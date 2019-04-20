Протестующие в Судане прекратили переговоры с военными властями

Лидеры массовых протестов в Судане прекратили переговоры с военным советом, свергнувшим президента Омара аль-Башира. Военные власти в понедельник, 22 апреля, призвали протестующих прекратить блокировать улицы в Хартуме и других городах. Днем ранее глава совета генерал Абдель Фаттах Абдулрахман допустил создание правительства, состоящего из политиков и военных.

В свою очередь, протестующие требуют немедленного формирования в стране гражданского переходного правительства. В противном случае организаторы угрожают усилением протестов. Они видят в военных властях продолжение режима аль-Башира.

Чрезвычайное положение в Судане

Военные захватили власть в Судане 11 апреля. Они ввели режим чрезвычайного положения в стране на три месяца и переходный период на два года.

12 апреля в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием сформировать гражданское переходное правительство. Свергнутый президент Омар аль-Башир находился под домашним арестом, однако через несколько дней был переведен в тюрьму для особо опасных преступников в столице страны.

Гаага подозревает аль-Башира в причастности к геноциду в Дарфуре

Массовые протесты против Омара аль-Башира начались в декабре 2018 года. Изначально активисты выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен на авторитарно правящего страной президента. В феврале аль-Башир объявил в стране чрезвычайное положение и ограничил свободу собраний, чтобы не допускать новых протестов.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча. Международный уголовный суд в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут суду свергнутого президента, а будут судить его на родине.

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