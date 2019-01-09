Прокуратура опровергла версию АдГ о нападении на депутата

Прокуратура Бремена в среду, 9 января, поставила под сомнение версию правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) о том, как происходило нападение на депутата бундестага и председателя местного земельного отделения партии Франка Магница (Frank Magnitz).

В заявлении, распространенном пресс-службой АдГ через несколько часов после атаки, говорилось, что двое нападавших ударили политика "деревянным брусом", в результате чего тот потерял сознание, а затем неизвестные нанесли ему несколько пинков ногами по голове.

Нападение произошло у здания театра в центре Бремена

По данным прокуратуры, полученные ей записи с камер видеонаблюдения противоречат описанию АдГ. Так, из видеоматериалов следует, что один из мужчин атаковал Магница со спины, в результате чего тот упал и получил ранение головы. "Мы исходим из того, что травмы стали следствием падения", - указал представитель органов надзора Франк Пассаде (Frank Passade).

Позднее представители "Альтернативы для Германии" попытались дистанцироваться от первоначального заявления пресс-службы. По словам заместителя председателя земельного отделения партии в Бремерхафене (Bremerhaven) Томаса Юргевица (Thomas Jürgewitz), "оно соответствовало уровню нашей осведомленности на момент вскоре после преступления". "С учетом тех данных, которые у нас есть сейчас, мы бы сформулировали заявление иначе". - добавил Юргевиц.

По его утверждению, об ударах "деревянным брусом" говорил один из присутствовавших на месте происшествия свидетелей. Рабочий находился неподалеку от Франка Магница и вызвал врачей. На контакт со следствием он с тех пор не выходил.

Пострадавший деталей не помнит

Сам депутат деталей нападения не помнит. По его словам, в его сознании отложился лишь тот момент, когда подоспевший на помощь мужчина помог ему сесть. "Вероятность не очень высока, но это могло быть и нападение с целью ограбления", - не исключил Магниц.

В среду, 9 января, он под личную ответственность покинул больницу. Состояние политика Томас Юргевиц - с учетом всех сложившихся обстоятельств - охарактеризовал как хорошее.

В АдГ винят другие партии

Некоторые члены и сторонники "Альтернативы для Германии" возлагают часть вины за нападение на Магница на отдельных политиков из других партий. К примеру, на зампредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральфа Штегнера (Ralf Stegner), который ранее подвергал АдГ словесным нападкам. "Я не имею ничего общего с насилием, - заявил он в интервью DW. - Я не одобряю, не оправдываю его, я осуждаю его - неважно, против кого оно направлено". При этом, по словам Штегнера, именно с правыми врагами демократии следует бороться всеми мирными и политическими средствами. В вину АдГ он ставит разжигание ненависти в Германии.

Нападение на Магница

Трое неизвестных с масками на лицах напали на депутата бундестага и председателя бременского земельного отделения АдГ Франка Магница 7 января неподалеку от исторического центра Бремена. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу. В правоохранительных органах не исключают политических мотивов нападения.

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