 Проституция в Германии - легально, но очень опасно | Анализ политических событий в Европе, России, мире | DW | 26.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика и общество

Проституция в Германии - легально, но очень опасно

Подавляющее большинство женщин, занимающихся проституцией в ФРГ, приезжают из Восточной Европы. В интервью DW комиссар полиции рассказал об условиях работы проституток в Германии.

Плакат в защиту прав проституток: Разные профессии. Одинаковые права

Плакат в защиту прав проституток: "Разные профессии. Одинаковые права"

Проституция в Германии официально разрешена. Правда, проблему насилия в отношении проституток легальный род их занятий не решает. Этот бизнес часто контролируется организованными группировками, и женщины боятся давать показания против обидчиков, опасаясь мести. О специфике их труда и расследованиях связанных с ним преступлений DW рассказал Вольфганг Финк (Wolfgang Fink), следователь из Управления уголовной полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Deutsche Welle: Уже десять лет вы расследуете правонарушения в сфере оказания сексуальных услуг. Какие сейчас условия работы у женщин?

Вольфганг Финк: Нужно проводить различие между "бордельной" проституцией и той, которую принято называть уличной. Работа в публичных домах чуть комфортнее - клиентура более надежна, чем в случае уличной проституции. Но в обоих случаях я бы не сказал, что женщины работают в хороших условиях. Бордели, как правило, открыты круглосуточно. Там постоянно зажжен свет, температура в помещениях не меняется. Женщины крайне редко выходят наружу. Они не знают - и мы часто это замечаем при разговорах с ними, - какое сейчас время года или какое число.

Выросло количество женщин, занимающихся проституцией от бедности, и цены рухнули - в первую очередь на улице. За 20 или 30 минут "услуг" нужно заплатить всего 30 или 40 евро. Еще мы отмечаем, что этот бизнес все чаще уходит в интернет. Происходит анонимизация женщин, которых воспринимают как товар: его можно заказать, как в интернет-каталоге. И это, конечно, ведет к тому, что полиции все сложнее находить основания для расследования.

Девушки в баре в Кельне (фото из архива)

Девушки в баре в Кельне (фото из архива)

- Почему женщины оказываются в Германии?

- Многие женщины из Восточной Европы приезжают сюда под давлением экономических обстоятельств. Они знают, что им здесь придется заниматься проституцией, работать в каком-нибудь баре. Однако им не говорят, что они должны будут отдавать все деньги. Они также знают, как проституция влияет на занимающихся ею женщин, - об этом можно прочитать как минимум на форумах в интернете. Но на собственной шкуре испытать, что означает ежедневно спать со многими мужчинами, - это все же нечто другое. И когда ты попадаешь внутрь этой системы, вырваться оттуда очень сложно.

- Почти у всех женщин есть сутенер, которому они должны отдавать деньги. Почему они не могут работать самостоятельно?

- Потому что женщины из Восточной Европы как минимум из-за языкового барьера не могут приехать сюда и сказать: "Я хочу заниматься проституцией". Существуют различные механизмы: как женщина должна двигаться, что она должна делать, как она должна заговаривать с клиентами. Все это женщины должны знать, это своего рода профобучение. То, как они должны себя вести, им говорят сутенеры или группировки, работающие в этой сфере. Но самостоятельно приехать сюда и заявить, что я буду зарабатывать деньги проституцией, почти невозможно.

Когда женщина занимается проституцией, она это часто делает из любви к своему партнеру, который говорит ей: "У меня нет работы, ты должна обеспечить наше общее будущее". Кроме того, женщина может оказаться в плену ложных представлений: что ей подарят сумочку "Гуччи" или что-то еще, будут возить в хороших машинах. Но как только женщина понимает, что ей все это на самом деле не нужно, давление усиливается. Сперва оно мягкое, затем может перерасти в жесткие столкновения иногда с тяжелыми увечьями и угрозами - в том числе в адрес семьи.

- Что это за группировки?

- Часто это байкеры или похожие на них объединения, такие как Hells Angels или United Tribuns. Еще бывают случаи, когда женщин принуждают к проституции родственники, к примеру, братья, которые также выступают как сутенеры.

- Наверняка сложно порвать эти сети?

- Да. Часто женщины, столкнувшиеся с несправедливостью, не готовы давать показания. Они прекрасно знают, что если выступят против своих сутенеров, знакомых, в целом против этих темных дел, то им придется столкнуться с местью. И преступники это тоже знают. А без заявления женщины никого нельзя признать виновным.

Но есть и женщины, которые дают показания, проститутки, которые приходят в полицию, - чаще всего сразу после случаев жестокого обращения. Искусство тогда заключается в том, чтобы с помощью женских организаций помочь им покончить с проституцией и дать перспективу - профессиональное образование или любую другую возможность зарабатывать на жизнь. Это требует большой поддержки и доверительного отношения. Иногда это получается, иногда нет. И в этом случае никого к ответственности не привлечешь, и все продолжается.

Контекст

Скандал вокруг сети Oxfam, сотрудники которой устраивали вечеринки с проститутками на Гаити, - лишь верхушка айсберга, пишет экс-сотрудница ООН, ныне корреспондент DW Хелена Хамфри. (09.03.2018)

Сексуальные услуги в ФРГ легальны. Но проституток либо клеймят позором, либо объявляют жертвами. Теперь их должен защитить новый закон. "От чего?" - спрашивают сами жрицы любви. (31.01.2015)

Новый закон защищает проституток от эксплуатации и насилия, обязывает их проходить медосмотр, а владельцев борделей - обеспечивать условия для труда. (01.07.2017)

- Откуда родом женщины, которые оказывают сексуальные услуги в Германии?

- Согласно уголовной статистике, в 2016 году 85 процентов женщин, о которых было что-то известно, прибыли из Восточной Европы. Есть, конечно, и другие - к примеру, мы в последнее время усилили борьбу с торговлей людьми из Нигерии. Речь идет в том числе о женщинах, которые прибыли в Европу в качестве беженцев, и которых "обучали" так называемые мадам. Но ключевую роль играют Восточная Европа, Болгария и Румыния.

- Какой среднестатистический возраст таких женщин?

- Максимально юный - при этом до 18 лет в Германии запрещено заниматься проституцией. Однако, говорю как следователь, к сожалению, в новом законе о защите секс-работников нам не удалось повысить нижний возрастной предел до 21 года. Лично я считаю это большим упущением.

- Считаете ли вы, что проституцию как явление можно каким-либо образом сдержать?

- Я думаю, что не нужно ставить целью запрещать проституцию в Германии. Нужно заявить: деньги, которые женщина зарабатывает, должны оставаться у нее. Однако так происходит в меньшинстве случаев.

Смотрите также:

  • Сцена из цильма Сделай это, крошка! (1968)

    Немцы и эротика: история отношений

    Моральный переворот

    Сфера сексуальной морали подверглась в ФРГ радикальной трансформации в 1960-е годы. В молодежном журнале Bravo стали открыто обсуждаться проблемы секса, а в кинопрокате появились эротические фильмы. В 1968 году рекорд популярности побила комедия "Сделай это, крошка!", поставленная Май Спилс (на фото - в центре). Главные роли сыграли Уши Глас (Uschi Glas) и Вернер Энке (Werner Enke).

  • Кадр из фильма Грешница (1951)

    Немцы и эротика: история отношений

    Грешница

    А в 1951 году кинофильм "Грешница" с совсем молодой тогда актрисой Хильдегард Кнеф (Hildegard Knef) в главной роли вызвал скандал в ФРГ из-за одной-единственной эротической сцены, невинность которой сегодня вызвала бы только улыбку. Но при консервативном правительстве канцлера Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) такие сцены были просто немыслимы.

  • Противозачаточные таблетки

    Немцы и эротика: история отношений

    Контрацепция как залог женской свободы

    Когда в 1961 году фирма Schering стала выпускать противозачаточные таблетки, в ФРГ разразился страшный скандал. Церковь предрекала "моральное разложение молодежи", газеты взахлеб писали о том, что женщины, принимающие подобные медикаменты, становятся нимфоманками. Тем не менее, таблетки пользовались большим спросом, а контрацепция стала залогом женской свободы.

  • Уши Обермайер и Райнер Лангхаус

    Немцы и эротика: история отношений

    Сексуальная революция

    Немецкое молодежной движение в конце 1960-х годов не только пошатнуло политическую систему ФРГ, но и дало толчок сексуальной революции. Первым пристанищем "свободной любви" стало знаменитое западноберлинское сообщество "Коммуна 1", в числе основателей которого были хиппи Райнер Лангханс (Rainer Langhans) и его красавица-подруга Уши Обермайер (Uschi Obermaier).

  • Секс-шопы

    Немцы и эротика: история отношений

    Секс-шопы и каталоги по "гигиене брака"

    В послевоенные годы в ФРГ завоевала известность Беате Узе (Beate Uhse), открывшая первый в мире секс-шоп и основавшая фирму по торговле "эротическими принадлежностями", со временем превратившуюся в целую империю. Ее имя знало 98 процентов взрослого населения страны. Компания Беате Узе также конфиденциально рассылала своим клиентам каталоги товаров по "гигиене брака".

  • Роза фон Праунхайм

    Немцы и эротика: история отношений

    "Не гомосексуал извращен..."

    Еще недавно к людям с "нетрадиционной", как принято говорить, сексуальной ориентацией и в Германии относились не слишком толерантно. Кинорежиссер и гей-активист Роза фон Праунхайм (справа) много сделал для того, чтобы это изменилось. Один из его документальных фильмов называется "Не гомосексуал извращен, а ситуация, в которой он живет".

  • Проблема гомофобии

    Немцы и эротика: история отношений

    Проблема гомофобии

    В Германии гомосексуализм был щекотливой темой. Долгое время политики предпочитали ее не затрагивать. Положения антигомосексуального параграфа 175 в ФРГ смягчили лишь в 1969 году, и однополые связи между мужчинами перестали быть уголовно наказуемы. А в 1994 году закон был и вовсе отменен. При этом в профессиональном спорте, например, гомосексуалы и сегодня не афишируют свою сексуальную ориентацию.

  • Лило Вандерс

    Немцы и эротика: история отношений

    Очаровательная Лило Вандерс

    В прошлом году в Бонне прошла выставка, которая рассказывала об изменениях сексуальной морали в ФРГ, ГДР и объединенной Германии. На ее открытии побывала дрэг-квин и телеведущая Лило Вандерс (Lilo Wanders). Этот сценический образ создал актер Эрни Райнхард (Ernie Reinhardt), давно ставший в Германии культовой фигурой.

    Автор: Хайке Мунд, Наталия Королева


Смотреть видео 02:16
Now live
02:16 мин

Торговля телом: беженцы и проституция в Германии (04.05.2017)

Контекст

Немцы и эротика: история отношений

Сегодня немцы - совсем не пуритане и в области сексуальной морали очень либеральны. А как было раньше? (17.05.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Торговля телом: беженцы и проституция в Германии (04.05.2017)  

Сексуальное рабство в России - история девушки из Нигерии (26.04.2016)  

Женщина как товар, или Сексизм в России - "Европа в фокусе" (08.01.2018)  

Также по теме

Prostituierte an einer Bar im Bordell Pascha in Köln Archiv 2006

В Германии принят спорный закон о проституции 07.07.2016

Новый закон ужесточает правила регистрации секс-работниц и организации секс-заведений. Сторонники считают, что он будет лучше защищать женщин. Критики опасаются обратного эффекта.

Самые читаемые сегодня

Из-за матча бундестим с Южной Кореей на ЧМ-2018 ФРГ понесет миллионные потери  

Породы собак родом из Европы (видео)  

Почему в Германии женщины выходят на пенсию в 65 лет - как и мужчины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно