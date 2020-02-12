Протеже Меркель уходит с поста лидера ХДС: что ждет партию?

Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила об уходе с поста главы Христианского-демократического союза. Как это повлияет на расклад политических сил в Германии и перспективы правящей партии?
В немецких масс-медиа с начала недели развернулись бурные дискуссии о том, кто станет новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС), когда его (или ее) изберут, и как это повлияет на будущий курс партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) - ведущей в нынешней правящей коалиции. Все эти вопросы возникли сразу после того, как ставленница Меркель, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) неожиданно отказалась от борьбы за пост канцлера и анонсировала свой уход с поста лидера ХДС.
Комментируя свое решение на пресс-конференции 9 февраля, Крамп-Карренбауэр заявила: "Председателем партии и кандидатом на пост канцлера, с моей точки зрения, в итоге должен быть один человек. И поэтому я буду оставаться главой ХДС до того момента, пока не будет принято решение о кандидате на пост канцлера". Ранее Меркель также говорила, что для нее посты лидера ХДС и главы правительства представляются неразделимыми.
Крамп-Карренбауэр, чью имя и фамилию в стране традиционно сокращают до аббревиатуры АКК, была избрана председателем ХДС чуть больше года назад, сменив на этот посту Меркель, которая отказалась от партийной должности, чтобы до окончания своих канцлерских полномочий в 2021 году оставаться во главе правительства. Это стало своего рода экспериментом для ХДС, учитывая, что на протяжении многих десятилетий должности руководителя правящей партии и канцлера занимал один человек.
ХДС на распутье
Этот эксперимент провалился. Несмотря на то, что после избрания АКК председателем ХДС Меркель старалась держаться в стороне, предоставив своей потенциальной преемнице возможность проявить себя и набрать политические очки, та не сумела завоевать такой авторитет и влияние, которыми долгое время обладала Меркель. Скорее наоборот. С тех пор, как Крамп-Карренбауэр возглавила ХДС в декабре 2018 года, раскол в партии становился все очевиднее.
Уже тогда из тона и содержания внутрипартийных дискуссий стало ясно, что ХДС оказалась на распутье. На протяжении 18 лет Ангела Меркель определяла курс партии. Под ее руководством христианские демократы сместились ближе к центру политического спектра, переняв многие идеи социал-демократов. По мере того, как ХДС претворяла в жизнь эти идеи, уровень поддержки населением самой Социал-демократической партии Германии (СДПГ) неуклонно падал.
Одновременно с этим на правом политическом фланге образовалась брешь, которую заполнила правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), придерживавшаяся поначалу консервативных взглядов. А в рядах самой ХДС сформировалась консервативная оппозиция, объединившаяся в так называемый "Союз за ценности" (Werteunion), который в настоящее время набирает популярность.
Скандал на выборах премьер-министра Тюрингии
Противоречия в рядах ХДС ярко высветили скандальные выборы премьер-министра Тюрингии на прошлой неделе. За кандидатуру представителя Свободной демократической партии (СвДП) Томаса Кеммериха (Thomas Kemmerich) на пост главы земельного правительства проголосовали не только правые популисты из АдГ, но и большинство парламентариев от ХДС. Они, таким образом, фактически проигнорировали инструкции АКК.
В первый же день после избрания Кеммерих заявил об отставке, сославшись на решение своей партии. А Меркель, находившаяся в поездке по странам Африки, выступила за пересмотр итогов голосования. Избрание Кеммериха с помощью голосов депутатов и из АдГ произошло "вразрез с ценностями и убеждениями ХДС" и стало "плохим днем для демократии", подчеркнула она.
Армин Лашет или Фридрих Мерц?
Крамп-Карренбауэр в начале своего председательства пыталась интегрировать в партийную работу представителей консервативного крыла ХДС, но безуспешно.
Консерваторы, несомненно, усилят свое влияние, если новым лидером ХДС станет давний оппонент нынешнего канцлера Фридрих Мерц (Friedrich Merz), адвокат и в прошлом глава парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Мерц уже боролся за пост председателя ХДС, но проиграл выборы на съезде в конце 2018 года, немного уступив АКК.
Еще одним возможным преемником Крамп-Карренбауэр считается премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet), близкий союзник Меркель.
Сам Лашет пока не высказался по поводу того, планирует ли он бороться за пост главы ХДС и за то, чтобы стать кандидатом в канцлеры от христианских демократов. Учитывая идейное разнообразие партии и ее региональных объединений, ХДС нужно предъявить избирателям убедительное аргументы, отметил Лашет после сообщения об отставке АКК.
Каким будет дальнейший курс ХДС?
Тем временем оппозиция в бундестаге выражает беспокойство о том, что если ХДС возглавит Мерц, то партия вскоре начнет создавать коалиции с АдГ. Заслуга АКК в том, что она удерживала ХДС от ухода вправо и тем самым "сохраняла душу партии", указывает сопредседатель Левой партии Катя Киппинг (Katja Kipping). Поэтому в данном случае речь идет не только о новом лидере ХДС, но и о будущем курсе партии, считает Киппинг.
Между тем сама Крамп-Карренбауэр исключает возможность какого-либо сближения или сотрудничества как с АдГ, так и с Левой партией. АдГ "противоречит всему, что делает из нас ХДС", заявила она 9 февраля, добавив также, что "история и программа Левой партии абсолютно несовместимы с основными принципами ХДС".
Удастся ли АКК и в дальнейшем придерживаться этой позиции? После объявления об отставке ее пребывание на посту лидера ХДС - лишь временная мера. Да и сможет ли она теперь продвигать свои взгляды, если даже раньше ей для этого не хватало авторитета? Крамп-Карренбауэр, однако, не сдается: "Я была председателем партии, я сейчас председатель партии, и я им останусь в обозримом будущем".
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