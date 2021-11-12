 Прокуратура обвинила ″Мемориал″ в оправдании экстремизма и терроризма | Новости из Германии о России | DW | 12.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Прокуратура обвинила "Мемориал" в оправдании экстремизма и терроризма

Заявление Мосгорпрокуратуры касается списка политических заключенных, который ведут правозащитники, объяснили в “Мемориале”. Предварительное заседание суда по иску запланировано на 23 ноября.

Табличка с надписью: Общество Мемориал

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра “Мемориал” прокуратура назвала оправдание экстремизма и терроризма. Об этом правозащитники сообщили у себя на сайте в пятницу, 12 ноября.

Соответствующий иск прокуратура Москвы подала 8 ноября в Мосгорсуд - по нему надзорное ведомство добивается ликвидации правозащитного центра.

По мнению надзорного ведомства, в материалах “Мемориала” присутствуют "лингвистические и психологические признаки" оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”, “Таблиги Джамаат”, “Ат-Такфир Валь Хиджра”, а также экстремистских организаций “Артподготовка” и “Свидетели Иеговы”. Эту информацию “Мемориал” приводит из полученного искового заявления.

“Деятельность указанных организаций представлена авторами названных материалов как правомерная и допустимая, а участие их деятельности — как одна из форм реализации права на свободу вероисповедания”, — сказано в иске.

"Мемориал" считает претензии абсурдными

Речь идет о списке политических заключенных, который ведут правозащитники и который обновляется на сайте “Мемориала”, объяснили в правозащитном центре.

В правозащитном центре назвали претензии прокуратуры абсурдными. “Нас обвиняют в невыполнении требований “закона”, изначально сформулированного весьма размыто, и далее толковавшегося произвольно и расширительно”, - говорится в сообщении правозащитников. Требования к НКО с годами расширялись и до 2019 года ни Минюст, ни Роскомнадзор не требовали от внесенных в реестр «иноагентов» маркировать соцсети — а в 2019 году вдруг стали, подчеркивается в сообщении “Мемориала”. Можно ли закрыть организацию за невыполнение требований, которые не предъявлялись?

Иск против "Международного Мемориала"

У Международного Мемориала не было проблем с отчетностью, но его также наметили к ликвидации, продолжают правозащитники, “очевидно, что все эти репрессивные законы все равно приводят к понятному результату”.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации "Международного Мемориала". Судебное заседание по этому делу намечено на 25 ноября. Надзорное ведомство мотивировало свое решение "систематическим нарушением законодательства об "иностранных агентах" - речь идет об отсутствии соответствующей маркировки на материалах "Мемориала".

Смотрите также:

Смотреть видео 04:40

Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала" (31.05.2017)

  • Чехия: мемориал жертвам коммунизма

    Памятники жертвам коммунизма

    Чехия: мемориал жертвам коммунизма

    Семь бронзовых скульптур спускаются вниз по белой лестнице у подножия холма Петршин в Праге. Мемориал был открыт в 2002 году и является совместной работой чешского скульптора Олбрама Зубека и архитекторов Яна Керела и Зденека Хользела. Мемориал посвящен, как гласит надпись, не только тем, кто был "заключен в тюрьму или казнен, но и всем тем, чья жизнь была разрушена тоталитарным деспотизмом".

  • Германия: мемориал в Хоэншёнхаузене

    Памятники жертвам коммунизма

    Германия: мемориал в Хоэншёнхаузене

    С 1951 по 1989 годы в центральном следственном изоляторе министерства госбезопасности ГДР ("штази") находились в заключении более 11 000 человек. До того кирпичную постройку с подвальными помещениями в берлинском районе Хоэншёнхаузен использовали советские оккупационные власти в качестве специального лагеря для нацистов и предполагаемых врагов коммунистического режима.

  • Румыния: память о Сопротивлении

    Памятники жертвам коммунизма

    Румыния: память о Сопротивлении

    От гигантского памятника Ленину, установленного в 1960 году в Бухаресте на площади перед самым высоким зданием Румынии, построенным по типу "сталинских высоток", остался один пьедестал. По инициативе бывших политических заключенных с 2016 года на этом пьедестале стоит 20-метровой высоты обелиск работы скульптора Михая Букулея.

  • Албания: Дом листьев

    Памятники жертвам коммунизма

    Албания: "Дом листьев"

    Первый мемориал памяти жертв коммунистического режима в Тиране появился в 2017 году. Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты использовали здание в качестве тюрьмы. После прихода к власти коммунистов в 1945 году здесь пытали и убивали инакомыслящих. Затем за фасадами "Дома листьев" разместилась штаб-квартира Сигурими, секретной службы Албании в эпоху коммунистического режима.

  • Россия: Соловецкий камень

    Памятники жертвам коммунизма

    Россия: Соловецкий камень

    В Москве памятник жертвам политических репрессий в СССР находится на Лубянской площади. Именно на Лубянке в годы советской диктатуры подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене родине и в антикоммунизме. Гранитный валун привезли в Москву с Соловецких островов, из поселка Соловецкого, где в 1919-1933 годах был лагерь, а в 1937-1939 годах - тюрьма особого назначения.

  • Грузия: Музей советской оккупации

    Памятники жертвам коммунизма

    Грузия: Музей советской оккупации

    На родине Сталина в грузинском городе Гори советский диктатор до сих пор считается национальным героем, хотя и есть планы переделать постоянную экспозицию в посвященном ему музее. О политических репрессиях и жертвах советского режима рассказывает Музей советской оккупации, открывшийся в 2006 году при Национальном музее в Тбилиси.

  • Казахстан: памятник жертвам голода

    Памятники жертвам коммунизма

    Казахстан: памятник жертвам голода

    Около 1,5 миллиона казахов погибли в результате катастрофического голода, вызванного принудительной коллективизацией в 1932/33 годы. Память жертв казахского голодомора чтит монументальная скульптурно-художественная композиция в Астане, открытая 31 мая 2012 года в национальный день памяти жертв политических репрессий.

  • Украина: памятник у Тюрьмы на Лонцкого

    Памятники жертвам коммунизма

    Украина: памятник у "Тюрьмы на Лонцкого"

    Памятник жертвам коммунистических преступлений во Львове открыли в 1997 году. Место, где он установлен, символично - напротив бывшей тюрьмы на Лонцкого, в здании которой располагались, в частности, управление НКВД и следственная тюрьма гестапо. С 2009 года здесь работает национальный Музей памяти жертв оккупационных режимов.

  • Латвия: памятник Свободы

    Памятники жертвам коммунизма

    Латвия: памятник Свободы

    Милда - так называют латыши женскую фигуру на 19-метровом пилоне памятника Свободы в Риге. Монумент был возведен в 1935 году в память о павших борцах за независимость Латвии и пережил советское время благодаря протекции архитектора Мухиной, уроженки Риги. Памятник является одним из неофициальных символов Латвии и выражает стремление к самоопределению, волю к протесту и сопротивлению.

  • Монголия: мемориал в Музее памяти жертв политических репрессий

    Памятники жертвам коммунизма

    Монголия: мемориал в Музее памяти жертв политических репрессий

    Зажатая между Россией и Китаем страна почти весь 20-й век провела под игом иностранного господства. Политически и экономически Монголия дольше всего зависела от СССР. В 1996 году в Улан-Баторе был открыт Музей памяти жертв политических преследований, а через год был добавлен мемориал.

  • Корея: Мост свободы

    Памятники жертвам коммунизма

    Корея: "Мост свободы"

    Мост через реку Имджинган, протекающую по территориям КНДР и Республики Кореи, был построен еще в начале 20-го века. Расположенный в демилитаризованной зоне, он является единственным связующим звеном между частями разделенной земли. Мост играл важную роль в Корейской войне 1950-1953 годов. Южная сторона моста стала своего рода мемориалом, где люди оставляют флаги и личные послания.

  • Камбоджа: память о жертвах красных кхмеров

    Памятники жертвам коммунизма

    Камбоджа: память о жертвах "красных кхмеров"

    Террористический режим "красных кхмеров" уничтожил более двух миллионов камбоджийцев - почти половину населения страны. В 1978 году войска также коммунистического Вьетнама заняли Камбоджу. Кости и черепа жертв массовых репрессий были выставлены публично как свидетельство геноцида.

  • США: Катынское преступление

    Памятники жертвам коммунизма

    США: Катынское преступление

    Весной 1940 года в Катынском лесу в Смоленской области советская власть расстреляла около 4400 польских военнопленных, в основном офицеров. Катынский расстрел является синонимом массового уничтожения польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. Мемориал в Нью-Джерси, посвященный всем жертвам советского коммунизма, была возведен по инициативе польских эмигрантов в США.

    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


Контекст

Число политзаключенных в России выросло почти впятеро за пять лет

В России не менее 420 человек преследуются по политическим мотивам, подсчитали правозащитники "Мемориала". В последние годы этот показатель постоянно растет и почти достиг уровня позднего СССР.  

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Приговор для правозащитника Оюба Титиева (18.03.2019)  

Реклама

Самые читаемые

С глаз долой - из дома вон: почему немцы избавляются от кошек и собак  

ЕС ответил на угрозы Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу  

"Мы не Лукашенко": в бундестаге обсудили ситуацию на белорусско-польской границе  