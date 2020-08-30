Протесты в Беларуси: военные заявляют о "гибридной войне" против республики

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями понедельника, 31 августа (время московское).

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В событиях, происходящих сейчас в Беларуси, прослеживаются признаки гибридной войны, заявил в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Беларуси Виктор Тумар.

Для победы в информационной войне в современных реалиях необходимо захватить сознание людей посредством телевидения и интернета, считает он. "Порядка 95% людей, возраст которых до 30 лет, они пользуются этим интернетом, и они, как говорится, являются "топливом революции", - сказал Тумар, который считает, что для защиты от деструктивного воздействия на население в интернете эффективны FM-радио и листовки образца Великой Отечественной войны.

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Западные соседи Белоруссии усиливают военный потенциал и разворачивают разведывательную деятельность против республики, заявил начальник главного управления Генерального штаба белорусских ВС Руслан Косыгин. "Проводят усиление собственных военных потенциалов, так и возможностей по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов. Очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны", - сказал Косыгин в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, на территории соседних западных стран на постоянной основе находится контингент войск, в составе которого более 10 тыс. человек личного состава, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники.

В пятницу, 28 августа официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе имеют оборонительный характер и были развернуты до политического кризиса в Белоруссии, отмечает "Интерфакс".

Хроника пртестов в Беларуси 30 августа

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