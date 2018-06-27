Проституция в Германии - легально, но очень опасно

Проституция в Германии официально разрешена. Правда, проблему насилия в отношении проституток легальный род их занятий не решает. Этот бизнес часто контролируется организованными группировками, и женщины боятся давать показания против обидчиков, опасаясь мести. О специфике их труда и расследованиях связанных с ним преступлений DW рассказал Вольфганг Финк (Wolfgang Fink), следователь из Управления уголовной полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Deutsche Welle: Уже десять лет вы расследуете правонарушения в сфере оказания сексуальных услуг. Какие сейчас условия работы у женщин?

Вольфганг Финк: Нужно проводить различие между "бордельной" проституцией и той, которую принято называть уличной. Работа в публичных домах чуть комфортнее - клиентура более надежна, чем в случае уличной проституции. Но в обоих случаях я бы не сказал, что женщины работают в хороших условиях. Бордели, как правило, открыты круглосуточно. Там постоянно зажжен свет, температура в помещениях не меняется. Женщины крайне редко выходят наружу. Они не знают - и мы часто это замечаем при разговорах с ними, - какое сейчас время года или какое число.

Выросло количество женщин, занимающихся проституцией от бедности, и цены рухнули - в первую очередь на улице. За 20 или 30 минут "услуг" нужно заплатить всего 30 или 40 евро. Еще мы отмечаем, что этот бизнес все чаще уходит в интернет. Происходит анонимизация женщин, которых воспринимают как товар: его можно заказать, как в интернет-каталоге. И это, конечно, ведет к тому, что полиции все сложнее находить основания для расследования.

Девушки в баре в Кельне (фото из архива)

- Почему женщины оказываются в Германии?

- Многие женщины из Восточной Европы приезжают сюда под давлением экономических обстоятельств. Они знают, что им здесь придется заниматься проституцией, работать в каком-нибудь баре. Однако им не говорят, что они должны будут отдавать все деньги. Они также знают, как проституция влияет на занимающихся ею женщин, - об этом можно прочитать как минимум на форумах в интернете. Но на собственной шкуре испытать, что означает ежедневно спать со многими мужчинами, - это все же нечто другое. И когда ты попадаешь внутрь этой системы, вырваться оттуда очень сложно.

- Почти у всех женщин есть сутенер, которому они должны отдавать деньги. Почему они не могут работать самостоятельно?

- Потому что женщины из Восточной Европы как минимум из-за языкового барьера не могут приехать сюда и сказать: "Я хочу заниматься проституцией". Существуют различные механизмы: как женщина должна двигаться, что она должна делать, как она должна заговаривать с клиентами. Все это женщины должны знать, это своего рода профобучение. То, как они должны себя вести, им говорят сутенеры или группировки, работающие в этой сфере. Но самостоятельно приехать сюда и заявить, что я буду зарабатывать деньги проституцией, почти невозможно.

Когда женщина занимается проституцией, она это часто делает из любви к своему партнеру, который говорит ей: "У меня нет работы, ты должна обеспечить наше общее будущее". Кроме того, женщина может оказаться в плену ложных представлений: что ей подарят сумочку "Гуччи" или что-то еще, будут возить в хороших машинах. Но как только женщина понимает, что ей все это на самом деле не нужно, давление усиливается. Сперва оно мягкое, затем может перерасти в жесткие столкновения иногда с тяжелыми увечьями и угрозами - в том числе в адрес семьи.

- Что это за группировки?

- Часто это байкеры или похожие на них объединения, такие как Hells Angels или United Tribuns. Еще бывают случаи, когда женщин принуждают к проституции родственники, к примеру, братья, которые также выступают как сутенеры.

- Наверняка сложно порвать эти сети?

- Да. Часто женщины, столкнувшиеся с несправедливостью, не готовы давать показания. Они прекрасно знают, что если выступят против своих сутенеров, знакомых, в целом против этих темных дел, то им придется столкнуться с местью. И преступники это тоже знают. А без заявления женщины никого нельзя признать виновным.

Но есть и женщины, которые дают показания, проститутки, которые приходят в полицию, - чаще всего сразу после случаев жестокого обращения. Искусство тогда заключается в том, чтобы с помощью женских организаций помочь им покончить с проституцией и дать перспективу - профессиональное образование или любую другую возможность зарабатывать на жизнь. Это требует большой поддержки и доверительного отношения. Иногда это получается, иногда нет. И в этом случае никого к ответственности не привлечешь, и все продолжается.

- Откуда родом женщины, которые оказывают сексуальные услуги в Германии?

- Согласно уголовной статистике, в 2016 году 85 процентов женщин, о которых было что-то известно, прибыли из Восточной Европы. Есть, конечно, и другие - к примеру, мы в последнее время усилили борьбу с торговлей людьми из Нигерии. Речь идет в том числе о женщинах, которые прибыли в Европу в качестве беженцев, и которых "обучали" так называемые мадам. Но ключевую роль играют Восточная Европа, Болгария и Румыния.

- Какой среднестатистический возраст таких женщин?

- Максимально юный - при этом до 18 лет в Германии запрещено заниматься проституцией. Однако, говорю как следователь, к сожалению, в новом законе о защите секс-работников нам не удалось повысить нижний возрастной предел до 21 года. Лично я считаю это большим упущением.

- Считаете ли вы, что проституцию как явление можно каким-либо образом сдержать?

- Я думаю, что не нужно ставить целью запрещать проституцию в Германии. Нужно заявить: деньги, которые женщина зарабатывает, должны оставаться у нее. Однако так происходит в меньшинстве случаев.

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