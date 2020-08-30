 Протесты в Беларуси: страны Балтии объявили Лукашенко персоной нон грата | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 31.08.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: страны Балтии объявили Лукашенко персоной нон грата

В Беларуси не прекращаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 31 августа.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями понедельника, 31 августа (время московское).

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Митрополита Минско-Могилевского, архиепископа Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь, сообщает белорусский католический портал catholic.by. Сотрудники пограничной службы без объяснения причин отказали председателю Конференции католических епископов в Беларуси Кондрусевичу во въезде, когда тот возвращался из заграничной командировки. Тадеуш Кондрусевич является гражданином Беларуси.

Лилия Власова

Лилия Власова

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В Минске задержана член президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова.Утром ее вызвали к 15.00 в Центральное РУВД по факту участия в несанкционированном митинге, сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Координационный совет насчитывает 60 членов, расширенный состав - 4200 человек, при этом на рассмотрении находятся еще более 10 тысяч заявок на вступление в расширенный состав.

Страны Балтии запретили въезд Лукашенко и еще 29 белорусам

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Латвия, Литва и Эстония объявили персонами нон грата 30 граждан Беларуси. В числе тех, кому запрещен въезд в страны Балтии, оказались Александр Лукашенко и его старший сын Виктор, а также сотрудники администрации Лукашенко, ЦИК, министерства внутренних дел, министерства юстиции, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ Беларуси и других ведомств. Все они "личными действиями организовывали фальсификации на президентских выборах и поддерживали насильственное подавление мирных протестов", говорится в заявлении МИД Латвии.

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Видные эстонские общественные деятели и активисты призвали премьер-министра страны Юри Ратаса, президента Керсти Кальюлайд, а также глав МИД Урмаса Рейнсалу и Минобразования Майлис Репс, поддержать граждан Беларуси. Авторы открытого письма предлагают "рассмотреть вопрос о практической поддержке белорусов, потерпевших от действий белорусских силовиков и репрессивного аппарата, утратившего народное доверие и признание демократических лидеров мира Александра Лукашенко". Речь идет, в частности, о содействии лечению пострадавших в ходе протестов и помощи при трудоустройстве IT-специалистам, студентам, аспирантам, ученым и преподавателям из Беларуси, потерявшим работу "вследствие давления или репрессий".

"От лица небезразличных к судьбе белорусов граждан Эстонии и стран Балтии, Конгресса новой белорусской диаспоры Европы и США благодарим вас за внимание к судьбе Беларуси и вашу искреннюю приверженность демократическим преобразованиям в Беларуси", - говорится в письме.

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Правительство Германии "однозначно принимает сторону людей в Беларуси, стремящихся к свободе, демократии и политическим изменениям", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он назвал "впечатляющим" "мужество многих тысяч людей", которые "не дают запугать себя непрекращающимися репрессиями" со стороны Александра Лукашенко и "его спецподразделений". Лукашенко пора "признать истинное положение вещей", продолжил Зайберт.

У "Комсомольской правды" в Белорусии" сменился главред

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Главным редактором "Комсомольской правды" в Белорусии" назначена Марина Бунакова. Андрей Левковский, занимавший эту должности ранее, стал первым заместителем главного редактора, сообщает корреспондент DW. В августе типография государственного "Белорусского дома печати", который подчиняется Управлению делами президента Беларуси, несколько раз отказывалась печатать тираж "Комсомольской правды в Белорусии", писавшей о жестокости ОМОна и милиции по отношению к демонстрантам.

Александр Лукашенко и Владимир Путин 7 августа 2020 года

Александр Лукашенко и Владимир Путин 7 августа 2020 года

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Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели, точные сроки согласовываются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун задержан по статье КоАП о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и находится в РУВД в Солигорске. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на представителя ГАИ Минской области Сергея Чеботарева.

Лукашенко: "Надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности"

++12.15++

Глава Беларуси Александр Лукашенко признал, что стране необходима система, "не завязанная" на личности президента. На рабочей встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало Лукашенко заявил: "Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко". 

"Поэтому, я думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века. Но ответственно: вносите предложение - распишитесь за это предложение", - продолжил президент. Он также назвал суды в Беларуси "самыми независимыми" и заявил, что "мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения", которые бы "двигали наше общество вперед".

++11.45++

В районе Минска Малиновке группа протестующих заблокировала проезжую часть. "Мы тоже хотим работать, а нас увольняют!" - кричат они. Водители, за исключением одного, отнеслись к акции с пониманием, отмечает Telegram-канал NEXTA Live.

++11.20++

Задержан и доставлен в РУВД глава стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун, сообщает Telegram-канал стачкома. 

++10.50++

Футболист клуба "Крумкачы" Сергей Козека, задержанный в воскресенье в Минске во время акции протеста, был доставлен в больницу из Ленинского РУВД, сообщил один из основателей клуба Владислав Майоровский.

"Паша Рассолько ночь провел в Ленинском РОВД. Сергея Козеку среди ночи оттуда же забрала скорая. В наручниках и под конвоем", - написал Майоровский в Facebook. - С ребятами работает адвокат. Была назначена судебно-медицинская экспертиза по факту нанесения им телесных повреждений. Сегодня будут проводиться следственные действия".

По словам Майоровского, футболисты не были участниками акции, а просто " ребята возвращались с тренировки <…> и подверглись атаке, избиению и захвату. Их обвиняют в нападении на милицейский автомобиль". 

Тихановская выступит в Совбезе ООН и ПАСЕ

++10.30++

Находящаяся в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в начале сентября планирует выступить с докладом на крупнейших мировых политических площадках, сообщили в понедельник в ее штабе. Запланировано участие по видеосвязи 4 сентября с докладом в Совете Безопасности ООН, затем 8 сентября - в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщает "Интерфакс".

++09.00++

На марше протеста в Беларуси 30 августа 2020 года

На марше протеста в Беларуси 30 августа 2020 года

В событиях, происходящих сейчас в Беларуси, прослеживаются признаки гибридной войны, заявил в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Беларуси Виктор Тумар.

Для победы в информационной войне в современных реалиях необходимо захватить сознание людей посредством телевидения и интернета, считает он. "Порядка 95% людей, возраст которых до 30 лет, они пользуются этим интернетом, и они, как говорится, являются "топливом революции", - сказал Тумар, который считает, что для защиты от деструктивного воздействия на население в интернете эффективны FM-радио и листовки образца Великой Отечественной войны.

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Западные соседи Белоруссии усиливают военный потенциал и разворачивают разведывательную деятельность против республики, заявил начальник главного управления Генерального штаба белорусских ВС Руслан Косыгин. "Проводят усиление собственных военных потенциалов, так и возможностей по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов. Очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны", - сказал Косыгин в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, на территории соседних западных стран на постоянной основе находится контингент войск, в составе которого более 10 тыс. человек личного состава, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники.

В пятницу, 28 августа официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе имеют оборонительный характер и были развернуты до политического кризиса в Белоруссии, отмечает "Интерфакс".

Хроника протестов в Беларуси 30 августа

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  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

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    Пресс-секретарь Лукашенко 30 августа в ответ на запрос РИА "Новости" о том, где он находится, прислала его фотографию с автоматом в руках на фоне Дворца независимости. Ряд СМИ выразили сомнение в актуальности этого снимка. При этом неделю назад после массовой акции протеста Лукашенко прибыл к своей резиденции с автоматом.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года.

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    На акции были задержания

    По официальным данным МВД на 18 часов, только в Минске задержаны 140 человек.

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    Участники акции легли на дорогу перед милицейским кордоном со спецтехникой, который перекрыл улицу в центре Минска.

    Автор: Ольга Тихомирова


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