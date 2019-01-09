 Прокуратура опровергла версию АдГ о нападении на депутата | Новости из Германии о Германии | DW | 10.01.2019

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Германия

Прокуратура опровергла версию АдГ о нападении на депутата

В прокуратуре Бремена изучили записи с камер видеонаблюдения, запечатлевших атаку на Франка Магница.

Франк Магниц

Франк Магниц

Прокуратура Бремена в среду, 9 января, поставила под сомнение версию правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) о том, как происходило нападение на депутата бундестага и председателя местного земельного отделения партии Франка Магница (Frank Magnitz).

В заявлении, распространенном пресс-службой АдГ через несколько часов после атаки, говорилось, что двое нападавших ударили политика "деревянным брусом", в результате чего тот потерял сознание, а затем неизвестные нанесли ему несколько пинков ногами по голове.

Нападение произошло у здания театра в центре Бремена

Нападение произошло у здания театра в центре Бремена

По данным прокуратуры, полученные ей записи с камер видеонаблюдения противоречат описанию АдГ. Так, из видеоматериалов следует, что один из мужчин атаковал Магница со спины, в результате чего тот упал и получил ранение головы. "Мы исходим из того, что травмы стали следствием падения", - указал представитель органов надзора Франк Пассаде (Frank Passade).

Позднее представители "Альтернативы для Германии" попытались дистанцироваться от первоначального заявления пресс-службы. По словам заместителя председателя земельного отделения партии в Бремерхафене (Bremerhaven) Томаса Юргевица (Thomas Jürgewitz), "оно соответствовало уровню нашей осведомленности на момент вскоре после преступления". "С учетом тех данных, которые у нас есть сейчас, мы бы сформулировали заявление иначе". - добавил Юргевиц.

Контекст

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После выборов в Гессене правые националисты из АдГ оказались во всех земельных парламентах. Но правительство ФРГ, судя по всему, будет занято самим собой, считает главный редактор DW Инес Поль. (29.10.2018)

По его утверждению, об ударах "деревянным брусом" говорил один из присутствовавших на месте происшествия свидетелей. Рабочий находился неподалеку от Франка Магница и вызвал врачей. На контакт со следствием он с тех пор не выходил.

Пострадавший деталей не помнит

Сам депутат деталей нападения не помнит. По его словам, в его сознании отложился лишь тот момент, когда подоспевший на помощь мужчина помог ему сесть. "Вероятность не очень высока, но это могло быть и нападение с целью ограбления", - не исключил Магниц.

В среду, 9 января, он под личную ответственность покинул больницу. Состояние политика Томас Юргевиц - с учетом всех сложившихся обстоятельств - охарактеризовал как хорошее.

В АдГ винят другие партии

Некоторые члены и сторонники "Альтернативы для Германии" возлагают часть вины за нападение на Магница на отдельных политиков из других партий. К примеру, на зампредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральфа Штегнера (Ralf Stegner), который ранее подвергал АдГ словесным нападкам. "Я не имею ничего общего с насилием, - заявил он в интервью DW. - Я не одобряю, не оправдываю его, я осуждаю его - неважно, против кого оно направлено". При этом, по словам Штегнера, именно с правыми врагами демократии следует бороться всеми мирными и политическими средствами. В вину АдГ он ставит разжигание ненависти в Германии.

Нападение на Магница

Трое неизвестных с масками на лицах напали на депутата бундестага и председателя бременского земельного отделения АдГ Франка Магница 7 января неподалеку от исторического центра Бремена. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу. В правоохранительных органах не исключают политических мотивов нападения.

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