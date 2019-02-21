Пропрезидентская партия лидирует на выборах в Молдавии

На парламентских выборах в Молдавии, прошедших в воскресенье, 24 февраля, лидирует пропрезидентская Партия социалистов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. После обработки 85 процентов бюллетеней, партия набирает около 31,7% голосов. На втором месте - правящая Демократическая партия Молдавии (25,2%), далее следует проевропейский блок ACUM (24,6%), объединяющий партии "Действие и солидарность" под руководством Майи Санду и "Достоинство и правда" во главе с Адрианом Нэстасе. По предварительным данным, в парламент также проходит партия Илана Шора (менее 9%). Прочие партии не преодолевают шестипроцентый барьер. Явка на выборах составила 49,2%.

Парламентские выборы в Молдавии в воскресенье, 24 февраля, впервые проходят по смешанной системе: 50 депутатов из 101 будут избраны по партийным спискам, остальные - по одномандатным округам. Другим ноу-хау нынешних выборов является отмена "дня тишины": агитировать за кандидатов можно было и в день голосования, в том числе на подходе к избирательным участкам. Всего в выборах участвовали 14 партий и один блок.

Как следует из предварительного отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ, при том, что в целом предвыборная кампания проходила спокойно, партии и некоторые кандидаты сообщали об отдельных инцидентах. В частности, собеседники БДИПЧ заявляли о "незаконном использовании административных ресурсов - таких как давление на госслужащих с целью получения подписей в поддержку кандидатов, агитация органами местной власти и посещение сотрудниками госучреждений предвыборных мероприятий во время рабочих часов". В отчете также указывается, что ряд молдавских СМИ подвержен влиянию "политических и экономических сил", что может ограничить "разнообразие точек зрения".

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