла Филипа, который сообщил во время своего рабочего визита в Вашингтон 24-26 июня, что "разочарован решением суда", не видит в нем логики, но вмешиваться не намерен.
Лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила в ходе одного из митингов, что в стране началась диктатура, и объявила о создании Национального комитета сопротивления. Фракция парламентской Либеральной партии на пресс-конференции в Кишиневе 27 июня потребовала отставки главы государства, председателя кабмина и спикера парламента. Их партия считает виновными в создавшейся ситуации, так как они, по мнению либералов, контролируют суды.
Европейская помощь Кишиневу под вопросом
Из-за ситуации в Кишиневе у Молдавии могут возникнуть проблемы с первым траншем финансовой помощи в размере 100 млн евро, который планировался на осень. Такое предположение в интервью местным СМИ высказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn). Он отметил, что ЕС уважает верховенство закона, но нет стопроцентной гарантии, что оно существует в Молдавии.
27 июня на официальном сайте ЕС появилась совместная декларация Хана и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, где подчеркивается, что из-за решения ВСП кишиневцы лишились "своего мэра Андрея Нэстасе, избранного демократическим путем". Авторы документа ожидают от Молдавии гарантий независимости системы правосудия "в соответствии с международными обязательствами".
Отмена результатов выборов мэра - вердикт с политическим оттенком
Между тем мнения юристов по поводу законности вердикта суда разделились. Так, кишиневский адвокат Фадей Нагачевский его одобряет: с его точки зрения, оба кандидата на выборах допустили нарушения. О каких именно нарушениях идет речь, он не уточнил.
В интервью DW юрист Павел Мидриган назвал решение суда "юридическим с политическим оттенком". По его мнению, такой вердикт выгоден правящей Демократической партии, которая "боится подпускать оппозицию к рычагам власти, тем более в канун парламентских выборов". Лидера Демпартии, олигарха Влада Плахотнюка, оппозиция и СМИ обвиняют в контроле над всеми госинститутами, в том числе над судами.
Армянский сценарий в Молдавии
При этом Павел Мидриган убежден: армянский сценарий в Молдавии невозможен. Протесты ничем не закончатся. Главная причина - в разобщенности общества по этническим, языковым, социальным признакам, политическим и геополитическим предпочтениям. По словам адвоката, в стране "нет объединяющей идеи и силы, способной повести за собой".
У экс-представителя Молдавии в Совете Европы, правозащитника Алексея Тулбуре, иное мнение. Повторение армянского сценария возможно при выполнении нескольких условий. Во-первых, организаторам протестов нужно "найти правильные слова, чтобы объединить людей и вывести их на улицу". В инициативной группе должны быть представлены люди из разных этнических, языковых, профессиональных групп. И, наконец, "все зависит не столько от массовости, сколько от непрерывности протеста. Нельзя уходить с площади и протестовать раз в неделю", поделился эксперт своей точкой зрения с DW.
29 июня ЦИК постановил: повторного голосования в Кишиневе не будет. До лета следующего года, когда пройдут очередные местные выборы, руководить городом будет исполняющий обязанности мэра. Кресло градоначальника освободилось еще в феврале, когда в отставку подал Дорин Киртоакэ.
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