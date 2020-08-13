Протесты в Беларуси: их женское лицо

"Сегодня просто стало очевиднее, какие у нас сильные и прекрасные женщины, но они и раньше такими были", - уверена минский фотограф-видеограф Екатерина Игнашевич. Она оставила на время коммерческие съемки, чтобы освещать драматические события в стране, начавшиеся после президентских выборов. 12 августа Игнашевич снимала акцию белорусских женщин, которые вышли на улицы и выстроились в цепи солидарности, протестуя против насилия и произвола белорусских силовиков.

До этого с 9 августа, несмотря на жесткие задержания, тысячи белорусок наравне с мужчинами выражали свое возмущение официальными итогами голосования, считая их сфальсифицированными. СМИ облетело фото, на котором женщины разного возраста стоят впереди колонны протестующих, как бы заслоняя их. Почему белоруски хотят перемен и что для этого делают - три истории от DW.

"Над людьми издеваются и думают, что мы стадо"

"Люди были не согласны с результатами выборов, вот и вышли 9 августа вечером. И я несогласна, но куда я пойду? Не могу оставить детей. Если бы я была уверена, что с ними все будет в порядке, то, конечно, присоединилась бы", - делится 32-летняя Виктория, работник железной дороги и многодетная мать.

Женщины в Беларуси протестуют наравне с мужчинами

Она решила, что раз не может протестовать на улице, то будет хотя бы рассказывать о происходящем друзьям и коллегам. Виктория зарегистрировалась на платформе "Голос" (ресурс для параллельного подсчета голосов. - Ред.) и увидела, сколько людей поддерживают Светлану Тихановскую.

"Я шла голосовать и верила, что у нас будут честные выборы. Столько людей было за Тахановскую, а выиграл нынешний президент! Над людьми издеваются и думают, что мы стадо, которое ничего не понимает", - возмущается Виктория. Она считает, что нынешние власти ничего не делают для поддержки молодежи, а прибавки к пенсиям старикам незначительны: "Молодежь уезжает за границу, потому что здесь нет возможности заработать. Пенсии, конечно, повышают, но растут коммунальные платежи, цены в магазинах. Что добавили, то и отняли".

"Я очень хочу изменений в Беларуси"

Фотограф-видеограф Екатерина Игнашевич, которой 26 лет, в эти дни отложила в сторону гламурные съемки, чтобы запечатлеть ход белорусского поствыборного протеста. До этого она делала сюжеты о платформе "Голос" и инициативе "Честные люди", записывала финальное обращение объединенного штаба альтернативного кандидата Светланы Тихановской.

Сейчас невозможно быть вне политики, народ настолько сплочен, что в это не вовлекаться нереально, отмечает Екатерина. Что касается протестной активности белорусок, тот тут она уверена, что женщины всегда были сильными, просто сейчас это все смогли увидеть.

Белорусские женщины всегда были сильными, просто сейчас это все смогли увидеть

Свою политическую позицию Игнашевич старалась донести до семьи, которая вначале не разделяла ее убеждения: "Мне было странно смотреть на свою семью. Я очень хочу изменений в Беларуси, а родные меня не понимают". Но девушке удалось изменить мнение ее родных: "Я почувствовала, что начались подвижки, мама зарегистрировалась на платформе "Голос". Сейчас вспоминаю, и слезы на глазах - для меня это было очень важно. Я общаюсь с родителями, и им не все равно, что происходит в стране".

Екатерина признается, что не помнит дня, чтобы не брала с собой в город портфель с вещами на случай задержания: "После того, что происходило в Минске, мне не страшно попасть в СИЗО, страшнее быть покалеченной. Я не поддерживаю баррикады и силовые действия - идти на власть, используя их методы, бесполезно".

"Страшно, когда в "скорой" вместо водителя омоновец в балаклаве"

IT-специалист Татьяна также не удивлена нынешней политической активностью белорусок: "Наши женщины всегда были сильными и умными. Я восхищаюсь и Светланой Тихановской, и Вероникой Цепкало, и Марией Колесниковой". Она не скрывает и свою позицию - делает фото, пишет посты в соцсетях, поддерживать тех, кому нужна помощь - и материально, и просто добрым словом.

Во время акции солидарности белоруски пытались вручить милиционерам цветы

Накануне выборов 44-летняя Татьяна ходила на митинги Тихоновской, правда даже на разрешенных акциях не чувствовала себя в безопасности: "На всякий случай предупреждаешь родных, коллег, что могут задержать. Надеваешь на митинг футболку с символикой объединенного штаба, сверху кофту, потому что идти в такой майке по городу страшновато".

Женщина полагает, граждане Беларуси последние дни выходят на улицы, чтобы просто заявить, что хотят перемен и нового президента: "Обычный человек в Беларуси ничего не значит. По государственному телевидению нас называют быдлом, овцами, говорят, что нами кто-то руководит из-за рубежа, но это не так. Просто в каждом из нас созрел протест".

Татьяна переживает из-за того, что сейчас происходит в стране. Ее возмущает неоправданная жестокость со стороны силовиков, в том числе и в отношении мимо проходящих людей, которые не участвуют ни в каких протестах: "Автозаки - обычное дело на улицах, автозак становится общественным транспортом. Страшно, когда в скорой вместо водителя видишь омоновца в черной балаклаве".

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