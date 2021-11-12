Прокуратура обвинила "Мемориал" в оправдании экстремизма и терроризма

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра “Мемориал” прокуратура назвала оправдание экстремизма и терроризма. Об этом правозащитники сообщили у себя на сайте в пятницу, 12 ноября.

Соответствующий иск прокуратура Москвы подала 8 ноября в Мосгорсуд - по нему надзорное ведомство добивается ликвидации правозащитного центра.

По мнению надзорного ведомства, в материалах “Мемориала” присутствуют "лингвистические и психологические признаки" оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”, “Таблиги Джамаат”, “Ат-Такфир Валь Хиджра”, а также экстремистских организаций “Артподготовка” и “Свидетели Иеговы”. Эту информацию “Мемориал” приводит из полученного искового заявления.

“Деятельность указанных организаций представлена авторами названных материалов как правомерная и допустимая, а участие их деятельности — как одна из форм реализации права на свободу вероисповедания”, — сказано в иске.

"Мемориал" считает претензии абсурдными

Речь идет о списке политических заключенных, который ведут правозащитники и который обновляется на сайте “Мемориала”, объяснили в правозащитном центре.

В правозащитном центре назвали претензии прокуратуры абсурдными. “Нас обвиняют в невыполнении требований “закона”, изначально сформулированного весьма размыто, и далее толковавшегося произвольно и расширительно”, - говорится в сообщении правозащитников. Требования к НКО с годами расширялись и до 2019 года ни Минюст, ни Роскомнадзор не требовали от внесенных в реестр «иноагентов» маркировать соцсети — а в 2019 году вдруг стали, подчеркивается в сообщении “Мемориала”. Можно ли закрыть организацию за невыполнение требований, которые не предъявлялись?

Иск против "Международного Мемориала"

У Международного Мемориала не было проблем с отчетностью, но его также наметили к ликвидации, продолжают правозащитники, “очевидно, что все эти репрессивные законы все равно приводят к понятному результату”.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации "Международного Мемориала". Судебное заседание по этому делу намечено на 25 ноября. Надзорное ведомство мотивировало свое решение "систематическим нарушением законодательства об "иностранных агентах" - речь идет об отсутствии соответствующей маркировки на материалах "Мемориала".

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